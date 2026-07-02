Gyermektemetőt találtak az M1-es autópálya bővítésénél

Nemcsak az autópálya épül, hanem a múlt emlékei is sorra előkerülnek az M1-es bővítéséhez kapcsolódó régészeti feltárások során. A Bicske melletti szakaszon dolgozó szakemberek római kori és Árpád-kori településrészeket, valamint három római kori gyermektemetőt is feltártak.

Értékes leletek, településrészek, középkori pincék, gyermektemető és kemence került elő a földből az M1-es autópálya mellett, Bicskénél zajló régészet ásatáson az elmúlt időszakban

Forrás: Facebook/SZIKM Régészeti Örökségvédelmi és Tudományos Osztály

Meglepő felfedezést tettek az M1-es bővítésénél: gyermektemetőt is találtak a régészek

A régészek szerint a leletek azt bizonyítják, hogy a területet hosszú évszázadokon át folyamatosan lakták és használták. A tavaly feltárt emlékek mellett az idei ásatások is számos új felfedezést hoztak.

Az ásatások során késő középkori és török kori tárolóvermeket, gödröket, valamint egy verem alján szarvasmarha-koponyákat is találtak. Az egyik legjelentősebb lelet egy kiváló állapotban fennmaradt római kori mészégető kemence, amelyet a domb természetes lejtését kihasználva építettek.

A szakemberek szerint ilyen jó állapotban megmaradt mészégető kemencét legutóbb évtizedekkel ezelőtt, Aquincum területén tártak fel. A most előkerült leletek fontos információkkal szolgálhatnak a térség több évszázados történetéről.

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Brutális erőszak nyomaira bukkantak a régészek

Egy 1200 éves kivégzőgödör felfedezése borzolja a kedélyeket. A régészet most új fényt vet a 9. századi határkonfliktusokra és viking korban elkövetett erőszakra.

Árpád-kori kincs az M1-es ásatásán? Különleges lelet került elő

Különleges lelet került elő az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó ásatáson Ács térségében. Az ásatás során egy vasabroncsokkal megerősített faedény is előkerült, amelynek kora egyelőre ismeretlen, de akár az Árpád-korig is visszanyúlhat.