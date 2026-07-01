Mi az a hőkupola, ami túszul ejtette Európát?

Nem túlzás állítani, hogy izzasztó napokat élünk. A meteorológiai mérések kezdete óta ritkán tapasztalt hőség érinti Magyarországot és Európa több térségét. Az elmúlt napokban számos melegrekord dőlt meg Franciaországban, Németországban, Csehországban és hazánkban. Itthon a napi középhőmérséklet az ország nagy részén 30–31 Celsius-fok körül alakult. A rendkívüli kánikula egyik fő oka a hőkupolaként ismert légköri helyzet. De mit jelent ez pontosan?
Mi valójában a hőkupola?
A hőkupola olyan időjárási helyzet, amikor egy tartós magasnyomású légköri rendszer hosszabb időre egy térség fölött marad. Ez a rendszer gátolja a levegő átkeveredését, és a felszín közelében tartja a forró légtömeget. Ilyenkor a levegő nehezebben emelkedik fel, csökken a felhőképződés és a csapadék kialakulásának esélye. A napsugárzás szinte zavartalanul éri a felszínt, amely napról napra tovább melegszik.
A jelenséget gyakran egy fedőhöz hasonlítják. A hasonlat azért találó, mert a magasnyomású rendszer nem önmagában termeli a hőt, hanem olyan körülményeket teremt, amelyek kedveznek a további felmelegedésnek.
Hőhullám és hőkupola: mi a különbség?
A hőkupola kifejezést a médiában gyakran minden nagyobb hőhullámra használják, pedig a kettő nem teljesen ugyanaz.
- A hőhullám pontos meghatározása országonként eltér, de általában több napon át tartó, a térségre jellemző értékeket jelentősen meghaladó hőséget jelent.
- A hőkupola ennél összetettebb légköri helyzet. Kialakulásához arra van szükség, hogy egy térségbe érkező vagy ott felhalmozódó meleg levegőt egy tartósan fennálló magasnyomású rendszer hosszabb időre a helyén tartson. Ez a helyzet napokra, olykor hosszabb időre is rögzítheti a forró levegőt egy nagyobb terület fölött.
Ha a magasnyomású gerincet két oldalról alacsony nyomású rendszerek határolják, omega-blokkról beszélhetünk. Ez a mintázat az Ω betűre emlékeztet, és különösen tartós időjárási helyzeteket hozhat létre.
Hogyan alakul ki a hőkupola?
A hőkupola kialakulásának kedveznek a száraz, csendes nyári körülmények. Ilyenkor meleg légtömeg halmozódhat fel egy térségben. A magas légnyomás lefelé kényszeríti a levegőt, amely süllyedés közben összenyomódik, és tovább melegszik.
A folyamat önmagát is erősítheti. A meleg levegő természetes módon emelkedne, de a fölötte elhelyezkedő magasnyomású „kupola” ezt gátolja. Emiatt gyengül a felhőképződés, kevesebb az árnyékoló felhőzet, a napsütés pedig tovább emeli a felszín hőmérsékletét.
Miért lesz ennyire meleg a hőkupola idején?
Hőkupola idején gyakran kevés a felhő, az ég derült, ezért a napsugárzás akadálytalanul éri el a felszínt. A talaj, az utak, az épületek és a növényzet egyre több hőt nyelnek el, majd visszasugározzák azt a környezetbe.
Közben a magasnyomású rendszer továbbra is a felszín közelében tartja a meleg levegőt. Így a nappali felmelegedés erősödik, az éjszakai lehűlés pedig sokszor nem elegendő ahhoz, hogy a környezet érdemben felfrissüljön.
Nemcsak hőséget okoz: aszály, szmog és egészségügyi kockázatok
A hőkupola nemcsak kellemetlen kánikulát okozhat. A tartósan pangó légköri helyzet rontja a levegőminőséget is. A szennyező anyagok nehezebben oszlanak el, ezért emelkedhet a szmog és a légszennyezés szintje.
A nagy meleg fokozza a párolgást, csökkenti a talajnedvességet, és súlyosbíthatja az aszályt. Mezőgazdasági területeken ez különösen nagy gondot jelenthet, mert a növények és a természetes vegetáció vízvesztése is gyorsul.
Az emberek számára a legnagyobb veszélyt a tartós hőség jelenti. A hőkimerülés és a hőguta különösen az időseket, a betegeket, a rossz lakáskörülmények között élőket, valamint azokat veszélyezteti, akik nem jutnak hűvös vagy légkondicionált helyiséghez.
A hőkupola kapcsolata az éghajlatváltozással
A hőkupolákhoz hasonló blokkoló légköri helyzetek természetes folyamatként is kialakulhatnak. Az ember okozta éghajlatváltozás azonban melegebb háttérklímát teremt, ezért ugyanaz a légköri helyzet ma magasabb hőmérsékleteket eredményezhet, mint korábban.
A kutatások szerint a hőhullámok a melegedő éghajlatban gyakoribbá, intenzívebbé és tartósabbá válhatnak. Ez azt jelenti, hogy a hőkupolához hasonló helyzetek hatásai is súlyosabbak lehetnek. A tartós meleg, a szárazság, az erdőtüzek kockázata és a romló levegőminőség együtt növeli az egészségügyi és társadalmi terheket.
Láthatáron az enyhülés
Kedden megdőlt az abszolút melegrekord, szerdán pedig az érkező hidegfront fokozatos enyhülést hoz. Csütörtökre már többfelé megszűnhet a rendkívüli forróság.