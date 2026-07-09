Ha megszagolja ezt az ételt, jobban fog menni az edzés

Egy új kutatás szerint már az is javíthatja az edzésteljesítményt, ha valaki súlyzós edzés előtt megszagolja az étcsokoládét. A kutatók azt találták, hogy a magas kakaótartalmú csokoládé illata jelentősen növelheti az elvégzett ismétlések számát anélkül, hogy az edzés nehezebbnek tűnne - írja a Daily Mail.

Csak megszagolták az étcsokoládét és látványosan jobban teljesítettek.

Fotó: FERNANDO GUTIERREZ-JUAREZ / DPA

Az étcsokoládé illata növelheti a teljesítményt az edzőteremben

A Kuala Lumpurban működő Maláj Egyetem kutatói 23 egészséges, húszas éveiben járó férfi részvételével végezték el a vizsgálatot. A résztvevőket három csoportra osztották. Az egyik csoport 90 százalékos kakaótartalmú étcsokoládé illatát szagolta meg, a másik 60 százalékos tejcsokoládéét, míg a harmadik csak egy vízmintát kapott kontrollként.

A résztvevők tíz órán át nem ettek a kísérlet előtt, majd lábfeszítő gyakorlatokat végeztek tízes sorozatokban, a sorozatok között három és fél perc pihenővel.

Az eredmények szerint az étcsokoládé illatát szagló csoport átlagosan 18 ismétléssel végzett többet, mint a kontrollcsoport. A tejcsokoládé illata is javította a teljesítményt, de kisebb mértékben, átlagosan kilenc plusz ismétlést eredményezett.

A kutatók azt is megfigyelték, hogy az étcsokoládé illata csökkentette az éhségérzetet, mérsékelte az evés iránti vágyat, és fokozta a teltségérzetet. Ennek ellenére a résztvevők nem érezték megterhelőbbnek az edzést.

A kutatás vezetője, Mohamed Nashrudin bin Naharudin szerint a jelenség hátterében az állhat, hogy az agy az étcsokoládé illatát egy laktató étellel társítja, ezért a szervezet már előre úgy reagál, mintha táplálékhoz jutott volna.

A szakemberek úgy vélik, nem kizárt, hogy más, kellemes és jól ismert ételek illata is hasonló hatást válthat ki, ezt azonban további kutatásoknak kell megerősíteniük.