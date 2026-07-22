Emberáldozatok és rejtélyes faragványok kerültek elő egy négyezer éves ősi városból

A régészek évtizedeken át a kínai nagy fal maradványainak hitték a Shimaónál húzódó kőfalakat. A feltárások során azonban egy fejlett ősi civilizáció nyomai, valamint emberáldozat bizonyítékai kerültek elő Kína északi részén.

Emberáldozat, piramis és rejtélyes faragványok kerültek elő egy ősi kínai városból. A felfedezés új részleteket tárt fel az ősi civilizációról. Fotó: YANG YIMIAO / XINHUA

Emberáldozatok és rejtélyes faragványok kerültek elő egy négyezer éves kínai városból, Shimaóból

Évtizedeken át azt hitték, hogy a kínai Lösz-fennsík poros dombjai között húzódó kőfalak a nagy fal maradványai. A régészeti feltárások azonban egy sokkal régebbi és összetettebb világot hoztak felszínre. A romok Shimaóhoz, egy 4300 éves erődvároshoz tartoztak, amely ma Kína legnagyobb ismert neolitikus települése.

Egy elveszett város a sivatag szélén

Shimao mintegy négy négyzetkilométeren terült el, lakossága pedig tíz- és húszezer fő között lehetett. A várost több kilométer hosszú kőfalak védték, központjában egy húszszintes, hetven méter magas piramis emelkedett. A felső részen paloták, víztározó, kézműves műhelyek és feltehetően rituális templomok álltak – derül ki a National Geographic cikkéből.

A régészek jádetárgyakat, festett falfelületeket és hetven különös kőfaragványt is találtak. A kígyókat, szörnyeket és félig emberi lényeket ábrázoló reliefek a későbbi kínai bronzkori művészet motívumait idézik.

The discovery of Shimao, a fortified Neolithic city with an immense pyramid, astonished archaeologists in China. Now, researchers are analyzing the remains of 169 people buried there to learn more about their ancestry—and grim sacrificial rituals.https://t.co/sNSY2P0kx7 pic.twitter.com/ClA9C1m7wx — Archaeology Magazine (@archaeologymag) July 17, 2026

Emberáldozatok a város kapujánál

Shimao keleti kapujának közelében mintegy nyolcvan emberi koponyát tártak fel.

A régészek szerint a maradványok rituális emberáldozatokhoz köthetők, és a késő Shang-korszak előtti Kínából egyetlen más lelőhelyen sem került elő ilyen nagy mennyiségű koponya.

Korábban úgy vélték, hogy a kapunál feláldozott emberek többsége nő volt. Az új genetikai vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a megvizsgált tíz áldozat közül kilenc férfi volt. A női emberáldozatok maradványait főként az elit temetőkben, Huangchengtai és Hanjiagedan területén találták meg.

A különbség arra utal, hogy Shimaóban az emberáldozatokat szigorúan megszervezett rítusok részeként mutatták be. A férfiakat és a nőket feltehetően eltérő szertartásokhoz választották ki, szerepüket pedig a rítus célja és helyszíne határozhatta meg.