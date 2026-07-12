Megfejtették az 50 ezer éve eltűnt hobbitok rejtélyét: kiderült, mi történt velük

Bár a kis termetű, gyakran "hobbitként" emlegetett Homo floresiensis több mint egymillió éven át népesítette be az indonéziai szigetet, maradványai mintegy 50 ezer évvel ezelőtt nyomtalanul eltűntek a régészeti leletanyagból. A Communications Earth & Environment című szaklapban megjelent kutatás eredményei arra utalnak, hogy mindebben központi szerepe lehetett egy nagyjából 61 ezer évvel ezelőtt kezdődő, majd évezredeken át elhúzódó aszálynak.

Homo floresiensis koponyája

Fotó: Wikimedia Commons

Hogyan utalhat a Homo floresiensis eltűnésére egy barlangi cseppkő?

A mindössze 1,1 méter magas hominida csontjaira és kőeszközeire 2003-ban bukkantak rá a Liang Bua-barlangban; a leletek a 190 ezer és 50 ezer évvel ezelőtti idősávra tehetők. A kutatók a térség egykori csapadékviszonyait egy közeli barlang, a Liang Luar egyik cseppkövének vizsgálatával rekonstruálták. Ez a sztalagmit ugyanis éppen abban a kritikus időszakban növekedett, amikor a floresi ember fokozatosan eltűnt a területről.

A Liang Bua-barlang

Fotó: Wikimedia Commons

Flores szigete fokozatosan kiszáradt

A kapott adatok alapján három markánsan eltérő éghajlati periódust lehetett elkülöníteni.

Mintegy 91–76 ezer évvel ezelőtt a sziget klímája egész évben jóval csapadékosabb volt a mainál.

Az ezt követő 15 ezer évben azonban a monszun erősen szezonálissá vált: a nyarak egyre nedvesebbek lettek, a telek pedig egyre szárazabbak.

Nagyjából 61 ezer évvel ezelőtt újabb drasztikus fordulat állt be. A nyári csapadék mennyisége jelentősen visszaesett, és ez a tartósan aszályos időszak mintegy 47 ezer évvel ezelőttig tartott.

A vízhiány súlyosan érintette a Liang Bua környékének élővilágát. A közeli Wae Racang folyó vízszintje a száraz évszakokban olyannyira lecsökkenhetett, hogy már nem volt képes elegendő édesvizet biztosítani a nagyobb testű állatok számára.