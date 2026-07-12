Áttörést hozhat egy új kezelés – műtét nélkül segíthet az egypetéjű ikreken

Új, nem invazív kezelési eljárást teszteltek sikerrel olyan várandós nőknél, akik egypetéjű ikreket vártak, és terhességüket az úgynevezett iker-iker transzfúziós szindróma (TTTS) veszélyeztette. A kutatás eredményeit az American Journal of Obstetrics & Gynecology tudományos folyóirat közölte.

Az egypetéjű ikrek esetében alkalmazott új ultrahangos kezelés műtéti beavatkozás nélkül célozza meg a rendellenes vérereket

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A londoni Queen Charlotte's and Chelsea Kórház kutatói egy nagy energiájú, fókuszált ultrahanghullámokat alkalmazó eljárást vizsgáltak, amely képes lezárni a rendellenes véráramlást biztosító ereket anélkül, hogy műtéti beavatkozásra lenne szükség – számolt be róla a BBC.

A klinikai vizsgálatban tíz várandós nő vett részt az Egyesült Királyságból és más európai országokból. A beavatkozás során a kezelt erek mintegy 90 százalékában sikerült megszüntetni a kóros véráramlást, és nem tapasztaltak nem kívánt mellékhatásokat.

A húsz magzat közül tizenkettő élte túl a kezelést, ugyanakkor az esetek felében később további beavatkozásra is szükség volt.

A kutatók szerint az eredmények biztatóak, de a módszer szélesebb körű alkalmazásához nagyobb létszámú klinikai vizsgálatokra van szükség.

A kutatás egyik résztvevője, Brioney Garrett elmondta, hogy a kezelés után ikerlányai állapota javult. Nancy és Margo csaknem a 34. terhességi héten születtek meg egészségesen, jelenleg négyévesek, és szeptemberben kezdik meg az általános iskolát.

A szakemberek szerint a jelenleg alkalmazott kezelések általában tű vagy lézer segítségével, invazív beavatkozással történnek. Az új ultrahangos módszer ezzel szemben a hasfal megbontása nélkül képes lezárni a problémát okozó ereket, ami a jövőben biztonságosabb kezelési lehetőséget jelenthet az érintett várandósok számára.