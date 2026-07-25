Darabokra szakadt a holdhal, amikor nekirontott az orka – videón az ütközés!

A megfigyelés során az egyik kardszárnyú delfin megragadott egy termetes holdhalat, majd közvetlenül azelőtt elengedte, hogy társa hatalmas sebességgel nekirontott volna. A brutális erejű ütközéstől a hal valósággal szétrobbant. Egyelőre nem tudni pontosan, mi volt a ragadozók célja ezzel a különös akcióval. Előfordulhat, hogy így próbálták könnyen fogyasztható falatokra bontani a nagy méretű zsákmányt, de az sem zárható ki, hogy pusztán szórakoztak.

A kardszárnyú delfinek ügyes vadászok, különböző módszerekkel ejtik el és darabolják fel zsákmányukat

Fotó: CORDIER SYLVAIN / hemis.fr

A kardszárnyú delfinek szokatlan viselkedése: két alkalommal is hasonló jelenetet rögzítettek

A holdhalak impozáns méretűek: több mint három méter hosszúra nőhetnek, tömegük pedig elérheti a két tonnát. Különböző mélységekben mozognak, időnként azonban hőszabályozás, a paraziták elűzése vagy pihenés céljából a felszínre úsznak. Itt viszont könnyebben válhatnak ragadozók áldozataivá. Gyakori természetes ellenségeik közé tartoznak a kardszárnyú delfinek.

Az orkák furcsa viselkedését legelőször 2024 júliusában dokumentálták. Ekkor egy nőstény kardszárnyú delfin a farokúszójánál fogva megragadott egy elejtett holdhalat, közben egy hím óriási tempóval nekiúszott a tetemnek. A nőstény közvetlenül az ütközés előtt elengedte a zsákmányt.

A becsapódás hatására a holdhal darabjaira szakadt, a húscafatok pedig szétoszlottak a vízben. Az apróbb részeket a csoport fiatal tagja kapta, míg a felnőtt állatok a nagyobb maradványokból táplálkoztak.

2025 szeptemberében Héctor Franz egy hasonló eseményt filmezett le. Az orkák ekkor is a fent ismertetett módszert alkalmazták a holdhal szétszakítására.

A videón egy Kaliforniai-öbölben megfigyelt orkacsoport "rögzítésre és nekirontásra" (angolul hold-to-ram strategy) épülő módszert alkalmazva darabol fel egy nagyobb testű holdhalat.

Valószínűleg a zsákmány feldarabolása lehetett a cél

Lényeges részlet, hogy mindkét holdhal már a becsapódás előtt elpusztult. A nekirontáson alapuló stratégia ezért nem a zsákmány megölését, hanem annak feldarabolását szolgálhatta. A technika szoros kooperációt igényel a tengeri ragadozók között:

az egyik orka rögzítette a tetemet, így társa pontosabban tudott célozni az ütközéshez.

A kutatók szerint ez a szülői gondoskodás egyik formája lehet. A tetem kisebb darabokra szakítása megkönnyíthette a fiatal állat táplálkozását. Korábban azt is megfigyelték, hogy az orkák gyakran feldarabolják zsákmányukat, majd megosztják azt a csoport ifjabb tagjaival.