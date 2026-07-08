Teniszlabdányi jég hullhat a magasból: mi teszi a jégesőt igazán pusztítóvá?

Bár a legtöbb esetben csak ártalmatlannak tűnő, borsónyi nagyságú szemek hullanak a földre, olykor teniszlabda nagyságú jégrögök is bombázhatják a felszínt. A jégeső kialakulása során ugyanis a viharfelhők belsejében lejátszódó, kaotikus és viharos folyamatok határozzák meg a jégszemek végső méretét, erejét és pusztító potenciálját.

A jégeső kialakulása összetett folyamat eredménye

Fotó: LORENZO DI COLA / NurPhoto

A jégeső kialakulása meglepően komplex folyamat

A jégeső a csapadék egy sajátos, szilárd formája, amely akkor jön létre, amikor a zivatarban jelen lévő intenzív feláramlások a légkör extrém hideg rétegeibe esőcseppeket szállítanak magukkal. Ezek a vízcseppek a fagyos magasságokban szilárd halmazállapotúvá fagynak, majd miután kellően megnőttek, a vihar leáramlásába kerülve hullanak a felszínre.

Ez a folyamat mindig konvektív felhőhöz, az esetek döntő többségében Cumulonimbushoz, vagyis zivatarfelhőhöz kötődik.

A jégszemek növekedése többnyire apró, fagyott vízcseppeken, illetve hópelyhek összetömörödéséből létrejövő finom jégszemcséken, graupelszemeken (hódarán) indul meg. Nem ritka az sem, hogy a jégszem magja egy teljesen idegen anyag: kavics, falevél, gallydarab vagy akár egy szerencsétlenül járt rovar, amelyet a vihar heves feláramlása rántott fel a magasba.

A növekedésnek alapvetően két fő mechanizmusa van:

Nedves növekedés: amikor a környezet fagypont alatti, de nem extrém hideg, a jégszem a túlhűlt vízcseppel ütközve lassan fagy meg. A lassú fagyási folyamat miatt a légbuborékoknak van idejük kiszökni a vízből, így az újonnan létrejött jégréteg tiszta és átlátszó lesz.

amikor a környezet fagypont alatti, de nem extrém hideg, a jégszem a túlhűlt vízcseppel ütközve lassan fagy meg. A lassú fagyási folyamat miatt a légbuborékoknak van idejük kiszökni a vízből, így az újonnan létrejött jégréteg tiszta és átlátszó lesz. Száraz növekedés: ha a környező levegő nagyon hideg, a túlhűlt vízcsepp az ütközés pillanatában azonnal ráfagy a jégrészecskére. Ekkor a buborékok csapdába esnek és belefagynak a jégszembe, ami opálossá, átlátszatlanná teszi a réteget.

Hogy alakul ki a jégeső?

Hiába tűnik félelmetesnek a lentről látható felhőzet, nem minden zivatar hoz jeget magával. Számos szigorú feltételnek kell teljesülnie a felhőkben ahhoz, hogy a jégeső kialakuljon.

Kutatások alapján a jégeső legnagyobb eséllyel akkor jön létre, ha az ún. nedves hőmérséklet nulla fokos izotermájának magassága pontosan 2200 és 2800 méter közé esik. Ha ez a fagyási szint túlságosan magasan húzódik, a jégszemek a hosszú zuhanás során még a földet érés előtt egyszerűen elolvadnak.

A troposzféra középső rétegeinek szárazabb levegője is kedvezően hat a jég növekedésére. Ezzel szemben, ha a felhőzet nedvesebb levegővel keveredik, a jégszemek nem tudnak rendesen megfagyni; ehelyett laza, latyakos tömeggé alakulnak, amelyek esés közben könnyedén szétporladnak, vagy teljesen elolvadnak.