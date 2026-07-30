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stroke

Drasztikusan növelheti a stroke esélyét a népszerű édesítő

1 órája
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Laboratóriumi sejtkísérletek arra utalnak, hogy egy közkedvelt, szinte teljesen kalóriamentes édesítőszer kedvezőtlenül befolyásolhatja az agyi erek működését. A vizsgálatok során kiderült, hogy az eritrit gátolja az értágítást és a vérrögök lebontását segítő folyamatokat, ami összefüggésbe hozható a stroke megnövekedett kockázatával. Fontos azonban kiemelni: az eredmények egyelőre nem bizonyítják, hogy ezek a folyamatok élő emberi szervezetben is pontosan így játszódnak le.
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strokeeritritolédesítőszerÉdesítő

Az agyban futó ereket a vér-agy gát öleli körül, amelynek kiemelt szerepe van a központi idegrendszer védelmében: átengedi a nélkülözhetetlen oxigént és tápanyagokat, ugyanakkor távol tartja a kórokozókat és a méreganyagokat. A Coloradói Egyetem boulderi kampuszának kutatói most azt vizsgálták, milyen hatással van az eritrit a gát működését biztosító agyi endotélsejtekre. 

eritrit, édesítőszer
Az eritrit gátolja az értágítást és a vérrögök lebontását segítő folyamatokat, ami összefüggésbe hozható a stroke megnövekedett kockázatával
Fotó: HENDRIK SCHMIDT / DPA

Az eritrit hatása a sejtek működésére

Az eritrit egy évtizedek óta előszeretettel használt édesítőszer, amely népszerűségét annak köszönheti, hogy szinte egyáltalán nem tartalmaz kalóriát, nem befolyásolja az inzulinszintet, édesítőereje pedig eléri a kristálycukorénak a 60–80 százalékát. 

A Journal of Applied Physiology című folyóiratban közzétett tanulmány szerzői laboratóriumban tenyésztett agyi endotélsejteken tesztelték az anyagot. Bár korábbi kutatások már felvetették a magasabb eritritszint, illetve a szívinfarktus és a stroke megnövekedett kockázata közötti összefüggést, az új eredmények magyarázattal is szolgálhatnak erre a kapcsolatra – feltéve, hogy a sejtszinten megfigyelt folyamatok az élő szervezetben is hasonlóan mennek végbe. 

Gátolt értágulás és vérröglebontás

A kísérletek során az eritrit többféle elváltozást is előidézett a sejtekben: 

  • Csökkentette a nitrogén-monoxid termelődését, amely normál esetben az erek tágulását és ellazulását támogatja. 
  • Ezzel párhuzamosan megemelte az endotelin-1 nevű, érösszehúzó hatású fehérje koncentrációját – a két folyamat együttesen jelentősen megnehezíti az erek nyitva tartását. 
  • Mérsékelte a vérrögök lebontásáért felelős szöveti plazminogén-aktivátor (t-PA) felszabadulását. 
  • Növelte a szövetkárosító szabad gyökök (reaktív oxigénszármazékok) mennyiségét. 

Összefüggés a stroke-kal

A kutatók szerint az erek beszűkülése és a vérrögök lebontásának zavara együttesen növelheti a stroke kialakulásának esélyét. Auburn Berry fiziológus szerint: 

„Összességében, ha az erek szűkebbek, és romlik a vérrögök lebontására való képesség, megnő a stroke veszélye”. 

Mivel a vizsgálat kizárólag az agyi endotélsejtekre fókuszált, a szerzők a kapott eredményeket elsősorban az iszkémiás stroke lehetséges kialakulásával hozták összefüggésbe. Jóllehet elképzelhető, hogy az eritrit a test más részein található endotélsejtekre is hatással van – ezáltal növelve a szívinfarktus kockázatát –, ezt a jelenlegi kutatás nem vizsgálta. Ugyancsak nyitott kérdés maradt, hogy az endotélsejtek károsodása mennyiben teszi védtelenebbé az agyat egyéb külső ártalmakkal szemben. 

A laboratóriumi eredmények korlátai

Az eredmények értelmezésekor fontos figyelembe venni a kutatás korlátait. Mivel laboratóriumi sejtkísérletekről, és nem élő embereken végzett vizsgálatokról van szó, az alkalmazott dózisok és az eritrit sejtekre gyakorolt hatásai nem feltétlenül tükrözik a valós élettani körülményeket. 

További árnyaló tényező, hogy az emberi szervezet természetes módon maga is termel eritritet. Ebből kifolyólag a vérben mért magasabb koncentrációt nem biztos, hogy közvetlenül a táplálkozás okozza; az érték akár valamilyen más, rendellenes folyamat jele is lehet. Érdemes megjegyezni, hogy korábbi kutatások egy része éppen arra utalt, hogy az eritrit javíthatja az érrendszer egészségét. 

A megválaszolatlan kérdések és az ellentmondások miatt a szakértők hangsúlyozzák a további klinikai vizsgálatok szükségességét.

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