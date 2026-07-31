Miért súlyosbodik az európai aszály? Nem csak a felmelegedés áll a háttérben

Az erdőtüzek, a tartós szárazság és a kiszáradó termőföldek szerte Európában – így Magyarországon is – évről évre súlyosabb problémákat okoznak. Az európai aszály hatásai a mezőgazdaságban, a vízellátásban és az energiatermelésben egyaránt megmutatkoznak; gondoljunk csak arra, amikor a paksi atomerőmű működését a Duna rekordalacsony vízszintje miatt kell korlátozni. Emellett a száraz időszakok jelentősen rontják a növényzet szén-dioxid-megkötő képességét is. Az aszálykár okozta gazdasági veszteség Európában évente átlagosan eléri a 9 milliárd eurót. Sőt, a Földközi-tenger térségében ez az összeg akár 60 százalékkal is megugorhat, amennyiben a felmelegedés mértéke eléri a 2 Celsius-fokot.
Az európai aszály két fő okra vezethető vissza
A Nature Geoscience folyóiratban közzétett tanulmány szerzői a jelenség mögött húzódó két alapvető folyamatot vizsgálták.
- Az egyik a felmelegedés közvetlen, úgynevezett termodinamikai következménye,
- míg a másik a légköri áramlások megváltozásából fakadó dinamikai hatás.
Mivel a melegebb levegő több vízgőzt képes magába fogadni, megnő a légkör párologtató képessége, így több nedvességet von el a talajból és a növényzetből. A kutatók ezt a folyamatot a vízgőznyomás-hiány mérésével modellezték: minél magasabb ez a mutató, a levegő annál intenzívebben szárítja ki a környezetét.
A globális felmelegedés azonban csupán az egyenlet egyik fele. A nyári időjárást alapvetően meghatározza a ciklonok és anticiklonok gyakorisága, elhelyezkedése és élettartama is. A tartósan fennálló, magas légnyomású rendszerek jellemzően felhőtlen, napsütéses és csapadékhiányos időszakokat eredményeznek, ami drasztikusan felgyorsítja a talaj kiszáradását.
Így válik külön a felmelegedés és az áramlások szerepe
A kutatás során a CESM2 éghajlati modellt alkalmazták, amelyben a légköri áramlások alakulását az ERA5 meteorológiai adatbázis megfigyeléseihez igazították. Ez a módszer lehetővé tette, hogy azonos időjárási helyzeteket eltérő éghajlati feltételek mellett elemezzenek.
Három különböző szimulációt futtattak le:
- az első a valós történelmi folyamatokat modellezte,
- a második az üvegházhatású gázok és légszennyező aeroszolok koncentrációját az iparosodás előtti szinten tartotta,
- míg a harmadik a 2020-as évek klímaviszonyait tükrözte.
Ezek összevetésével pontosan megbecsülhetővé vált, hogy az 1980 és 2024 között lezajlott változásokból mennyi írható közvetlenül a felmelegedés számlájára, és mennyi a légköri keringés megváltozására.
A talaj kiszáradását több mint felerészben a légköri áramlások okozzák
Az eredmények igazolják, hogy az európai nyári talajnedvesség 1980 óta folyamatosan csökken. A legfelső, tíz centiméteres talajréteg átlagos víztartalma évtizedenként mintegy 0,41 milliméterrel apadt, aminek körülbelül 55 százaléka a légköri áramlások átrendeződésével magyarázható.
Egyes régiókban a dinamikai hatás még ennél is hangsúlyosabbnak bizonyult.
Nyugat- és Kelet-Európa bizonyos részein a keringési változások a talajnedvesség csökkenésének akár a 80 százalékáért is felelősek lehettek.
A nyári csapadékmennyiség enyhe visszaesése szintén nagyrészt az áramlási mintázatokkal függ össze. Bár a felmelegedés közvetlen hatása összeurópai átlagban kismértékben tompította ezt a csökkenést, a kontinensen belül hatalmas kontrasztok alakultak ki. A termodinamikai hatás Észak-Európa egyes részein többletcsapadékot, míg a mediterrán térségben éppen ellenkezőleg, kevesebb esőt eredményezett.
Ugyanakkor a légkör szárító képességének fokozódásában egyértelműen a felmelegedés játszotta a főszerepet: a vízgőznyomás-hiány növekedésének körülbelül 58 százalékát ez a tényező idézte elő, a fennmaradó 42 százalék pedig a légköri keringés változásainak tudható be.
Egyre gyakoribb az anticiklonális időjárás
A kutatók öt jellegzetes európai nyári időjárási rendszert azonosítottak, amelyek közül háromnak a gyakorisága 1980 után jelentősen megváltozott.
Észak-Európa felett megritkultak a ciklonális, csapadékosabb időszakok, és ritkábban fordult elő az a mintázat is, amely hűvösebb levegőt szállított Délkelet-Európába. Ezzel párhuzamosan viszont a mediterrán térségben és Közép-Európában jelentősen gyakoribbá vált az anticiklonális időjárás.
Mivel az anticiklonokat tartós napsütés, magas hőmérséklet és csapadékhiány jellemzi, ezek az egyre sűrűbben kialakuló, magas légnyomású helyzetek egyszerre vetették vissza a csapadékhozamot és fokozták a párolgást. E kettős hatás Közép- és Kelet-Európában bizonyult a leginkább drasztikusnak.
Ördögi kör
A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy
a légköri keringés és a felmelegedés hatása nem csupán összeadódik, hanem egymást kölcsönösen felerősítve ront a helyzeten.
Amikor egy adott áramlási helyzet eleve meleg és száraz nyarat hoz magával, a felmelegedés termodinamikai hatása is fokozottabban érvényesül. A modell szerint a mai, melegebb klímaviszonyok között minden egyes milliméternyi, keringési okokra visszavezethető talajnedvesség-hiány további 0,08 milliméteres veszteséget generál – ami nagyjából 8 százalékos öngerjesztő hatást jelent.
Ez a folyamat a kiugróan száraz években válik igazán kritikussá. A hőség megnöveli a légkör vízigényét, miközben a csapadékhiány miatt eleve alig marad nedvesség a talajban.
A klímaváltozás tehát éppen azokat a nyarakat teszi még elviselhetetlenebbül szárazzá, amelyek az uralkodó légköri viszonyok miatt amúgy is aszályosak lennének.
Mit jelent mindez a Kárpát-medencére nézve?
Noha a tanulmány nem tartalmaz kifejezetten Magyarországra vonatkozó statisztikákat, a térképek alapján egyértelmű: a Kárpát-medence pontosan abba a közép- és kelet-európai zónába esik, ahol a légköri keringés kiemelten hozzájárult a nyári talajnedvesség drasztikus csökkenéséhez.
A hazai mezőgazdasági aszálykárok szempontjából ezért korántsem csak az átlaghőmérséklet emelkedését kell figyelnünk. Legalább ennyire sorsdöntő, hogy milyen gyakran alakulnak ki és meddig rostokolnak a térség felett a tartós anticiklonok, hiszen ezek a blokkoló anticiklonális helyzetek aszályos, csapadékszegény heteket, perzselő napsütést és intenzív párolgást hoznak magukkal.
Nem tudni, mi vár ránk a jövőben
A jövőbeli kilátásokkal kapcsolatos legnagyobb bizonytalanságot az adja, hogy nem tudjuk pontosan, mi idézi elő a légköri áramlások tartós megváltozását. A kutatások arra utalnak, hogy az elmúlt évtizedek tendenciáiban a klímarendszer természetes ingadozásának is komoly szerepe lehetett, bár már az emberi tevékenységből fakadó, egyelőre gyengébb változások jelei is kimutathatóak.
Amennyiben az áramlási mintázatok átrendeződését külső éghajlati kényszerek hajtják, az európai szárazodási folyamat tovább fokozódhat. Ha viszont nagyrészt természetes klímaingadozásról van szó, a keringési trend idővel akár meg is fordulhat, ami legalább átmenetileg enyhíthetné a kiszáradást. Fontos azonban látni, hogy a felmelegedés közvetlen szárító hatása egy ilyen kedvezőbb forgatókönyv esetén sem tűnne el.
Az európai aszálykockázat hosszú távú megértéséhez és kezeléséhez tehát nem elegendő pusztán a hőmérséklet emelkedését figyelnünk; a légköri áramlások folyamatos változását is kiemelten szemmel kell tartanunk.