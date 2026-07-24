Mutatjuk, hány évesen kell abbahagynod a dohányzást, hogy elkerüld a tüdőrák kockázatát

Manapság a dohányzást széles körben az egyik legrosszabb dolognak tartják, amit az egészségünkre tehetünk. Tartósan károsítja a tüdőt, közel 40 különböző rákos megbetegedés kockázatát növeli, és drasztikusan csökkenti a várható élettartamot.
A leszokás nehéz, fájdalmas és hosszadalmas folyamat lehet. Egyesek számára pedig ez egy olyan kihívás, amely hiábavalónak tűnik – a dohányosok körülbelül egyharmada úgy véli, hogy a leszokás nem fog változtatni a helyzeten, mert a „kár már megtörtént”.
Sokan úgy gondolják, hogy ha valaki évtizedeken át dohányzott, már késő változtatni. A szakértők szerint azonban ez egyáltalán nincs így: a cigaretta elhagyása szinte minden életkorban drasztikusan javítja az egészségi kilátásokat, és jelentősen csökkentheti a tüdőrák, valamint számos más súlyos betegség kialakulásának esélyét. Ugyanakkor az sem titok, hogy a dohányzás okozta károk egy része már nem fordítható vissza.
A szervezet szinte azonnal reagál a dohányzás abbahagyására
A pozitív változások már röviddel az utolsó elszívott cigaretta után elkezdődnek. Körülbelül húsz percen belül normalizálódhat a pulzus, néhány órán belül csökken a vér szén-monoxid-szintje, néhány hét elteltével pedig a tüdő öntisztulását segítő apró csillók ismét hatékonyabban működnek. Emiatt sok volt dohányos átmenetileg többet köhög, ami valójában a légutak tisztulásának jele.
A tüdőrák kockázata csökken, de nem tűnik el teljesen
Az orvosok szerint minél korábban hagy fel valaki a dohányzással, annál nagyobb mértékben csökkentheti a későbbi daganatos betegségek kockázatát. Korábbi kutatások azt mutatták, hogy azoknál, akik fiatalabb életkorban szoknak le, a tüdőrák kialakulásának esélye jóval alacsonyabb, mint azoknál, akik tovább dohányoznak.
Úttörő kutatások kimutatták, hogy azok, akik 35 éves korukra leszoknak a dohányzásról, nagyjából ugyanakkora eséllyel halnak meg rákban, mint azok, akik életükben egy napot sem dohányoztak.
A 44 éves korig történő leszokás az egészségügyi kockázatok körülbelül 90 százalékát kivédi. És még az 54 éves korig történő leszokás is a dohányzással összefüggő rákos megbetegedések kockázatának 78 százalékát csökkentheti.
Ennek ellenére a korábban dohányzóknál még hosszú évekkel, akár évtizedekkel később is magasabb maradhat a tüdőrák kockázata azokhoz képest, akik életükben soha nem gyújtottak rá. A szakemberek ezt azzal magyarázzák, hogy a cigarettafüst tartós genetikai károsodást okozhat a tüdő sejtjeiben.
Minden alkalommal, amikor a cigarettafüstöt belélegzzük, több mint 7000 vegyi anyag – amelyek közül 70-ről ismert, hogy közvetlenül rákot okoz – jut be a tüdőbe, károsítva a DNS-t.
Van olyan károsodás, amely nem gyógyítható
A dohányzás nemcsak a légutakat, hanem a tüdő apró léghólyagocskáit is károsítja. Ha ezekből túl sok pusztul el, olyan maradandó betegségek alakulhatnak ki – például a tüdőtágulat –, amelyek már nem fordíthatók vissza. Emiatt a leszokás után is előfordulhat tartós légszomj vagy csökkent fizikai terhelhetőség.
Az életmód is sokat számít
A szakértők szerint a cigaretta elhagyása önmagában is óriási lépés, de egészséges életmóddal tovább javíthatók a kilátások. A rendszeres testmozgás, a zöldségekben, gyümölcsökben és antioxidánsokban gazdag étrend, a megfelelő folyadékbevitel és a passzív dohányzás kerülése mind hozzájárulhatnak a szervezet regenerálódásához.
A szűrővizsgálatok szerepe is fontos
Azoknak, akik hosszú éveken át erős dohányosok voltak, az orvosok rendszeres tüdőszűrést is javasolhatnak. A korán felfedezett tüdőrák ugyanis jóval nagyobb eséllyel kezelhető sikeresen, mint az előrehaladott állapotban diagnosztizált daganat.
A szakemberek üzenete egyértelmű: a dohányzás abbahagyása soha nem hiábavaló. Bár a szervezet nem minden károsodást képes helyrehozni, a leszokás bármely életkorban javíthatja az életminőséget, növelheti a várható élettartamot, és jelentősen mérsékelheti számos súlyos betegség kialakulásának kockázatát - írta a Daily Mail.