Mi az a hőkupola, ami túszul ejtette Európát?

Nem túlzás állítani, hogy izzasztó napokat élünk. A meteorológiai mérések kezdete óta ritkán tapasztalt hőség érinti Magyarországot és Európa több térségét. Az elmúlt napokban számos melegrekord dőlt meg Franciaországban, Németországban, Csehországban és hazánkban. Itthon a napi középhőmérséklet az ország nagy részén 30–31 Celsius-fok körül alakult. A rendkívüli kánikula egyik fő oka a hőkupolaként ismert légköri helyzet. De mit jelent ez pontosan?

Hőkupola okozza az elviselhetetlen forróságot

Fotó: THIBAUT DURAND / Hans Lucas

Mi valójában a hőkupola?

A hőkupola olyan időjárási helyzet, amikor egy tartós magasnyomású légköri rendszer hosszabb időre egy térség fölött marad. Ez a rendszer gátolja a levegő átkeveredését, és a felszín közelében tartja a forró légtömeget. Ilyenkor a levegő nehezebben emelkedik fel, csökken a felhőképződés és a csapadék kialakulásának esélye. A napsugárzás szinte zavartalanul éri a felszínt, amely napról napra tovább melegszik.

A jelenséget gyakran egy fedőhöz hasonlítják. A hasonlat azért találó, mert a magasnyomású rendszer nem önmagában termeli a hőt, hanem olyan körülményeket teremt, amelyek kedveznek a további felmelegedésnek.

Hőhullám és hőkupola: mi a különbség?

A hőkupola kifejezést a médiában gyakran minden nagyobb hőhullámra használják, pedig a kettő nem teljesen ugyanaz.

A hőhullám pontos meghatározása országonként eltér, de általában több napon át tartó, a térségre jellemző értékeket jelentősen meghaladó hőséget jelent.

A hőkupola ennél összetettebb légköri helyzet. Kialakulásához arra van szükség, hogy egy térségbe érkező vagy ott felhalmozódó meleg levegőt egy tartósan fennálló magasnyomású rendszer hosszabb időre a helyén tartson. Ez a helyzet napokra, olykor hosszabb időre is rögzítheti a forró levegőt egy nagyobb terület fölött.

Ha a magasnyomású gerincet két oldalról alacsony nyomású rendszerek határolják, omega-blokkról beszélhetünk. Ez a mintázat az Ω betűre emlékeztet, és különösen tartós időjárási helyzeteket hozhat létre.

Hogyan alakul ki a hőkupola?

A hőkupola kialakulásának kedveznek a száraz, csendes nyári körülmények. Ilyenkor meleg légtömeg halmozódhat fel egy térségben. A magas légnyomás lefelé kényszeríti a levegőt, amely süllyedés közben összenyomódik, és tovább melegszik.