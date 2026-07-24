Manapság a dohányzást széles körben az egyik legrosszabb dolognak tartják, amit az egészségünkre tehetünk. Tartósan károsítja a tüdőt, közel 40 különböző rákos megbetegedés kockázatát növeli, és drasztikusan csökkenti a várható élettartamot.

Mutatjuk, hány évesen kell abbahagynod a dohányzást, hogy elkerüld a tüdőrák kockázatát -Fotó: Pexels

A leszokás nehéz, fájdalmas és hosszadalmas folyamat lehet. Egyesek számára pedig ez egy olyan kihívás, amely hiábavalónak tűnik – a dohányosok körülbelül egyharmada úgy véli, hogy a leszokás nem fog változtatni a helyzeten, mert a „kár már megtörtént”.

Sokan úgy gondolják, hogy ha valaki évtizedeken át dohányzott, már késő változtatni. A szakértők szerint azonban ez egyáltalán nincs így: a cigaretta elhagyása szinte minden életkorban drasztikusan javítja az egészségi kilátásokat, és jelentősen csökkentheti a tüdőrák, valamint számos más súlyos betegség kialakulásának esélyét. Ugyanakkor az sem titok, hogy a dohányzás okozta károk egy része már nem fordítható vissza.

A szervezet szinte azonnal reagál a dohányzás abbahagyására

A pozitív változások már röviddel az utolsó elszívott cigaretta után elkezdődnek. Körülbelül húsz percen belül normalizálódhat a pulzus, néhány órán belül csökken a vér szén-monoxid-szintje, néhány hét elteltével pedig a tüdő öntisztulását segítő apró csillók ismét hatékonyabban működnek. Emiatt sok volt dohányos átmenetileg többet köhög, ami valójában a légutak tisztulásának jele.

A tüdőrák kockázata csökken, de nem tűnik el teljesen

Az orvosok szerint minél korábban hagy fel valaki a dohányzással, annál nagyobb mértékben csökkentheti a későbbi daganatos betegségek kockázatát. Korábbi kutatások azt mutatták, hogy azoknál, akik fiatalabb életkorban szoknak le, a tüdőrák kialakulásának esélye jóval alacsonyabb, mint azoknál, akik tovább dohányoznak.

Úttörő kutatások kimutatták, hogy azok, akik 35 éves korukra leszoknak a dohányzásról, nagyjából ugyanakkora eséllyel halnak meg rákban, mint azok, akik életükben egy napot sem dohányoztak.

A 44 éves korig történő leszokás az egészségügyi kockázatok körülbelül 90 százalékát kivédi. És még az 54 éves korig történő leszokás is a dohányzással összefüggő rákos megbetegedések kockázatának 78 százalékát csökkentheti.