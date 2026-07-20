Apró, palackba zárt univerzum tárhatja fel az élet eredetének nagy titkát

Az élet eredete a tudomány egyik legnagyobb megválaszolatlan kérdése. A kutatók most laboratóriumban előállított kozmikus por segítségével vizsgálják, hogyan keletkezhettek a szerves molekulák, és miként érkezhettek üstökösökön, aszteroidákon vagy meteoritokon keresztül a fiatal Földre.

Az élet eredete: Palackba zárt univerzummal kutatják a nagy titkot Fotó: freepik.com

Egy palackban alkották újra a kozmikus port, nyomokat keresve az élet eredetéhez

A Sydney-i Egyetem kutatói üvegcsövekben hoztak létre kozmikus porhoz hasonló anyagot, hogy megértsék, miként alakulhattak ki az élethez szükséges szerves molekulák még a Föld megszületése előtt. Linda Losurdo PhD-hallgató és témavezetője, David McKenzie professzor először eltávolította a levegőt a csövekből, majd nitrogénnel, szén-dioxiddal és acetilénnel töltötte meg őket.

A gázkeveréket körülbelül egy órán át 10 ezer voltos elektromos feszültségnek tették ki. Az így létrejövő plazma szétszakította az eredeti molekulákat, amelyekből később nagyobb és összetettebb kémiai szerkezetek alakultak ki. Az új anyag vékony porrétegként ülepedett le a csövekben elhelyezett szilíciumlapkákra. A kísérlet a csillagok külső burkaiban, a szupernóva-maradványokban és a csillagközi térben uralkodó nagy energiájú környezetet utánozta.

Az élethez fontos elemek jelentek meg a porban

A laboratóriumi minták szénből, hidrogénből, oxigénből és nitrogénből álló összetett molekulákat tartalmaztak. Ezeket az elemeket együttesen CHON-elemeknek nevezik, és számos, az élet szempontjából fontos szerves vegyületben megtalálhatók.

A por infravörös jelei hasonlítottak az űrben megfigyelt kozmikus anyagokéhoz. Ez arra utal, hogy a kísérlet hitelesen utánozhatta a csillagok, szupernóva-maradványok és csillagközi porfelhők közelében zajló folyamatokat. Az infravörös jelek molekuláris ujjlenyomatként működnek: segítségükkel a kutatók következtethetnek az anyagok összetételére és korábbi környezetére.

Közelebb kerülhetünk a földi élet előzményeihez

A tudósok régóta vizsgálják, hogy a fiatal Föld első szerves molekulái helyben keletkeztek-e, vagy üstökösök, aszteroidák és meteoritok szállították őket bolygónkra. A Földet 4,56 és 3,5 milliárd évvel ezelőtt nagy mennyiségű bolygóközi anyag érte el, amely szerves vegyületeket is hordozhatott.