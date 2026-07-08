Titokzatos fémgömböt találtak: magától mozgott, a haditengerészet is megvizsgálta

A Betz család a floridai Fort George Islanden élt, és 1974 márciusában, egy pusztító tűzvészt követően talált egy furcsa gömböt a birtokán. A körülbelül 20 centiméter átmérőjű és nagyjából 10 kilogrammot nyomó tárgyról először azt feltételezték, hogy egy régi ágyúgolyó lehet. Ez az elmélet azonban hamar megdőlt: a gömb ugyanis tiszta és fényes volt, egyáltalán nem emésztette a rozsda. Nem hasonlított azokra a vasból vagy kőből készült leletekre, amelyek a floridai spanyol gyarmati korszakot jellemezték. Földönkívüli eszközt találtak, vagy van a létezésére jóval racionálisabb magyarázat is?

A földönkívüli eszköznek tűnő golyó látszólag magától mozgott (a kép illusztráció)

Fotó: Carlos ZGZ / Pixnio

Földönkívüli eszköz vagy emberi tárgy? A család szerint a gömb furcsán viselkedett

Miután a Betz család tagjai hazavitték a gömböt, elmondásuk alapján a tárgy hamarosan megmagyarázhatatlan jelenségeket kezdett produkálni. Állításuk szerint a golyó magától gurult, vibrált és különböző hangokat adott ki, sőt a család fiútagja, Terry Betz arra is felfigyelt, hogy a tárgy mintha reagált volna a gitárjátékra. A történet legizgalmasabb része a gömb mozgásához kapcsolódott: beszámolójuk szerint az elgurított golyó egy idő után önmagától irányt változtatott, és visszatért ahhoz, aki elindította. Gerri Betz egy korabeli interjúban arról is beszélt, hogy a golyó jelenléte a kutyájukat is felkavarta; az állat nyugtalanná vált, nyüszített, és a mancsaival eltakarta a fülét.

Ezek a különös események gyorsan felkeltették a sajtó érdeklődését.

A történet körüli hisztériát táplálta az is, hogy az 1970-es években az ufókkal és a paranormális jelenségekkel kapcsolatos elméletek amúgy is rendkívül népszerűek voltak.

A haditengerészet is szemügyre vette a tárgyat

A rejtélyes gömböt végül a jacksonville-i légitámaszponton az amerikai haditengerészet szakemberei is kielemezték. Az első röntgenvizsgálatok még nem hoztak eredményt, mivel a berendezés teljesítménye nem volt elegendő ahhoz, hogy áthatoljon a vastag acélon, ám később mégis sikerült képet alkotniuk a belső szerkezetéről.

A haditengerészet szóvivője megnyugtatásul közölte, hogy a tárgy nem robbanószerkezet, és semmiféle veszélyt nem jelent a környezetére. Bár a tárgy pontos eredetét nem tudták visszakövetni, abban biztosak voltak, hogy a gömb a Földről származik, és nem idegen civilizáció produktuma. Ezt a következtetést osztotta J. Allen Hynek csillagász és ufológus is, aki szintén arra jutott, hogy a golyót ember készítette.

A vizsgálatok megállapították, hogy a gömb anyaga rozsdamentes acél, ami azért lényeges, mert az ilyen ötvözeteket kifejezetten az iparban és a repüléstechnikában alkalmazzák.

Mik a racionális magyarázatok a rejtélyes gömbre?

A gömb fizikai paraméterei feltűnő hasonlóságot mutattak az ipari felhasználású rozsdamentes acélgolyókéval. Miután a történet napvilágot látott, egy jacksonville-i beszállító cég vezetője be is mutatott egy ehhez nagyon hasonló, Bell & Howell márkájú acélgolyót, amelynek átmérője és súlya is szinte teljesen megegyezett a Betz család által talált tárgyéval.