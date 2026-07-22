Kiderült az igazság: ennyi kávét kell innunk naponta, hogy tovább éljünk

A szervezet munkatársai számos korábbi vizsgálat tanulságait összegezték, megállapításaikat a Circulation szakmai folyóiratban publikálták. Főként azt elemezték, hogyan hat a kávé a vérnyomásra, a cukorbetegség kialakulásának kockázatára, valamint a kardiovaszkuláris rendszer egészségére. Bár az összkép meglehetősen árnyalt, többnyire a kedvező egészségügyi hatások dominálnak.

A kávé pozitív élettani hatásainak nagy része nem a koffeinnek köszönhető

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Egyáltalán nem mindegy, mivel ízesítjük a kávét

A tudományos adatok alapján napi néhány adag kávé a legtöbb ember számára valószínűleg egyáltalán nem ártalmas. A lehetséges előnyök azonban hamar semmissé válhatnak, ha nagy mennyiségű cukrot, tejszínt, ízesített szirupot vagy egyéb adalékokat keverünk az italunkba.

A koffein forrása szintén lényeges szempont. A kávé és a tea például antioxidánsokban és más bioaktív vegyületekben is gazdag, amelyek aktívan hozzájárulhatnak a pozitív élettani folyamatokhoz. Ezzel szemben az energiaitalok sok esetben rengeteg hozzáadott cukorral és egyéb káros összetevőkkel párosítják a serkentőszert.

Ezt erősíti meg Gregory Marcus, a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem kardiológusa is.

A szakember rámutatott: a napi 400 milligrammos, nagyjából 3-5 csészényi tiszta, adalékoktól mentes kávé a többség számára teljesen veszélytelen.

Eltérően hathat a vérnyomásra

A hipertóniában szenvedőknél az élénkítőszer átmenetileg megemelheti a vérnyomásértékeket, bár az idevágó vizsgálatok eredményei nem teljesen egységesek. Normál vérnyomás esetén napi egy-három csésze kávé megnövelheti a betegség kockázatát, érdekes módon azonban a három adagot meghaladó fogyasztásnál már alacsonyabb volt a magas vérnyomás kialakulásának esélye.

Az energiaitalok ezzel párhuzamosan egyértelműen emelték a vérnyomást, míg a kávénál kedvezőbb képet kaptak a kutatók.

Ezt a különbséget részben a termékek eltérő összetétele és hatóanyag-tartalma magyarázhatja.

Csökkenhet a cukorbetegség kockázata

Az elemzett publikációk összefüggést mutattak ki a rendszeres kávézás és a 2-es típusú diabétesz alacsonyabb rizikója között.

Egy felmérés során a napi legalább három adag kávét fogyasztó nőknél 27 százalékkal kisebb eséllyel alakult ki a kórkép a kávét egyáltalán nem fogyasztókhoz képest.

Egy másik kutatás pedig a naponta öt csésze feketekávét fogyasztóknál már 30 százalékos kockázatcsökkenést igazolt.

Mi a helyzet a szív- és érrendszerrel?

Egy harminc korábbi tanulmányt összegző elemzés alapján legfeljebb napi 3,5 csésze kávé mintegy 10 százalékkal mérsékelte a koszorúér-betegségek előfordulását.