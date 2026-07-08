Megmagyarázhatatlan jelet észleltek a Plútón; senki sem tudja, mi lehet

A Titán és a Plútó egyaránt a Naprendszer külső térségében kering, és több szempontból is hasonlítanak egymásra: mindkét égitest bővelkedik nitrogénben és szénhidrogénekben, légkörüket emellett olyan kémiai folyamatok szabályozzák, amelyeket a napsugárzás is befolyásol. A James Webb űrteleszkóp a közelmúltban mindkét világon ugyanazt az ismeretlen abszorpciós sávot azonosította.

A Plútón és a Titánon is megmagyarázhatatlan abszorpciós sávot észlelt a James Webb Űrteleszkóp

Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

A James Webb űrteleszkóp által vizsgált hold: a Titán

A Titánt 1655-ben fedezte fel Christiaan Huygens, felszíne azonban sokáig rejtve maradt a csillagászok elől az égitestet körülvevő sűrű, ködös légkör miatt. 1944-ben metánt mutattak ki a hold atmoszférájában, majd az elkövetkező évtizedek során a Cassini űrszonda adatainak köszönhetően rohamosan bővültek az ismereteink róla. Így szereztek tudomást a kutatók a Titán felszínét tarkító tavakról, dűnékről, hegyekről és tektonikus formációkról.

Napjaink eredményei ellenére a Titán felszíni kémiáját továbbra is nehéz vizsgálni. Pedig fontos lenne feltérképezni, a holdon ugyanis számos olyan anyag és folyamat található, amelynek tanulmányozása kiemelt jelentőséggel bír a prebiotikus kémia megértésében. Utóbbi tudományág azokat a kémiai feltételeket és rendszereket kutatja, amelyek megelőzték az élet megjelenését.

A Titánon rendkívül sokféle szénvegyület alakulhatott ki, amiben kiemelt szerepe van a nitrogénben gazdag légkörnek, a metánnak, a napfénynek, illetve a nagy energiájú részecskéknek. A szakértők azt is kiemelten vizsgálják, hogy milyen összetett szerves kémiai folyamatok mehetnek végbe az élet jelenléte nélkül.

A Titán felszínét metánból álló tavak és folyók borítják

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Ismeretlen jelet észlelt a James Webb űrteleszkóp

A James Webb űrteleszkóp infravörös tartományban fürkészi a világegyetemet, ami különösen kapóra jön a Titán esetében, ebben a tartományban ugyanis át lehet látni a vastag felhőrétegen. Legutóbb Bruno Bézard és kutatócsoportja a NASA űrtávcsövével a Titán éghajlatát, összetételét és felhőzetét elemezte, a mérések során pedig egy olyan abszorpciós sávra bukkant, amelyet a kutatók nem tudtak azonosítani. Az abszorpciós sáv (elnyelési vonal) azt jelzi, hogy egy meghatározott hullámhosszon valamilyen anyag elnyeli a fényt. Minden atomnak és molekulának egyedi, csak rá jellemző elnyelési mintázata van, és ez alapján tudják a kutatók az adott anyagokat azonosítani.