A NASA tüzet akar gyújtani a Holdon, ez az oka a különös kísérletnek

Első hallásra hihetetlennek tűnhet, de a NASA valóban azt tervezi, hogy ellenőrzött körülmények között tüzet gyújt a Holdon. Ha a kísérlet megvalósul, ez lesz az első alkalom, hogy az emberiség egy másik égitesten szándékosan hoz létre tüzet – írta meg az Independent.

A NASA tüzet gyújt a Holdon.

Fotó: NASA

Ezért gyújtanak tüzet a Holdon

Az amerikai űrügynökség szerint a Flammability of Materials on the Moon (FM2) nevű projekt célja annak vizsgálata, hogyan viselkedik a tűz a Hold alacsony gravitációs környezetében.

Az eredmények fontos szerepet játszhatnak a jövőbeli Artemis-program és a Mars-expedíciók biztonságának növelésében.

A NASA hangsúlyozta, hogy a tűz az egyik legnagyobb veszélyforrás lehet az űrmissziók során, ezért elengedhetetlen megérteni, miként égnek különböző anyagok a Holdon.

A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy egyes anyagok, amelyek a Földön nem számítanak különösebben gyúlékonynak, a Holdon már alacsonyabb oxigénszint mellett is meggyulladhatnak. Emiatt nem lehet egyszerűen a földi tapasztalatokra hagyatkozni.

Emily Johnson, a projekt vezetője korábban arról beszélt, hogy bizonyos égő anyagokból apró izzó darabok válhatnak le.

Mikrogravitációban vagy a Hold gyenge gravitációjában ezek a parázsló részecskék lebeghetnek, és újabb tüzeket okozhatnak.

A lángok alakja is jelentősen eltér a Holdon. Míg a Földön a gravitáció miatt a láng felfelé nyúlik, addig mikrogravitációban inkább gömb alakúvá válik. A Hold gravitációja a földi érték körülbelül egyhatoda, ezért ott a lángok átmenetet képeznek a földi és a súlytalanságban megfigyelhető forma között.

A NASA ugyanakkor nem egy hatalmas máglyát készül meggyújtani. A Hold felszínére egy teljesen zárt, henger alakú égési kamrát küldenek, amelyben pamutból, üvegszálból és akrilból készült mintákat vizsgálnak.

A berendezés oxigénszenzorokkal, sugárzásmérő műszerekkel és kamerákkal figyeli majd, milyen gyorsan terjed a tűz, és hogyan változik a láng viselkedése a holdi környezetben.

A NASA korábban már végzett hasonló tűzkísérleteket mikrogravitációban, például a Nemzetközi Űrállomáson, de a kutatók szerint a holdi környezetet csak a helyszínen lehet megfelelően modellezni. Az új vizsgálatok eredményei később hozzájárulhatnak az űrhajókban használt anyagokra vonatkozó biztonsági előírások módosításához.

A jelenlegi tervek szerint a küldetés akár még az idei év végén elindulhat.