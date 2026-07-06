A mostani hőhullám csak a kezdet – brutális időjárás fogja sújtani a világ nagy részét

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) előrejelzése szerint az El Niño jelenség július és szeptember között kifejezetten intenzívvé válhat. Az időjárási modellek a Csendes-óceán középső és keleti részén tartós melegedést jeleznek, a szakértők szerint pedig a vízhőmérséklet a kulcsfontosságú területeken akár több mint 2 Celsius-fokkal is meghaladhatja az átlagot. A mostani hőhullám tehát úgy tűnik, hogy csak a kezdet.

Az El Niño erősödése tovább növelheti a hőhullámok kockázatát

Fotó: MARTIN LELIEVRE / AFP

Hőhullámok - mi az El Niño jelentősége?

Az El Niño–Déli Oszcilláció (ENSO) egy olyan természetes éghajlati ciklus, amely évről évre nagyban befolyásolja a Föld időjárását. Ez a folyamat rendszerint két-hét évente váltakozik a hűvösebb La Niña és a melegebb El Niño fázisok között.

Normális esetben a passzátszelek nyugati irányba fújnak a Csendes-óceán felett, így a meleg felszíni vizet Dél-Amerika térségéből Ausztrália felé sodorják, miközben a dél-amerikai partok közelében hidegebb víz áramlik fel a mélyből.

El Niño idején azonban ezek a szelek legyengülnek, vagy akár meg is fordulhatnak. Ennek következtében a meleg víz felhalmozódik a Csendes-óceán trópusi vizein, ami a globális átlaghőmérsékletet is megemelheti, és számos régióban megváltoztathatja a megszokott időjárási mintázatokat.

Az El Niño tovább erősödhet a következő hónapokban

A kutatók már megerősítették, hogy a Csendes-óceán felszíni hőmérséklete átlépte az El Niño kialakulásához szükséges küszöbértéket. A WMO várakozásai szerint a jelenség az északi féltekén az ősz folyamán tovább erősödhet.

Celeste Saulo, a WMO főtitkára arra figyelmeztetett, hogy

az El Niño miatt térségtől függően aszályokra és heves esőzésekre egyaránt számítani kell, emellett számos területen a szárazföldi és a tengeri hőhullámok kockázata is megugorhat.

A folyamat általában november és február között éri el a csúcspontját, a globális hőmérsékletre gyakorolt hatása pedig gyakran csak a kialakulását követő évben válik igazán érezhetővé. A pontos következmények ugyanakkor nagyban függnek az El Niño erejétől, időzítésétől, valamint attól, hogy miként lép kölcsönhatásba más éghajlati folyamatokkal.