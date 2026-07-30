150 éve nem tapasztalt esemény hozhatja el a pokoli hőséget

A trópusi Csendes-óceánon kialakuló El Niño a szokásosnál több hőt adhat át a légkörnek. Ez a folyamat – az ember okozta éghajlatváltozás hatásával együtt – már 2026-ban új csúcsra emelheti a globális átlaghőmérsékletet. A kutatók szerint 2027 minden korábbinál melegebb lehet, miközben a jelenség a világ számos térségében szélsőséges időjárást idézhet elő – írja a Nature cikke.

Az El Niño rekorderejűvé válhat

Fotó: GRICHKA BEYSSON-LEANDRI / Hans Lucas

Mi az El Niño, amire most feszülten figyel a világ?

Az El Niño-déli oszcilláció (ENSO) a tengerfelszín hőmérsékletének és a szeleknek a természetes ingadozása a trópusi Csendes-óceánon. A meleg El Niño- és a hűvös La Niña-időszakok korábban két-hét évente váltották egymást, a legutóbbi El Niño pedig 2023-2024-ben zajlott. A mostani esemény 2026 júniusában alakult ki.

Bár az El Niño kialakulása önmagában természetes folyamat, a mostani a vártnál sokkal erősebb lehet. Justin Mankin klímakutató rámutatott:

a jelenlegi esemény már azokat az ember okozta felmelegedés által meghatározott szélsőséges mintázatokat mutatja, amelyeket a modellek csak az évszázad későbbi részére jósoltak.

A modellek nagyon erős El Niñót jövendölnek

Az El Niñóra jellemző magas csendes-óceáni tengerfelszín-hőmérséklet és szélmintázat június óta gyorsan erősödik. Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) jelentős esélyt ad arra, hogy az év végére nagyon erős esemény alakuljon ki. A hivatal szinte biztosnak tartja, hogy az El Niñóra jellemző állapot legalább 2027 áprilisáig fennmarad.

Michelle L'Heureux, a NOAA ENSO-előrejelző csoportjának vezetője szerint az Egyenlítő menti Csendes-óceánon már látszanak a légkör és az óceán közötti erős kölcsönhatás jelei, emiatt a mérések kezdete óta feljegyzett legerősebb El Niñóra számítanak.

Zeke Hausfather, a Berkeley Earth klímakutatója 14 klímamodell előrejelzését vetette össze. A Csendes-óceán várható legmagasabb tengerfelszín-hőmérsékletére adott mediánbecslés mintegy 0,8 Celsius-fokkal haladta meg a 2015-2016-os rekordot.

A globális felmelegedés új hőmérsékleti rekordokat hozhat

Hausfather szerint nem zárható ki, hogy

az El Niño és a globális felmelegedés együttesen 2027-ben 1,7 Celsius-fokkal az iparosodás előtti átlag fölé emelje a globális átlaghőmérsékletet.

Ez közvetlenül az 1,5 Celsius-fokos küszöb fölé vinné az értéket. A kormányok a párizsi megállapodásban ennek a határnak a túllépését igyekeztek elkerülni.