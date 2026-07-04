Áttörés a leghalálosabb rák ellen: laborban már megfékezték a kórt

A hasnyálmirigyrák leggyakoribb típusa a hasnyálmirigy duktális adenokarcinóma, amely egy kifejezetten nehezen kezelhető betegség. Kialakulása és terjedése gyakran a KRAS gén mutációihoz köthető: ezek a genetikai eltérések gyors sejtosztódást idéznek elő, ezáltal felgyorsítva a tumor terjeszkedését.

Hasnyálmirigyrák illusztrációja

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

A hasnyálmirigyrák kezelése: a KRAS régóta nehéz célpont

A KRAS-mutációk által vezérelt daganatok terápiája már régóta komoly kihívást jelent. A szakemberek szerint jelenleg kevés olyan gyógyszer áll rendelkezésre, amely hatékonyan alkalmazható lenne ezekkel a daganattípusokkal szemben. Ráadásul a meglévő kezelések egy része idővel elveszítheti a hatékonyságát a daganatsejtek veleszületett ellenálló képessége miatt.

A Florida A&M Egyetem Gyógyszerészeti és Gyógyszertudományi Karának kutatói éppen ezért olyan vegyületeket vizsgáltak, amelyek nem csupán egyetlen specifikus KRAS-mutációt céloznak meg. A céljuk ehelyett a mutáns KRAS-jelátvitelhez kapcsolódó, rendellenes fehérjekölcsönhatások megzavarása.

Ezeket a vegyületeket poliizoprenilált ciszteinil-amid inhibitoroknak, röviden PCAI-knak nevezik.

A felfedezésről az Oncotarget című szaklapban számoltak be.

A sejtek mozgását is jelentősen visszafogták

A kutatók laboratóriumban tenyésztett hasnyálmirigyrák-sejteken vizsgálták a PCAI-k hatékonyságát. Bár több vegyület is ígéretesnek bizonyult, a legkiemelkedőbb eredményeket az NSL-YHJ-2-27 kódnevű szer érte el:

ez a hatóanyag már alacsony koncentrációban is több mint 90 százalékkal gátolta a daganatos sejtek vándorlását.

A megfigyelés azért is kiemelten fontos, mert a kóros sejtek mozgása és a környező szövetekbe történő behatolása az áttétképződés (metasztázis) alapfeltétele.

A részletes vizsgálatok kimutatták, hogy a PCAI-k egyszerre több fronton is beavatkoznak a tumorsejtek működésébe.

Egyrészt fokozzák a daganatelnyomó gének aktivitását,

másrészt visszaszorítják azoknak a géneknek a kifejeződését, amelyek a rák terjeszkedését segítik.

A vegyületek emellett csökkentik a sejtek mozgásáért felelős fehérjék szintjét, és megzavarják az aktinfilamentumok hálózatát. Ez a belső sejtváz ugyanis elengedhetetlen a sejtek alakjának fenntartásához, a helyváltoztatáshoz, valamint a szomszédos szövetek inváziójához.