Egy űrből érkező különös kozmikus jel olyan objektumra utalhat, amely még a csillagok előtt keletkezett. A kutatók szerint egy ősi fekete lyuk állhat a háttérben, amely az univerzum egyik legnagyobb rejtélyére is magyarázatot adhat – írja a ScienceDaily.

Rejtélyes jelet fogtak az univerzumból, megoldhatja a sötét anyag titkát – Egy fekete lyuk lehetett a jel mögött (Illusztráció) Fotó: frrepik.com

Egy fekete lyuk lehetett a jel mögött

A jelet egy olyan amerikai obszervatórium érzékelte, amely az univerzum hatalmas ütközéseinek nyomait méri. Ilyen jelek például akkor keletkezhetnek, amikor két fekete lyuk összeolvad. A mostani észlelés azért szokatlan, mert az egyik objektum a Napnál is kisebb tömegű lehetett.

Ez azért fontos, mert a hagyományos fekete lyukak általában nagy tömegű csillagok pusztulása után jönnek létre. Egy ilyen kicsi fekete lyukat viszont nehéz ezzel magyarázni. A Miami Egyetem kutatói szerint ezért elképzelhető, hogy egy úgynevezett ősi fekete lyukról van szó.

A sötét anyag titkára is választ adhat

Az ősi fekete lyukak az ősrobbanás utáni legelső pillanatokban keletkezhettek, még az első csillagok és galaxisok előtt. A tudósok régóta feltételezik, hogy ezek az objektumok létezhetnek, de eddig nem sikerült őket bizonyítani.

Az univerzum tágulása kapcsán rengeteg a rejtély

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

A kutatók szerint, ha valóban ilyen fekete lyukakat találtak, azok akár a sötét anyag jelentős részét is alkothatják. Ez az a láthatatlan anyag, amely az univerzum anyagának nagy részét adja, de közvetlenül nem látjuk. A felfedezés még nem végleges: további hasonló jelekre lesz szükség.

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Megoldódhat a világegyetem nagy rejtélye. Kutatók egy új modell segítségével olyan jelet azonosítottak a fekete lyukak összeolvadásából származó gravitációs hullámokban, amely a sötét anyag jelenlétére utalhat. Az LVK obszervatórium-hálózat adatainak elemzése során kiderült, hogy egy vizsgált esemény esetében a fekete lyukak egy sűrű sötétanyag-felhőben olvadhattak össze.

Véletlenül találhatták meg az univerzum legnagyobb rejtélyét

Évtizedek óta foglalkoztatja a kutatókat a világegyetem egyik legnagyobb titka. A sötét anyag a tudósok szerint az univerzum anyagának jelentős részét alkothatja. Egy új kutatás szerint a nyomát már 2019-ben rögzíthették.