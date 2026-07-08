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james webb

Megmagyarázhatatlan jelet észleltek a Plútón; senki sem tudja, mi lehet

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Korábban sosem látott kémiai jelet észlelhetett a Titánon és a Plútón a NASA csúcsteleszkópja. A James Webb űrteleszkóp felfedezése arra utal, hogy a két hideg, nitrogénben és metánban gazdag égitesten eddig ismeretlen kémiai folyamatok zajlanak.
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james webbűrteleszkópnasaplútótitánnaprendszer

A Titán és a Plútó egyaránt a Naprendszer külső térségében kering, és több szempontból is hasonlítanak egymásra: mindkét égitest bővelkedik nitrogénben és szénhidrogénekben, légkörüket emellett olyan kémiai folyamatok szabályozzák, amelyeket a napsugárzás is befolyásol. A James Webb űrteleszkóp a közelmúltban mindkét világon ugyanazt az ismeretlen abszorpciós sávot azonosította. 

A Plútón és a Titánon is megmagyarázhatatlan abszorpciós sávot észlelt a James Webb Űrteleszkóp
A Plútón és a Titánon is megmagyarázhatatlan abszorpciós sávot észlelt a James Webb Űrteleszkóp
Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

A James Webb űrteleszkóp által vizsgált hold: a Titán

A Titánt 1655-ben fedezte fel Christiaan Huygens, felszíne azonban sokáig rejtve maradt a csillagászok elől az égitestet körülvevő sűrű, ködös légkör miatt. 1944-ben metánt mutattak ki a hold atmoszférájában, majd az elkövetkező évtizedek során a Cassini űrszonda adatainak köszönhetően rohamosan bővültek az ismereteink róla. Így szereztek tudomást a kutatók a Titán felszínét tarkító tavakról, dűnékről, hegyekről és tektonikus formációkról. 

Napjaink eredményei ellenére a Titán felszíni kémiáját továbbra is nehéz vizsgálni. Pedig fontos lenne feltérképezni, a holdon ugyanis számos olyan anyag és folyamat található, amelynek tanulmányozása kiemelt jelentőséggel bír a prebiotikus kémia megértésében. Utóbbi tudományág azokat a kémiai feltételeket és rendszereket kutatja, amelyek megelőzték az élet megjelenését. 

A Titánon rendkívül sokféle szénvegyület alakulhatott ki, amiben kiemelt szerepe van a nitrogénben gazdag légkörnek, a metánnak, a napfénynek, illetve a nagy energiájú részecskéknek. A szakértők azt is kiemelten vizsgálják, hogy milyen összetett szerves kémiai folyamatok mehetnek végbe az élet jelenléte nélkül. 

A Titán felszínét metánból álló tavak és folyók borítják
A Titán felszínét metánból álló tavak és folyók borítják
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Ismeretlen jelet észlelt a James Webb űrteleszkóp

A James Webb űrteleszkóp infravörös tartományban fürkészi a világegyetemet, ami különösen kapóra jön a Titán esetében, ebben a tartományban ugyanis át lehet látni a vastag felhőrétegen. Legutóbb Bruno Bézard és kutatócsoportja a NASA űrtávcsövével a Titán éghajlatát, összetételét és felhőzetét elemezte, a mérések során pedig egy olyan abszorpciós sávra bukkant, amelyet a kutatók nem tudtak azonosítani. Az abszorpciós sáv (elnyelési vonal) azt jelzi, hogy egy meghatározott hullámhosszon valamilyen anyag elnyeli a fényt. Minden atomnak és molekulának egyedi, csak rá jellemző elnyelési mintázata van, és ez alapján tudják a kutatók az adott anyagokat azonosítani. 

A Titán esetében azonban a kapott jel egyetlen ismert anyag profiljához sem illeszkedett egyértelműen. A szakemberek szerint ez egy dolgot jelenthet: 

a hold felszínén olyan molekula vagy anyagcsoport lehet jelen, amellyel idáig nem találkozott a tudomány.

Mivel a mintázat két különböző Webb-műszer adataiban is megjelent, a műszerhiba lehetősége szinte teljesen kizárható. 

A Plútón is megjelent ugyanaz a mintázat

A kutatás legizgalmasabb része azonban egy másik megfigyelési programhoz kötődik: a James Webb a Plútón is kimutatta ugyanezt az abszorpciós sávot. Ott ráadásul a jel szélesebb és erősebb volt, mint a Titánon. 

A két égitest között akadnak hasonlóságok, hiszen mindkettő nitrogénben és metánban gazdag, viszont hőmérsékletük, légnyomásuk és geológiai adottságaik jelentősen eltérnek egymástól. A különbségek ellenére mégis úgy tűnik, hogy mindkét égitest ugyanazt az azonosítatlan kémiai jelet mutatja. 

A friss adatok alapján az ismeretlen anyag a felszínen, és nem a légkörben lehet. 

A kapott mintázatot már több tucat ismert vegyülettel összevetették, de egyik sem mutatott meggyőző egyezést. A benzol, a propadién, a ketén és az acetilén ugyan közel állt a mért értékekhez, ám végül egyikük sem felelt meg pontosan a megfigyeléseknek. 

Artwork depicting the NASA drone/probe called Dragonfly. Scheduled for launch in 2028, this probe will visit Titan. Dragonfly, upon arrival in 2034, will search for signs of prebiotic chemical processes common on both Titan and the early Earth before life developed. It will not explore the lakes, but one of the regions it is scheduled to visit resembles a terrestrial dunefield, as shown here. (Photo by MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA / Science Photo Library via AFP)
A Titán felszínét a NASA Dragonfly nevű drónja fogja részletesebben vizsgálni
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Ismert anyag is okozhat szokatlan jeleket

Az egyik lehetséges magyarázat szerint a jelet egy már ismert vegyület hozza létre. Ez az anyag azonban a Titán vagy a Plútó extrém környezetében a megszokottól eltérően viselkedhet. Egy molekula ugyanis más anyagokkal keveredve vagy más fizikai szerkezetbe rendeződve megváltozhat; ilyenkor eltérő hullámhosszon nyelheti el az infravörös fényt, mint ahogyan azt földi körülmények között teszi. 

Az elkövetkező időszak egyik legfontosabb feladata, hogy pontosítsák a jel megjelenésének helyét a Titán felszínén. Különösen nagy reményeket fűznek a NASA Dragonfly missziójának drónjához, amely a 2030-as évek közepén érkezik meg a holdra. A jármű fedélzeti tömegspektrométere várhatóan képes lesz testközelből is megvizsgálni a lehetséges vegyületeket. 

  • A felfedezésről részletesebben az arXiv weboldalon megjelent tudományos publikációban lehet olvasni.

 

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