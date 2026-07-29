Vérszomjas tengeri ragadozók gyilkolják a nagy fehér cápákat, hogy kitépjék a májukat

Tristan Guttridge viselkedésökológus Kina Scollay operatőrrel, valamint dr. Renauld de Stephanis orkaszakértővel karöltve eredt a rejtély nyomába, hogy kiderítsék: hogyan képesek a kardszárnyú delfinek észrevétlenül megközelíteni a nagy fehér cápákat. A kutatók a megfigyelések során saját hajójukat használták csaliként – számolt be róla a Daily Mail.

A kardszárnyú delfinek a májukért vadásszák a nagy fehér cápákat

Fotó: OLIVIER MORIN / AFP

Kardszárnyú delfinek a nagy fehér cápák ellen

A rögzített felvételek rendkívüli stratégiáról árulkodnak: az orkák csapatban, elképesztő szervezettséggel támadnak. Először körülveszik a cápát, majd határozott mozdulatokkal megragadják az uszonyait, amivel gátolják a mozgását.

A végzetes csapás a végére marad: kitépik a zsákmány máját, amin aztán közösen osztoznak.

A jelenség nem teljesen új keletű, hiszen az egyik első ismert esetet még 1997 októberében jegyezték fel San Francisco partjainál. Sokatmondó, hogy az incidens után a környék összes nagy fehér cápája nyomtalanul eltűnt. Guttridge elmondása szerint drónfelvételek már korábban is megörökítették, ahogy a kardszárnyú delfinek cápákat üldöznek és vadásznak le, ugyanakkor ezek a mozgóképek nem mutatták be részleteiben a támadás teljes folyamatát. A ragadozók célzott módszerére utalt az is, hogy Dél-Afrikában az utóbbi időben több olyan fehér cápa is partra sodródott, amelyekből hiányzott a máj.

De miért pont a cápa mája a fő célpont?

A válasz a ragadozók anatómiájában keresendő: a máj a cápa testtömegének akár a 25 százalékát is kiteheti. Ez a szerv hihetetlenül gazdag olajokban, és óriási mennyiségű energiát raktároz. Egy kifejlett nagy fehér cápa mája száz kilogrammot, vagy annál többet is nyomhat, így érthető módon valóságos energiabombát és táplálékforrást jelent egy éhes orkacsapat számára.

A nagy fehér cápa bár maga is hatalmas termetű ragadozó, az orka méretben és tömegben jócskán túlszárnyalja. Egy kardszárnyú delfin hossza meghaladhatja a 9 métert, tömege pedig az elképesztő 6,35 tonnát is. Guttridge úgy véli, emiatt az orkák jelentős erőfölényben vannak a cápákkal szemben.