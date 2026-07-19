Lakható bolygót találhattak a tudósok, földönkívüli élet nyomait keresik

Légkört találtak egy sziklás exobolygón, amely csillagának lakható zónájában kering. A kutatók további vizsgálatokkal keresik az élet lehetséges jeleit – írja a Daily Mail.

Légkört találtak egy 48 fényévre lévő exobolygón (illusztráció)

Fotó: MI (Flux Pro)

Légkört találtak egy 48 fényévre lévő exobolygón

A Harvard Egyetem kutatói légkört mutattak ki az LHS 1140 b nevű sziklás bolygón, amely 48 fényévre található a Földtől. A szuperföld egy vörös törpecsillag lakható zónájában kering, ezért fontos célpont lehet a földön kívüli élet kutatásában.

Az LHS 1140 b tömege a Földének körülbelül 5,6-szorosa, sugara pedig mintegy 1,7-szer nagyobb bolygónkénál. A tudósok szerint most először sikerült légkört kimutatni egy másik csillag lakható zónájában keringő sziklás bolygón.

A kutatók a chilei Magellán Obszervatórium WINERED infravörös spektrográfjával vizsgálták a bolygót. A mérések során héliumot észleltek az LHS 1140 b környezetében, ami arra utal, hogy a bolygó megtartotta légkörét.

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Fotó: Google Gemini AI

A légkör jelenléte önmagában még nem bizonyítja, hogy földönkívüli élet alakult ki a bolygón, ugyanakkor alapvető feltétele az általunk ismert élet fennmaradásának. A szakemberek szerint az LHS 1140 b légköre több mint hárommilliárd éve létezhet.

A kutatócsoport további vizsgálatokat tervez annak megállapítására, milyen anyagok találhatók a bolygó légkörében, és lehetnek-e rajta életre utaló jelek.

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Két kutatócsoport egymástól függetlenül fedezte fel az új exobolygót a Beta Pictoris csillagrendszerben. A James Webb űrteleszkóp és az Európai Déli Obszervatórium műszerei segítségével azonosított gázóriás 11 éven át rejtőzött az archív adatokban. A csillagászati felfedezés a fiatal bolygórendszerek és az óriásbolygók kialakulásának megértésében is segíthet.

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