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A mostani hőhullám csak a kezdet – brutális időjárás fogja sújtani a világ nagy részét

12 perce
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A trópusi Csendes-óceán térségében olyan felmelegedés vette kezdetét, amely a következő hónapokban több régió időjárására is komoly hatással lehet. Az El Niño felerősödése növelheti a hőhullámok, az aszályok, valamint a heves esőzések kockázatát.
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A Meteorológiai Világszervezet (WMO) előrejelzése szerint az El Niño jelenség július és szeptember között kifejezetten intenzívvé válhat. Az időjárási modellek a Csendes-óceán középső és keleti részén tartós melegedést jeleznek, a szakértők szerint pedig a vízhőmérséklet a kulcsfontosságú területeken akár több mint 2 Celsius-fokkal is meghaladhatja az átlagot. A mostani hőhullám tehát úgy tűnik, hogy csak a kezdet.

Az El Niño erősödése tovább növelheti a hőhullámok kockázatát
Az El Niño erősödése tovább növelheti a hőhullámok kockázatát
Fotó: MARTIN LELIEVRE / AFP

Hőhullámok - mi az El Niño jelentősége?

Az El Niño–Déli Oszcilláció (ENSO) egy olyan természetes éghajlati ciklus, amely évről évre nagyban befolyásolja a Föld időjárását. Ez a folyamat rendszerint két-hét évente váltakozik a hűvösebb La Niña és a melegebb El Niño fázisok között.

Normális esetben a passzátszelek nyugati irányba fújnak a Csendes-óceán felett, így a meleg felszíni vizet Dél-Amerika térségéből Ausztrália felé sodorják, miközben a dél-amerikai partok közelében hidegebb víz áramlik fel a mélyből.

El Niño idején azonban ezek a szelek legyengülnek, vagy akár meg is fordulhatnak. Ennek következtében a meleg víz felhalmozódik a Csendes-óceán trópusi vizein, ami a globális átlaghőmérsékletet is megemelheti, és számos régióban megváltoztathatja a megszokott időjárási mintázatokat.

Az El Niño tovább erősödhet a következő hónapokban

A kutatók már megerősítették, hogy a Csendes-óceán felszíni hőmérséklete átlépte az El Niño kialakulásához szükséges küszöbértéket. A WMO várakozásai szerint a jelenség az északi féltekén az ősz folyamán tovább erősödhet.

Celeste Saulo, a WMO főtitkára arra figyelmeztetett, hogy 

az El Niño miatt térségtől függően aszályokra és heves esőzésekre egyaránt számítani kell, emellett számos területen a szárazföldi és a tengeri hőhullámok kockázata is megugorhat.

A folyamat általában november és február között éri el a csúcspontját, a globális hőmérsékletre gyakorolt hatása pedig gyakran csak a kialakulását követő évben válik igazán érezhetővé. A pontos következmények ugyanakkor nagyban függnek az El Niño erejétől, időzítésétől, valamint attól, hogy miként lép kölcsönhatásba más éghajlati folyamatokkal.

Szinte minden lakott térség érintett lehet

A WMO előrejelzése szerint nagy valószínűséggel az átlagosnál melegebb idő várható a szárazföldeken a déli és az északi szélesség 60. foka között – ez a sáv a Föld lakott területeinek túlnyomó részét lefedi.

Bár Európa már most is súlyos hőhullámokkal küzd, a jelenlegi hőséget még nem közvetlenül az El Niño okozza. A szakértők szerint azonban a jelenség felerősödése tovább fűtheti a globális éghajlati rendszert.

Gareth Redmond-King, az Energy and Climate Intelligence Unit nemzetközi programjának vezetője szerint az elmúlt hónapok szélsőségei világosan megmutatták, milyen súlyosak lehetnek a klímaváltozás hatásai, az erősödő El Niño pedig a következő hónapokban világszerte tovább emelheti a hőmérsékletet.

 

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