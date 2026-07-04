Hatalmas felfedezés: itt lehet a Föld egyik legközelebbi lakható szomszédja

A csillagászok egy új, potenciálisan lakható exobolygót fedeztek fel, amelyet a Föld egyik legközelebbi kozmikus szomszédjának tartanak – számolt be a New York Post. A GJ 3378b nevű égitest körülbelül 25 fényévre található, ami a galaxis méreteihez képest rendkívül közeli távolságnak számít.

A Föld kozmikus szomszédját találták meg, akár folyékony víz is lehet rajta

Fotó: Google Gemini AI

A Föld kozmikus szomszédját találták meg

A kutatás vezetője, Paul Robertson, a Kaliforniai Egyetem Irvine-i kampuszának csillagásza szerint a felfedezés különösen izgalmas, mert a bolygó a csillaga úgynevezett lakhatósági, vagy Goldilocks-zónájában kering.

Ez az a térség, ahol a hőmérséklet megfelelő lehet ahhoz, hogy folyékony víz maradjon a bolygó felszínén.

A GJ 3378b nagyjából kétszer akkora, mint a Föld. A szakemberek szerint azonban a lakhatóság szempontjából kulcsfontosságú kérdés, hogy rendelkezik-e légkörrel.

A kutatók úgy vélik, a bolygó a „kozmikus partvonalnak” nevezett határ közelében helyezkedik el. Ez azt mutatja meg, hogy egy bolygó gravitációja képes-e megtartani a légkörét a csillagából érkező sugárzással szemben.

A tudósok szerint további megfigyelésekre lesz szükség annak megállapításához, hogy valóban van-e légköre a bolygónak.

Ha igen, később olyan jeleket is kereshetnek, amelyek folyékony vízre vagy akár biológiai eredetű anyagokra utalhatnak.

A tervek szerint a NASA a következő két évtizedben indítja útjára a Habitable Worlds Observatory űrteleszkópot, amelynek egyik feladata éppen az lesz, hogy a közeli exobolygók légkörét vizsgálja, és olyan kémiai nyomokat keressen, amelyek az élet jelenlétére utalhatnak.