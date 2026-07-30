Az élsportolók titkos módszere segíthet túlélni a kánikulát

Számos közelmúltbeli tanulmány megerősíti, hogy a rendszeres hőedzés elősegíti a szervezet magas hőmérséklethez való alkalmazkodását. Ha a hőterhelés már a hőhullám előtt megtörténik, a verejtékezés hamarabb beindulhat, javulhat a bőr vérellátása, és jelentősen mérséklődhet a szív- és érrendszerre nehezedő nyomás. A kutatók éppen ezért hangsúlyozzák: a szauna és a forró fürdő a megelőzést és a felkészülést szolgálja, nem pedig a kialakult hőség miatti vészhelyzet kezelését.
A hőhullám előtt segíthet a hőedzés
Jari Laukkanen, a Kelet-finnországi Egyetem kardiológusa mindezt a sportélettan eddigi eredményeivel támasztja alá. A versenysportolók régóta alkalmazzák a meleg környezetben történő edzést, hogy szervezetüket felkészítsék a forró éghajlatú térségekben rendezett megmérettetésekre.
"Hasonló élettani adaptáció jó eséllyel passzív hőterhelés – például szaunázás vagy forró fürdő – révén is elérhető”
– nyilatkozta a szakember a The Guardiannek.
Ennek az alkalmazkodási folyamatnak fontos része a korábban beinduló, jóval hatékonyabb verejtékezés. Ezzel párhuzamosan javul a bőr vérellátása, megnőhet a vérplazma térfogata, miközben a szív- és érrendszer terhelése csökken. Laukkanen rámutatott, hogy ezek a kedvező élettani változások nagymértékben megkönnyítik a testhőmérséklet szabályozását a kánikulában.
A hőakklimatizáció a viselkedést is megváltoztatja
Jessica Mee, a Worcesteri Egyetem kutatója azt vizsgálja, miként javítja a hőtűrést a rendszeres forró fürdő. Eddigi eredményeik rámutatnak, hogy a hőakklimatizáció nemcsak biológiai, hanem viselkedésbeli változásokat is hoz: a hőséghez szokott emberek rendszeresebben isznak, életritmusukat rugalmasabban igazítják a körülményekhez, és jóval hamarabb felismerik a testük küldte figyelmeztető jeleket.
Egy tizenhat tanulmányt összegző szisztematikus áttekintés arra jutott, hogy a felkészülés akkor a leghatékonyabb, ha hat-hét egymást követő napon legalább harminc perces hőhatásnak tesszük ki a szervezetünket. Egy másik metaanalízis azt mutatja, hogy bár az élettani változások már néhány nap elteltével megindulhatnak, a teljes alkalmazkodáshoz általában egy-két hétre van szükség.
Nem mindenkinek ajánlott a szauna és a forró fürdő
Fontos azonban megjegyezni, hogy az említett előnyök nem mindenkinél érvényesülnek egyformán. Heather Massey, a Portsmouthi Egyetem extrém környezeti viszonyokkal foglalkozó szakértője kiemelte: a sikeres alkalmazkodás nagyban függ a verejtéktermelés fokozhatóságától és a bőr vérellátásától.
A szakember kifejezetten azt tanácsolja, hogy a lázas vagy akut betegségben szenvedők messzire kerüljék a szaunát és a forró fürdőt.
Ugyanez az óvatosság indokolt az instabil anginával élők, a közelmúltban szívinfarktuson átesettek, valamint a kezeletlen, alacsony vérnyomással küzdők esetében is.
Hőhullám idején kockázatos lehet a további hőterhelés
A szakértők nyomatékosan felhívják a figyelmet arra, hogy a kánikulában a szauna és a forró fürdő már nem alkalmazható „sürgősségi” megoldásként. Nagyon kevés tudományos bizonyíték támasztja alá ugyanis, hogy a már tomboló hőségben végzett szaunázás érdemi védelmet nyújtana a hő okozta ártalmakkal szemben.
A valódi védelmet egyedül a hosszú távú, időben elkezdett alkalmazkodás jelenti.
Jessica Mee kiemelte: hőhullám idején egyszerűen nem jut elegendő idő a szervezet regenerálódására. A tartósan magas hőmérséklet, az enyhe kiszáradás és a gyakori alváshiány önmagában is kimeríti a testet, így egy esetleges további hőhatás már egyenesen növelheti a keringési problémák és a hőguta kockázatát. Ráadásul az eddigi vizsgálatokat szigorúan ellenőrzött laboratóriumi körülmények között végezték, így kérdéses, hogy az eredmények maradéktalanul érvényesek-e egy felügyelet nélküli, otthoni szaunázásra vagy forró fürdőzésre.
A hőakklimatizáció nem helyettesíti az óvintézkedéseket
Mindezek fényében a kutatók alapvető ajánlásai változatlanok maradtak.
- Hőhullám idején elengedhetetlen a bőséges folyadékfogyasztás,
- a komolyabb fizikai aktivitást pedig szigorúan a nap hűvösebb, kora reggeli vagy késő esti óráira kell időzíteni.
- Különös gondot kell fordítani a veszélyeztetett csoportok védelmére.
Bár a rendszeres hőakklimatizáció valóban felkészíti és ellenállóbbá teszi a szervezetet, soha nem helyettesítheti a józan észen alapuló, mindennapos óvintézkedéseket.