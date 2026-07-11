Földhöz hasonló bolygót találtak a közelben, de van egy nagy probléma vele

A GJ 3378b jelű, vörös törpecsillag körül keringő exobolygót még 2024-ben fedezték fel. A legelső számítások alapján az égitestet túl nagynak tartották ahhoz, hogy alkalmas legyen az élet fenntartására, ám a legújabb elemzések szerint sokkal jobban hasonlíthat a Földhöz, mint azt eredetileg feltételezték.

Illusztráció a GJ 3378b exobolygóról

Fotó: Juan Sebastian V / Wikimedia Commons

A GJ 3378b exobolygó kisebb lehet, mint gondolták

A kezdeti becslések a GJ 3378b esetében még 5,26 földtömeggel számoltak, így a bolygót a szuperföldek, illetve a szub-Neptunuszok kategóriájába sorolták – utóbbiaknak ráadásul nem feltétlenül van szilárd felszínük. Az új megfigyelések alapján azonban a bolygó tömege mindössze mintegy 2,3-szerese lehet a Földének, ami jelentősen megnöveli annak az esélyét, hogy valóban egy kőzetbolygóról van szó.

Az égitest egyensúlyi hőmérséklete valamivel 0 Celsius-fok alatt lehet. Ez az érték azonban kizárólag a csillagtól érkező sugárzást veszi figyelembe, egy esetleges légkör melegítő hatásával nem számol.

A kutatók szerint mindezek alapján a GJ 3378b lehet a leginkább Föld-szerű bolygó a Nap 32 fényéves körzetében.

A lakhatósági zónában kering

A frissített adatok alapján a GJ 3378b nagyjából 21,45 nap alatt kerüli meg a központi csillagát. Ezzel a pályával a bolygó továbbra is az úgynevezett konzervatív lakhatósági zónán belül helyezkedik el. Ez az a csillag körüli sáv, ahol megfelelő körülmények esetén tartósan megmaradhat a folyékony víz egy égitest felszínén. A „konzervatív” meghatározás szigorúbb éghajlati és fizikai feltételeket támaszt, így például a Vénuszhoz vagy a Marshoz hasonló világok már nem férnek bele ebbe a kategóriába.

A lakhatósági zónán belüli elhelyezkedés azonban önmagában még nem garantálja, hogy egy bolygó valóban alkalmas az élet fenntartására.

Ahhoz ugyanis – sok más tényező mellett – egy stabil légkör megléte is elengedhetetlen.

Kérdéses, hogy megmaradhatott-e a légköre

A frissített számítások szerint a GJ 3378b az úgynevezett kozmikus partvonal közelében helyezkedik el. Ez egy olyan elméleti határ, amely elválasztja az atmoszférájukat hosszú távon is megtartani képes bolygókat azoktól, amelyek idővel óhatatlanul elveszítik azt.