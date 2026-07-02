Kísérteties fényt láttak az alagútban – különleges élőlények okozták a jelenséget

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a beton, a tégla és az acél örökké tart, de bolygónk geológiai és biológiai erői számára az építmények anyagai csupán ideiglenes akadályt jelentenek.

Az elhagyatott építményeket a legkülönfélébb élőlények népesíthetik be

Fotó: CHAD AJAMIAN 2016 / Wikimedia Commons

Így hódítja vissza a természet az építményeket

A folyamat, amelyet az ökológia tudománya szukcessziónak nevez, abban a pillanatban megkezdődik, amint az ember felhagy az állandó karbantartással. Először a szél és a csapadék végzi el a mikroszkopikus bontómunkát: a fagyékelődés és a hőingadozás kitágítja a hajszálrepedéseket, a szálló por pedig megtelepszik a legkisebb mélyedésekben is. Ezt a vékony táptalajt nagyon hamar meghódítják a pionír fajok – mohák, zuzmók és ellenálló gyomnövények –, amelyek biokémiai folyamatai tovább porlasztják a mesterséges anyagokat, előkészítve a terepet a fák masszív, épületeket szétrepesztő gyökérzetének.

Alábbi galériánkban olyan építményeket és roncsokat mutatunk be, amelyeket birtokba vett és alaposan átalakított a természet.