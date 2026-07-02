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természet

Kísérteties fényt láttak az alagútban – különleges élőlények okozták a jelenséget

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Az ember hiába hoz létre monumentális alkotásokat, elég néhány évtizednyi elhagyatottság ahhoz, hogy a környezet megkezdje a csendes bontási munkálatokat. Építményeink sorsát végül a terjeszkedő hajszálgyökerek, a szél eróziója és az elemek pecsételik meg. E pusztítás ugyanakkor néha egészen különleges végeredményeket produkál: vadvirágok által benőtt vasútvonalat, vízen úszó erdőt, vagy világító lárvák által uralt alagutat.
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természetépületépítménynövénygaléria

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a beton, a tégla és az acél örökké tart, de bolygónk geológiai és biológiai erői számára az építmények anyagai csupán ideiglenes akadályt jelentenek.

Az elhagyatott építményeket a legkülönfélébb élőlények népesíthetik be
Az elhagyatott építményeket a legkülönfélébb élőlények népesíthetik be
Fotó: CHAD AJAMIAN 2016 / Wikimedia Commons

Így hódítja vissza a természet az építményeket

A folyamat, amelyet az ökológia tudománya szukcessziónak nevez, abban a pillanatban megkezdődik, amint az ember felhagy az állandó karbantartással. Először a szél és a csapadék végzi el a mikroszkopikus bontómunkát: a fagyékelődés és a hőingadozás kitágítja a hajszálrepedéseket, a szálló por pedig megtelepszik a legkisebb mélyedésekben is. Ezt a vékony táptalajt nagyon hamar meghódítják a pionír fajok – mohák, zuzmók és ellenálló gyomnövények –, amelyek biokémiai folyamatai tovább porlasztják a mesterséges anyagokat, előkészítve a terepet a fák masszív, épületeket szétrepesztő gyökérzetének.

Alábbi galériánkban olyan építményeket és roncsokat mutatunk be, amelyeket birtokba vett és alaposan átalakított a természet.

Ta Prohm, Kambodzsa
A fák által meghódított templom (Ta Prohm, Kambodzsa)
A zöld kísértetfalu (Houtouwan, Kína)
Homokba fulladt luxus (Kolmanskop, Namíbia)
Homokba fulladt luxus (Kolmanskop, Namíbia)
Az úszó mangrove-erdő (Homebush-öböl, Ausztrália)
Az úszó mangrove-erdő (Homebush-öböl, Ausztrália)
Az atomkatasztrófa utáni vadvilág (Pripjaty, Ukrajna)
A mély szurdok mohás malmai (Valle dei Mulini, Olaszország)
A mély szurdok mohás malmai (Valle dei Mulini, Olaszország)
Vadvirágos vasútvonal Párizs körül (La Petite Ceinture, Franciaország)
Vadvirágos vasútvonal Párizs körül (La Petite Ceinture, Franciaország)
A sós tenger által felőrölt betonváros (Hasima-sziget, Japán)
Sivatagban rekedt rozsdás hajóflotta (Aral-tó, Üzbegisztán)
Sivatagban rekedt rozsdás hajóflotta (Aral-tó, Üzbegisztán)
Világító lárvák a sötét alagútban (Helensburgh, Ausztrália): egy 1915-ben lezárt ausztrál vasúti alagutat mára teljesen visszafoglalt a környező esőerdő, a bejáratot páfrányok és vízesések zárják el. A bent kialakult állandó, nedves és sötét környezet tök
Világító lárvák a sötét alagútban (Helensburgh, Ausztrália)
Esőerdőbe veszett büntetőtelep (Îles du Salut, Francia Guyana) A hírhedt „Ördögsziget” és a környező szigetvilág büntetőtelepeinek maradványait mára szinte teljesen felfalta a dél-amerikai dzsungel. Az egyenlítői esőerdők extrém biomassza-termelése, valam
A víz alá merült sziget (Holland-sziget, USA) A Chesapeake-öbölben található Holland-sziget a tengerszint-emelkedés és a parti erózió dinamikájának áldozata lett. Míg a 20. század elején még több száz fős halászközösség élt itt, az egyre erősödő vihardagá
Szél koptatta aranyásó falu (Bodie, Kalifornia) A kaliforniai aranyláz idején épült Bodie ma a legjobban megőrzött amerikai szellemváros. Itt nem a buja növényzet uralkodik: az arid (nagyon száraz), magaslati klíma tartósító hatása miatt a faházak nem elk
Az aranyásók szél koptatta falva (Bodie, Kalifornia)
A fagyékelés áldozatául esett kastély (Mesen, Belgium) A 2010-es években végleg lebontott, borostyánnal sűrűn benőtt Kasteel van Mesen esete tökéletesen mutatta be a fagy pusztító erejét. Amikor egy tető beszakad, a csapadék behatol a falakba. A télen meg
Bombatölcsérekből nőtt új erdő (Verdun, Franciaország)
Galéria: Meglepő dolog nőtt ki a tengerbe veszett hajóroncsból
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A fák által meghódított templom (Ta Prohm, Kambodzsa): a 12. századi Ta Prohm templomegyüttes a trópusi növényzet erejének szimbóluma. A fojtófügék felülről lefelé haladva fonták körbe a falakat, vizet keresve pedig behatoltak a kövek közötti legapróbb résekbe is. Ahogy a gyökerek vastagodtak, hatalmas hidraulikus nyomást fejtettek ki, amely szó szerint kettérepesztette a masszív homokkőtömböket

 

 

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