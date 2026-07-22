Emberáldozatok és rejtélyes faragványok kerültek elő egy négyezer éves ősi városból

A régészek évtizedeken át a kínai nagy fal maradványainak hitték a Shimaónál húzódó kőfalakat. A feltárások során azonban egy fejlett ősi civilizáció nyomai, valamint emberáldozat bizonyítékai kerültek elő Kína északi részén.
Emberáldozatok és rejtélyes faragványok kerültek elő egy négyezer éves kínai városból, Shimaóból
Évtizedeken át azt hitték, hogy a kínai Lösz-fennsík poros dombjai között húzódó kőfalak a nagy fal maradványai. A régészeti feltárások azonban egy sokkal régebbi és összetettebb világot hoztak felszínre. A romok Shimaóhoz, egy 4300 éves erődvároshoz tartoztak, amely ma Kína legnagyobb ismert neolitikus települése.
Egy elveszett város a sivatag szélén
Shimao mintegy négy négyzetkilométeren terült el, lakossága pedig tíz- és húszezer fő között lehetett. A várost több kilométer hosszú kőfalak védték, központjában egy húszszintes, hetven méter magas piramis emelkedett. A felső részen paloták, víztározó, kézműves műhelyek és feltehetően rituális templomok álltak – derül ki a National Geographic cikkéből.
A régészek jádetárgyakat, festett falfelületeket és hetven különös kőfaragványt is találtak. A kígyókat, szörnyeket és félig emberi lényeket ábrázoló reliefek a későbbi kínai bronzkori művészet motívumait idézik.
Emberáldozatok a város kapujánál
Shimao keleti kapujának közelében mintegy nyolcvan emberi koponyát tártak fel.
A régészek szerint a maradványok rituális emberáldozatokhoz köthetők, és a késő Shang-korszak előtti Kínából egyetlen más lelőhelyen sem került elő ilyen nagy mennyiségű koponya.
Korábban úgy vélték, hogy a kapunál feláldozott emberek többsége nő volt. Az új genetikai vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a megvizsgált tíz áldozat közül kilenc férfi volt. A női emberáldozatok maradványait főként az elit temetőkben, Huangchengtai és Hanjiagedan területén találták meg.
A különbség arra utal, hogy Shimaóban az emberáldozatokat szigorúan megszervezett rítusok részeként mutatták be. A férfiakat és a nőket feltehetően eltérő szertartásokhoz választották ki, szerepüket pedig a rítus célja és helyszíne határozhatta meg.
Az ősi DNS újraírhatja Kína történetét
A 169 emberi mintán végzett vizsgálat szerint Shimao lakói főként helyi, a Sárga-folyó térségéhez kötődő földműves közösségektől származtak. Genetikai kapcsolatban álltak déli rizstermelő népességekkel és sztyeppei csoportokkal is.
A kutatók több generációra visszanyúló családfákat rekonstruáltak. Az eredmények apai ágon szerveződő társadalmat rajzolnak ki, amelyben a hatalom és a társadalmi rang családi leszármazáshoz kapcsolódhatott.
Shimao csaknem ötszáz évig virágzott, majd Kr. e. 1800 körül hirtelen elnéptelenedett. A város romjai ma arra utalnak, hogy a kínai civilizáció kialakulása jóval összetettebb és nagyobb területre kiterjedő folyamat volt, mint korábban gondolták – írta meg a ScienceDaily.
Rejtélyes pusztulás nyomaira bukkantak az ősi sírokban
Több ezer éves sírokból előkerült maradványok adhatnak választ egy régóta kutatott európai rejtélyre. A DNS alapján végzett genetikai vizsgálat szerint egy ősi civilizáció tűnhetett el, miközben Európa ősi népessége és a temetkezési szokások is megváltoztak.
Korai emberek és a neandervölgyiek együtt éltek
Két teljesen különböző faj, akik úgy tűnik egészen szoros kapcsolatot ápoltak egykor. A korai emberek és neandervölgyiek nemcsak együtt éltek barlangokban, de még ötleteiket is megoszthatták egymással.
Gyermektemetőt találtak az M1-es autópálya bővítésénél
Különleges felfedezés történt az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó ásatáson. A régészek Bicske közelében római kori gyerektemetőre, Árpád-kori település részleteire és több más értékes régészeti leletre bukkantak.