1600 évig volt rejtett: elveszettnek hitt várost fedeztek fel az egyiptomi sivatag alatt

Egy figyelemre méltóan jó állapotban megőrzött, 1600 éves városra bukkantak Egyiptom nyugati sivatagja alatt, templommal, őrtornyokkal és egykor nyüzsgő utcákkal. A hatalmas bizánci kori településre a régészek a Dakhla-oázisban találtak rá, ahol egészen idáig érintetlen volt a homok alatt.

A homok alatt rejtőző város betekintést ad a 4. századi Egyiptom mindennapjaiba. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A városban boltozatos tetővel rendelkező házakat, kenyérsütő kemencéket, konyhákat és kőmalmokat tártak fel, amelyek ritka betekintést nyújtanak a 4. századi mindennapi életbe. A helyszínen körülbelül 200 feliratos kerámiatöredéket is találtak, amelyek kereskedelmi tranzakciókat, leveleket és különféle érméket örökítettek meg.

A homok alatt rejtőző város betekintést ad a 4. századi Egyiptom mindennapjaiba

A gondosan megtervezett település széles észak-déli irányú utcákkal rendelkezik, amelyeket kelet-nyugati utak szelnek át, így létrehozva a köztereket, míg két őrtorony és egy erősen megerősített épület védte a külvárost. A település közepén egy bazilika áll, amely a város egyik főutcájára néz.

A szakértők szerint a felfedezés az egyik legtisztább képet adja az egyiptomi távoli oázisok életéről a Bizánci Birodalom idején. Az Egyiptom nyugati részén, az Új-völgy tartományban található város felkerült az UNESCO ideiglenes listájára, és egy lépésnyire van attól, hogy felkerüljön a világörökségi listára.

Mahmoud Massoud, a Dakhla Régészeti Hivatal főigazgatója és az ásatási misszió vezetője elmondta, hogy a település egy teljes mértékben működőképes közösség minden építészeti elemét tartalmazta.

Az ásatások egyik legjelentősebb felfedezése egy közel 200 feliratos osztrakonból (írószerként használt kerámiatöredék) álló gyűjtemény, amely kopt és görög nyelvű szövegeket tartalmaz

– mondta Diaa Zahran, az Iszlám, Kopt és Zsidó Régészeti Osztály vezetője.

A feliratok kereskedelmi tranzakciókat, levelezést és a mindennapi élet egyéb részleteit rögzítik, kivételes dokumentációs anyagot nyújtva a város lakóiról.

Bár Egyiptom leginkább fáraóiról és piramisairól ismert, több mint 250 évig a Bizánci Birodalom része volt. Ebben az időszakban, a Kr. u. 4. század végétől a 7. század közepéig, a kereszténység vált a domináns vallássá, a városok terjeszkedtek az országban, és Egyiptom a birodalom egyik leggazdagabb tartománya volt.