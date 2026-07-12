Megtévesztő tünetek: influenzának hiszik, pedig halálos vírus állhat a háttérben

A Canadian Medical Association Journal a közelmúltban két rövid összefoglalóban ismertette a hantavírussal és az ebolával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, különös tekintettel a diagnózisra, a kezelésre és a fertőzéskontrollra.

A fertőzés kezdetén az ebola és a hantavírus is produkálhat influenzaszerű tüneteket

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Influenzaszerű kezdet, eltérő betegségek

Mindkét fertőzés indulhat influenzaszerű panaszokkal: a betegek lázat, fejfájást, izomfájdalmat, hasi panaszokat vagy kifejezett kimerültséget tapasztalhatnak. Ez jelentősen megnehezíti a korai felismerést, különösen akkor, ha a páciens nem tud semmilyen ismert kockázati tényezőről. A pontos diagnózis felállításához elengedhetetlenek a laborvizsgálatok: a hantavírust szerológiai és PCR-tesztekkel mutatják ki, az ebola igazolására pedig szintén PCR-vizsgálatot alkalmaznak.

A hantavírust főként rágcsálók terjesztik

A hantavírus többféle betegséget is okozhat. Míg az amerikai kontinensen a fertőzés jellemzően szív- és tüdőérintettséggel járó kórképet vált ki, addig az európai és ázsiai törzsek inkább veseműködési zavarral kísért vérzéses lázat okoznak. A betegség lappangási ideje általában két-négy hét. Kanadában évente körülbelül négy-öt megerősített esetet regisztrálnak, amelyek többsége a mezőgazdasági területeken élő rágcsálókkal való érintkezésre vezethető vissza. Mivel a hantavírus ellen jelenleg nincs engedélyezett vírusellenes gyógyszer vagy vakcina, a kezelés a támogató ellátásra korlátozódik, amelynek elsődleges célja a beteg állapotának stabilizálása és a felépülés elősegítése.

Az ebola közvetlen érintkezéssel fertőzhet

Az ebolavírus 1976 óta okoz időszakos járványokat Közép- és Nyugat-Afrikában; a kutatók a repülőkutyákat tartják a kórokozó természetes hordozóinak. A fertőzés különböző testnedvekkel – például vérrel, hányadékkal, széklettel vagy spermával – terjed, de a szennyezett tárgyak és felületek is szerepet játszhatnak a továbbadásában. Az ebola lappangási ideje 2 és 21 nap között mozog. Fontos tudni, hogy a vérzéses tünetek nem minden betegnél jelentkeznek; sokkal gyakoribb panasz a láz, a fáradtság, az izomfájdalom, valamint a gyomor- és bélrendszeri zavar.