Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Gyászhír

Most közölte a Bob-Bon: meghalt Szolnoki Péter

homo floresiensis

Megfejtették az 50 ezer éve eltűnt hobbitok rejtélyét: kiderült, mi történt velük

21 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy új éghajlati rekonstrukció szerint a Flores szigetén bekövetkezett tartós szárazság egyre nehezebbé tette az édesvíz- és táplálékszerzést az ott élők számára. Ennek hatására a Homo floresiensis és egyik legfőbb zsákmányállata fokozatosan kénytelenek voltak elhagyni korábbi élőhelyüket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
homo floresiensiseltűnéshominidák

Bár a kis termetű, gyakran "hobbitként" emlegetett Homo floresiensis több mint egymillió éven át népesítette be az indonéziai szigetet, maradványai mintegy 50 ezer évvel ezelőtt nyomtalanul eltűntek a régészeti leletanyagból. A Communications Earth & Environment című szaklapban megjelent kutatás eredményei arra utalnak, hogy mindebben központi szerepe lehetett egy nagyjából 61 ezer évvel ezelőtt kezdődő, majd évezredeken át elhúzódó aszálynak. 

Homo floresiensis koponyája
Homo floresiensis koponyája
Fotó: Wikimedia Commons

Hogyan utalhat a Homo floresiensis eltűnésére egy barlangi cseppkő?

A mindössze 1,1 méter magas hominida csontjaira és kőeszközeire 2003-ban bukkantak rá a Liang Bua-barlangban; a leletek a 190 ezer és 50 ezer évvel ezelőtti idősávra tehetők. A kutatók a térség egykori csapadékviszonyait egy közeli barlang, a Liang Luar egyik cseppkövének vizsgálatával rekonstruálták. Ez a sztalagmit ugyanis éppen abban a kritikus időszakban növekedett, amikor a floresi ember fokozatosan eltűnt a területről. 

A Liang Bua-barlang
A Liang Bua-barlang
Fotó: Wikimedia Commons

A cseppkövek egymásra rakódó rétegeinek kémiai összetétele pontos képet ad az egykori klímáról: az oxigénizotópok aránya a monszun intenzitását, míg a magnézium és a kalcium aránya a lehullott csapadék mennyiségét mutatja meg. Ezekből az adatokból a szakemberek fel tudták vázolni a nyári, a téli, sőt, az éves csapadékmennyiség változásait is. 

Flores szigete fokozatosan kiszáradt

A kapott adatok alapján három markánsan eltérő éghajlati periódust lehetett elkülöníteni. 

  • Mintegy 91–76 ezer évvel ezelőtt a sziget klímája egész évben jóval csapadékosabb volt a mainál. 
  • Az ezt követő 15 ezer évben azonban a monszun erősen szezonálissá vált: a nyarak egyre nedvesebbek lettek, a telek pedig egyre szárazabbak. 
  • Nagyjából 61 ezer évvel ezelőtt újabb drasztikus fordulat állt be. A nyári csapadék mennyisége jelentősen visszaesett, és ez a tartósan aszályos időszak mintegy 47 ezer évvel ezelőttig tartott. 

A vízhiány súlyosan érintette a Liang Bua környékének élővilágát. A közeli Wae Racang folyó vízszintje a száraz évszakokban olyannyira lecsökkenhetett, hogy már nem volt képes elegendő édesvizet biztosítani a nagyobb testű állatok számára. 

A floresi ember követhette a zsákmány vándorlását

A Homo floresiensis étrendjének egyik legfontosabb eleme a Stegodon florensis insularis nevű törpeelefánt volt, amelyre a barlangban feltárt állatcsontokon talált vágásnyomok is egyértelműen utalnak. Hogy pontosabb képet kapjanak az állati és emberi maradványok időrendjéről, a kutatók a törpeelefántok fogzománcának oxigénizotóp-összetételét is elemezték, majd az eredményeket összevetették a cseppkőből nyert adatokkal. Kiderült, hogy a feltárt Stegodon-leletek nagyjából 90 százaléka a 76–61 ezer évvel ezelőtti periódusból származik. Ebben az időszakban a nedves nyarak és száraz telek váltakozása ideális életfeltételeket biztosított a törpeelefántoknak és a rájuk vadászó egykori emberféléknek. 

A szárazság beköszöntével azonban mind a Stegodonok, mind a floresi emberek nyomai ritkulni kezdtek a leletanyagban. A törpeelefántok vélhetően új ivóvízforrások után kutatva vándoroltak el a környékről, a vadászok pedig egyszerűen követhették a zsákmányukat. 

Egy Stegodon csontváza
Egy Stegodon csontváza
Fotó: Wikimedia Commons

Több tényező együttes hatása vezethetett a kihaláshoz

A Liang Bua-barlang legfiatalabb Stegodon-maradványait és utolsó kőeszközeit egy körülbelül 50 ezer éves vulkáni hamuréteg borítja. Ennek fényében az is elképzelhető, hogy egy közeli vulkánkitörés pecsételte meg végleg a már amúgy is megfogyatkozott populáció sorsát. Érdekesség, hogy a hamuréteg felett már a modern emberhez (Homo sapiens) köthető régészeti nyomokra bukkantak. Más kutatások is bizonyítják, hogy a modern ember mintegy 60 ezer évvel ezelőtt az indonéz szigetvilágon keresztül vándorolt a mai Ausztrália és Új-Guinea akkori közös szárazföldje felé. Bár máig nem tudjuk, hogy a két emberféle valaha is találkozott-e, könnyen előfordulhat, hogy a szárazság elől a tengerpart felé húzódó floresi „hobbitok” keresztezték a modern ember útját. 

Ha ez így történt, akkor a forrásokért folyó versengés vagy az újonnan behurcolt betegségek is felgyorsíthatták a Homo floresiensis eltűnését. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!