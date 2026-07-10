Eddig soha nem észlelt jelet fogtak a tudósok egy fekete lyuk széléről

A kutatók egy eddig soha nem hallott jelet fogtak egy fekete lyuk széléről - a vissza nem térés pontjáról, ahol minden, ami áthalad rajta, örökre elveszik.

Egy rejtélyes jel választ adhat a fekete lyukakat övező legnagyobb kérdésekre. (Képünk illusztráció) Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

Egy rejtélyes jel választ adhat a fekete lyukakat övező legnagyobb kérdésekre

A szakértők azonosítottak egy finom közvetlen hullámot, amely egy hatalmas fekete lyuk összeütközésének gravitációs hullámfelvételében rejtőzik. Fontos, hogy ez a plusz hullámzás közvetlenül az eseményhorizont közeléből szállít információt - a fekete lyuk határáról, ahol a kijutás lehetetlen.

Az áttörést egy ultraheves ütközés után érkezett, amelyet a Lézer Interferométeres Gravitációs Hullám Obszervatórium (LIGO) észlelt 2025 januárjában. A GW250114 jelű esemény a valaha feljegyzett egyik legerősebb és legtisztább gravitációs hullámjelet produkálta.

Ez egy ritka kozmikus felvétel, amely lehetőséget adott a tudósoknak arra, hogy olyan halvány részleteket keressenek, amelyeket normális esetben nem lehetne észrevenni. A kutatócsoport az adatokból kiszűrte a jel fő, kaotikus összetevőjét, azt az erős lecsengési fázist, amelyet az újonnan létrejött fekete lyuk keltett a beolvadás utáni stabilizálódása során.

Amikor két fekete lyuk egyesül, hevesen megrázzák magát a téridőt. Egy rövid pillanatra az újonnan kialakult fekete lyuk horizontjához nagyon közel eső régiót egy gyors, halványuló örvény sodorja magával

- magyarázta Sizheng Ma, a tanulmány társszerzője és kanadai Perimeter Institute for Theoretical Physics kutatója.

A pont, ahonnan már nincs visszaút, az a hely a fekete lyukaknál, ahol a menekülési sebesség nagyobb lesz, mint a fénysebesség. Mivel semmi sem képes a fénynél gyorsabban utazni, mindaz, ami átlépi ezt a láthatatlan vonalat, anyag, sugárzás vagy akár információ, végleg csapdába esik.

Az újonnan észlelt jel egy apró töredéke a határon kívülről, közvetlenül azelőtt bocsátódott ki, hogy a régió elnémult volna. A tudósok szerint ez mindent megváltoztathat három fő okból.

Először is, ez van a legközelebb ahhoz, hogy valaha is közvetlenül lássunk egy fekete lyukat. Eddig a csillagászoknak a fekete lyukakat a közeli gáz, por vagy csillagok gravitációjukra adott reakcióinak megfigyelésével kellett tanulmányozniuk. Ez a hullám úgy működik, mint egy fizikai szonda magának a fekete lyuknak.