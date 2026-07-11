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gj 3378b

Földhöz hasonló bolygót találtak a közelben, de van egy nagy probléma vele

1 órája
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A csillagászok egy, a Földre kísértetiesen hasonlító kőzetbolygót fedeztek fel tőlünk alig 30 fényévnyire. Bár a GJ 3378b felszínén jó eséllyel folyékony víz is lehet, kérdéses, hogy az égitest képes-e megtartani a légkörét.
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A GJ 3378b jelű, vörös törpecsillag körül keringő exobolygót még 2024-ben fedezték fel. A legelső számítások alapján az égitestet túl nagynak tartották ahhoz, hogy alkalmas legyen az élet fenntartására, ám a legújabb elemzések szerint sokkal jobban hasonlíthat a Földhöz, mint azt eredetileg feltételezték. 

Illusztráció a GJ 3378b exobolygóról
Illusztráció a GJ 3378b exobolygóról
Fotó: Juan Sebastian V  / Wikimedia Commons

A GJ 3378b exobolygó kisebb lehet, mint gondolták

A kezdeti becslések a GJ 3378b esetében még 5,26 földtömeggel számoltak, így a bolygót a szuperföldek, illetve a szub-Neptunuszok kategóriájába sorolták – utóbbiaknak ráadásul nem feltétlenül van szilárd felszínük. Az új megfigyelések alapján azonban a bolygó tömege mindössze mintegy 2,3-szerese lehet a Földének, ami jelentősen megnöveli annak az esélyét, hogy valóban egy kőzetbolygóról van szó. 

Az égitest egyensúlyi hőmérséklete valamivel 0 Celsius-fok alatt lehet. Ez az érték azonban kizárólag a csillagtól érkező sugárzást veszi figyelembe, egy esetleges légkör melegítő hatásával nem számol. 

A kutatók szerint mindezek alapján a GJ 3378b lehet a leginkább Föld-szerű bolygó a Nap 32 fényéves körzetében. 

A lakhatósági zónában kering

A frissített adatok alapján a GJ 3378b nagyjából 21,45 nap alatt kerüli meg a központi csillagát. Ezzel a pályával a bolygó továbbra is az úgynevezett konzervatív lakhatósági zónán belül helyezkedik el. Ez az a csillag körüli sáv, ahol megfelelő körülmények esetén tartósan megmaradhat a folyékony víz egy égitest felszínén. A „konzervatív” meghatározás szigorúbb éghajlati és fizikai feltételeket támaszt, így például a Vénuszhoz vagy a Marshoz hasonló világok már nem férnek bele ebbe a kategóriába. 

A lakhatósági zónán belüli elhelyezkedés azonban önmagában még nem garantálja, hogy egy bolygó valóban alkalmas az élet fenntartására. 

Ahhoz ugyanis – sok más tényező mellett – egy stabil légkör megléte is elengedhetetlen. 

Kérdéses, hogy megmaradhatott-e a légköre

A frissített számítások szerint a GJ 3378b az úgynevezett kozmikus partvonal közelében helyezkedik el. Ez egy olyan elméleti határ, amely elválasztja az atmoszférájukat hosszú távon is megtartani képes bolygókat azoktól, amelyek idővel óhatatlanul elveszítik azt. 

A csillagok folyamatosan töltött részecskéket bocsátanak ki, és időről időre hatalmas kitöréseket is produkálnak. Ezek a heves kozmikus folyamatok képesek fokozatosan lefejteni a túl közel keringő bolygók légkörét. 

A vörös törpék ebből a szempontból a legaktívabb csillagok közé tartoznak. 

A gázburok fennmaradását alapvetően az égitest saját gravitációja és a rá zúduló csillagsugárzás mértéke határozza meg. A kutatók éppen ezért egyelőre nem tudják biztosan, hogy a GJ 3378b rendelkezik-e egyáltalán atmoszférával. A kérdés megválaszolásához további megfigyelésekre lesz szükség. 

A legújabb eredményeket bemutató tanulmány a The Astrophysical Journal című tudományos folyóiratban jelent meg. 

 

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