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kávé

Kiderült az igazság: ennyi kávét kell innunk naponta, hogy tovább éljünk

29 perce
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Az Amerikai Szív Szövetség legújabb állásfoglalása szerint a mérsékelt koffeinfogyasztás a legtöbb felnőtt számára biztonságos, és nem növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Ráadásul a kávé rendszeres fogyasztása – bizonyos kutatások tükrében – akár kifejezetten kedvező hatásokkal is járhat. Az eredményeket azonban nagyban befolyásolja az elfogyasztott mennyiség, az elkészítés módja és a hatóanyag forrása. A szakértők úgy vélik, hogy naponta legfeljebb 400 milligramm koffein, vagyis nagyjából három-öt csésze feketekávé gond nélkül beilleszthető az egészséges étrendbe.
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kávéenergiaital fogyasztásenergiaital2-es típusú cukorbetegségmagas vérnyomáskockázat

A szervezet munkatársai számos korábbi vizsgálat tanulságait összegezték, megállapításaikat a Circulation szakmai folyóiratban publikálták. Főként azt elemezték, hogyan hat a kávé a vérnyomásra, a cukorbetegség kialakulásának kockázatára, valamint a kardiovaszkuláris rendszer egészségére. Bár az összkép meglehetősen árnyalt, többnyire a kedvező egészségügyi hatások dominálnak. 

kávé, cappuccino
A kávé pozitív élettani hatásainak nagy része nem a koffeinnek köszönhető
Fotó: JPIX / NurPhoto

Egyáltalán nem mindegy, mivel ízesítjük a kávét 

A tudományos adatok alapján napi néhány adag kávé a legtöbb ember számára valószínűleg egyáltalán nem ártalmas. A lehetséges előnyök azonban hamar semmissé válhatnak, ha nagy mennyiségű cukrot, tejszínt, ízesített szirupot vagy egyéb adalékokat keverünk az italunkba. 

A koffein forrása szintén lényeges szempont. A kávé és a tea például antioxidánsokban és más bioaktív vegyületekben is gazdag, amelyek aktívan hozzájárulhatnak a pozitív élettani folyamatokhoz. Ezzel szemben az energiaitalok sok esetben rengeteg hozzáadott cukorral és egyéb káros összetevőkkel párosítják a serkentőszert. 

Ezt erősíti meg Gregory Marcus, a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem kardiológusa is. 

A szakember rámutatott: a napi 400 milligrammos, nagyjából 3-5 csészényi tiszta, adalékoktól mentes kávé a többség számára teljesen veszélytelen.

Eltérően hathat a vérnyomásra 

A hipertóniában szenvedőknél az élénkítőszer átmenetileg megemelheti a vérnyomásértékeket, bár az idevágó vizsgálatok eredményei nem teljesen egységesek. Normál vérnyomás esetén napi egy-három csésze kávé megnövelheti a betegség kockázatát, érdekes módon azonban a három adagot meghaladó fogyasztásnál már alacsonyabb volt a magas vérnyomás kialakulásának esélye. 

Az energiaitalok ezzel párhuzamosan egyértelműen emelték a vérnyomást, míg a kávénál kedvezőbb képet kaptak a kutatók. 

Ezt a különbséget részben a termékek eltérő összetétele és hatóanyag-tartalma magyarázhatja. 

Csökkenhet a cukorbetegség kockázata 

Az elemzett publikációk összefüggést mutattak ki a rendszeres kávézás és a 2-es típusú diabétesz alacsonyabb rizikója között. 

  • Egy felmérés során a napi legalább három adag kávét fogyasztó nőknél 27 százalékkal kisebb eséllyel alakult ki a kórkép a kávét egyáltalán nem fogyasztókhoz képest. 
  • Egy másik kutatás pedig a naponta öt csésze feketekávét fogyasztóknál már 30 százalékos kockázatcsökkenést igazolt. 

Mi a helyzet a szív- és érrendszerrel? 

Egy harminc korábbi tanulmányt összegző elemzés alapján legfeljebb napi 3,5 csésze kávé mintegy 10 százalékkal mérsékelte a koszorúér-betegségek előfordulását. 

A UK Biobank adatain alapuló vizsgálat is hasonló konklúzióra jutott: a kutatás során a legkedvezőbb hatást a napi két-három adagot fogyasztóknál figyelték meg. 

A szakemberek úgy vélik, a pozitív élettani hatásért nem maga a koffein, hanem az italban található egyéb összetevők a felelősek. 

A szélütés kapcsán szintén hasonló mintázat rajzolódott ki. Egy metaanalízis arra világított rá, hogy a napi három-négy csészényi mennyiség 21 százalékkal csökkentette a stroke esélyét. 

További kutatásokra van szükség a tényleges hatások tisztázásához 

A szövetség szerint egyre több bizonyíték támasztja alá a mérsékelt koffein- és kávébevitel biztonságosságát. Emellett a mértékletes kávéfogyasztás javíthatja a kardiovaszkuláris rendszer állapotát, valamint gátolhatja mind a magas vérnyomás, mind pedig a 2-es típusú diabétesz kialakulását. 

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: a biztos konklúziókhoz folytatni kell a vizsgálatokat.

Jelenleg az egyik legfőbb feladat a kávéban lévő vegyületek alapos azonosítása, hogy pontosan elkülöníthetők és meghatározhatók legyenek a szervezet számára ténylegesen hasznos alkotóelemek.

Továbbá részletesebben is fel kell tárni, miként befolyásolja ez a népszerű ital a már eleve magas vérnyomással, illetve egyéb alapbetegséggel élők állapotát.

 

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