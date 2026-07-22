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Emberáldozatok és rejtélyes faragványok kerültek elő egy négyezer éves ősi városból

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Egy 4300 éves kínai város romjai között különös és hátborzongató leletekre bukkantak a kutatók. Az emberáldozat nyomai mellett piramist, jádetárgyakat és rejtélyes faragványokat is feltártak, az ősi DNS pedig a lakók eredetéről és társadalmáról árulkodik.
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régésztörténelemvárosKína

A régészek évtizedeken át a kínai nagy fal maradványainak hitték a Shimaónál húzódó kőfalakat. A feltárások során azonban egy fejlett ősi civilizáció nyomai, valamint emberáldozat bizonyítékai kerültek elő Kína északi részén.

Emberáldozat, piramis és rejtélyes faragványok kerültek elő egy ősi kínai városból. A felfedezés új részleteket tárt fel az ősi civilizációról., (220806) -- SHENMU, Aug. 6, 2022 (Xinhua) -- Photo taken on Aug. 6, 2022 shows a view of the Shimao ruins, an important prehistoric site in Shenmu City, northwest China's Shaanxi Province. Shimao ruins, located in Shenmu of northwest China's Shaanxi Province, were a neolithic city built about 4,300 years ago and abandoned roughly 300 years later during the Xia Dynasty (2070-1600 B.C.), the first dynasty in China described in historical chronicles. Over the past 10 years, excavators have uncovered a stone city with immense fortifications and sophisticated infrastructure, thousands of luxurious artifacts and a 230-foot-high stepped pyramid. "The site's early date and peripheral location were surprising since Chinese civilization was thought to have first developed in the Central Plains around 500 years after Shimao's founding," read an article in the Archaeology journal. (Xinhua/Yang Yimiao) (Photo by Yang Yimiao / Xinhua via AFP)
Emberáldozat, piramis és rejtélyes faragványok kerültek elő egy ősi kínai városból. A felfedezés új részleteket tárt fel az ősi civilizációról. Fotó: YANG YIMIAO / XINHUA

Emberáldozatok és rejtélyes faragványok kerültek elő egy négyezer éves kínai városból, Shimaóból

Évtizedeken át azt hitték, hogy a kínai Lösz-fennsík poros dombjai között húzódó kőfalak a nagy fal maradványai. A régészeti feltárások azonban egy sokkal régebbi és összetettebb világot hoztak felszínre. A romok Shimaóhoz, egy 4300 éves erődvároshoz tartoztak, amely ma Kína legnagyobb ismert neolitikus települése.

Egy elveszett város a sivatag szélén

Shimao mintegy négy négyzetkilométeren terült el, lakossága pedig tíz- és húszezer fő között lehetett. A várost több kilométer hosszú kőfalak védték, központjában egy húszszintes, hetven méter magas piramis emelkedett. A felső részen paloták, víztározó, kézműves műhelyek és feltehetően rituális templomok álltak – derül ki a National Geographic cikkéből.

A régészek jádetárgyakat, festett falfelületeket és hetven különös kőfaragványt is találtak. A kígyókat, szörnyeket és félig emberi lényeket ábrázoló reliefek a későbbi kínai bronzkori művészet motívumait idézik.

Emberáldozatok a város kapujánál

Shimao keleti kapujának közelében mintegy nyolcvan emberi koponyát tártak fel. 

A régészek szerint a maradványok rituális emberáldozatokhoz köthetők, és a késő Shang-korszak előtti Kínából egyetlen más lelőhelyen sem került elő ilyen nagy mennyiségű koponya.

Korábban úgy vélték, hogy a kapunál feláldozott emberek többsége nő volt. Az új genetikai vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a megvizsgált tíz áldozat közül kilenc férfi volt. A női emberáldozatok maradványait főként az elit temetőkben, Huangchengtai és Hanjiagedan területén találták meg.

A különbség arra utal, hogy Shimaóban az emberáldozatokat szigorúan megszervezett rítusok részeként mutatták be. A férfiakat és a nőket feltehetően eltérő szertartásokhoz választották ki, szerepüket pedig a rítus célja és helyszíne határozhatta meg.

(220806) -- SHENMU, Aug. 6, 2022 (Xinhua) -- Aerial photo taken on Aug. 6, 2022 shows a view of the Shimao ruins, an important prehistoric site in Shenmu City, northwest China's Shaanxi Province. Shimao ruins, located in Shenmu of northwest China's Shaanxi Province, were a neolithic city built about 4,300 years ago and abandoned roughly 300 years later during the Xia Dynasty (2070-1600 B.C.), the first dynasty in China described in historical chronicles. Over the past 10 years, excavators have uncovered a stone city with immense fortifications and sophisticated infrastructure, thousands of luxurious artifacts and a 230-foot-high stepped pyramid. "The site's early date and peripheral location were surprising since Chinese civilization was thought to have first developed in the Central Plains around 500 years after Shimao's founding," read an article in the Archaeology journal. (Xinhua/Zhang Bowen) (Photo by Zhang Bowen / Xinhua via AFP)
Fotó: ZHANG BOWEN / XINHUA

Az ősi DNS újraírhatja Kína történetét

A 169 emberi mintán végzett vizsgálat szerint Shimao lakói főként helyi, a Sárga-folyó térségéhez kötődő földműves közösségektől származtak. Genetikai kapcsolatban álltak déli rizstermelő népességekkel és sztyeppei csoportokkal is.

A kutatók több generációra visszanyúló családfákat rekonstruáltak. Az eredmények apai ágon szerveződő társadalmat rajzolnak ki, amelyben a hatalom és a társadalmi rang családi leszármazáshoz kapcsolódhatott.

Shimao csaknem ötszáz évig virágzott, majd Kr. e. 1800 körül hirtelen elnéptelenedett. A város romjai ma arra utalnak, hogy a kínai civilizáció kialakulása jóval összetettebb és nagyobb területre kiterjedő folyamat volt, mint korábban gondolták – írta meg a ScienceDaily.

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