Különös tárgy került elő a Marson – vajon tényleg egy letűnt háború nyomára bukkantak?

A földönkívüli élet és az élet más bolygókon régóta foglalkoztatja az emberiséget, ezért minden szokatlan marsi alakzat gyorsan felkelti a figyelmet. Egy UFO-kutató most egy körülbelül 2,4 méteres tárgyban látja egy ősi marsi civilizáció lehetséges maradványát.

Földönkívüli élet nyomát sejti egy UFO-kutató a NASA marsi fotóján

Fotó: NASA

Idegen rakétát találtak a Marson? Ismét beindultak az összeesküvés-elméletek

Ismét fellángoltak a különféle összeesküvés-elméletek és a valóságot talán nyomokban tartalmazó találgatások a földönkívüli életről, miután újra előkerült a NASA Curiosity marsjárójának egyik különös felvétele. A képen egy hosszúkás, rakétára emlékeztető tárgy látható a Mars felszínén, ami azonnal megmozgatta az UFO-hívők fantáziáját.

Egy ősi idegen háború maradványa lehet?

Scott C. Waring UFO-kutató szerint a körülbelül 2,4 méter hosszú tárgy nem egyszerű kődarab, hanem egy fel nem robbant földönkívüli rakéta. Elmélete szerint a lelet egy ősi marsi háború bizonyítéka lehet, amelyben egy fejlett civilizáció pusztult el.

Waring ennél is tovább ment: úgy véli, a szerkezet olyan fejlett katonai technológiát rejthet, amelyért a földi nagyhatalmak azonnal versenybe szállnának.

Földönkívüli élet? Nem! A NASA szerint csak egy újabb kavicsról van szó

A NASA jóval prózaibb magyarázattal szolgál. Az űrügynökség szerint semmi sem utal arra, hogy a tárgy mesterséges eredetű lenne.

A Mars felszínét évmilliárdok óta formálja a szél, a vulkáni tevékenység és a meteoritok becsapódása. Ezek könnyedén létrehozhatnak mesterségesnek tűnő alakzatokat. Vagyis egyelőre valószínűbb, hogy nem egy idegen rakéta hever a Marson, csak egy kő, amely túlságosan jól sikerült – írta meg a Daily Mail.