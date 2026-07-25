Egy új gél segítségével kaphatjuk vissza az egészséges fogzománcot

A fogzománc az emberi test legkeményebb szövete, elvesztése után mégsem képes regenerálódni. A Nottinghami Egyetem kutatói ezért olyan anyagot készítettek, amely utánozza a zománc természetes kialakulását. A Nature Communications folyóiratban ismertetett eredmények szerint a gél az ásványianyag-vesztés vagy erózió miatt meggyengült fogfelszínen is alkalmazható lehet, sőt, még az egészséges zománcot is erősítheti, így segíthet megelőzni a későbbi károsodást.

A fogzománc pótlását teszi lehetővé egy újonnan fejlesztett gél

Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA

A fogzománc természetes képződését utánozza

A gyorsan felvihető, fluoridmentes gél a fogzománc természetes fejlődési folyamatát modellezi. Speciális fehérjéi behatolnak a fog apró repedéseibe, ahol egy láthatatlan vázat hoznak létre. Ez a váz a nyálból kalciumot és foszfátot gyűjt, amelyekből új ásványi kristályok épülnek fel.

Az eredmény nem csupán egy felületi bevonat: az új réteg tökéletesen egybeolvad a foggal, így a zománc visszanyeri eredeti, egészséges szerkezetét és erejét.

A fogérzékenységet is csökkentheti

A gél a kellemetlen fogérzékenység ellen is hatékony megoldást nyújthat. Ha a zománc kopása vagy az íny visszahúzódása miatt felszínre kerül az alatta lévő dentinréteg, a hideg, meleg vagy édes ingerek éles fájdalmat okoznak, mivel itt mikroszkopikus csatornák vezetnek a fogidegekhez. A gél azonban egy zománcszerű védőréteget képez ezen a felületen, ami elzárja az utat az ingerek elől – így mérsékli a fájdalmat –, ráadásul stabilabb alapot biztosít a későbbi fogászati töméseknek is.

A jelenlegi kezelések nem pótolják az elveszett fogzománcot

A fogzománc kopása a lakosság jelentős részét érinti, és a fogszuvasodás, a fogvesztés, illetve az ezekhez gyakran társuló gyulladások révén akár szív- és érrendszeri betegségekhez vagy cukorbetegséghez is hozzájárulhat. Mivel a zománc nem tartalmaz élő sejteket, a szervezetünk nem képes magától pótolni a hiányt. A ma elterjedt fluoridos kezelések ugyan megerősítik a még meglévő foganyagot és enyhítik a tüneteket, de nem építik újra az elveszett réteget. Az új gél jelentősége éppen abban rejlik, hogy a hagyományos módszerekkel ellentétben, irányított kristálynövekedéssel egy az eredetihez teljesen hasonló, új zománcszerkezetet képes felépíteni.