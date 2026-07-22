Kiderült az igazság: ennyi kávét kell innunk naponta, hogy tovább éljünk

A szervezet munkatársai számos korábbi vizsgálat tanulságait összegezték, megállapításaikat a Circulation szakmai folyóiratban publikálták. Főként azt elemezték, hogyan hat a kávé a vérnyomásra, a cukorbetegség kialakulásának kockázatára, valamint a kardiovaszkuláris rendszer egészségére. Bár az összkép meglehetősen árnyalt, többnyire a kedvező egészségügyi hatások dominálnak.
Egyáltalán nem mindegy, mivel ízesítjük a kávét
A tudományos adatok alapján napi néhány adag kávé a legtöbb ember számára valószínűleg egyáltalán nem ártalmas. A lehetséges előnyök azonban hamar semmissé válhatnak, ha nagy mennyiségű cukrot, tejszínt, ízesített szirupot vagy egyéb adalékokat keverünk az italunkba.
A koffein forrása szintén lényeges szempont. A kávé és a tea például antioxidánsokban és más bioaktív vegyületekben is gazdag, amelyek aktívan hozzájárulhatnak a pozitív élettani folyamatokhoz. Ezzel szemben az energiaitalok sok esetben rengeteg hozzáadott cukorral és egyéb káros összetevőkkel párosítják a serkentőszert.
Ezt erősíti meg Gregory Marcus, a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem kardiológusa is.
A szakember rámutatott: a napi 400 milligrammos, nagyjából 3-5 csészényi tiszta, adalékoktól mentes kávé a többség számára teljesen veszélytelen.
Eltérően hathat a vérnyomásra
A hipertóniában szenvedőknél az élénkítőszer átmenetileg megemelheti a vérnyomásértékeket, bár az idevágó vizsgálatok eredményei nem teljesen egységesek. Normál vérnyomás esetén napi egy-három csésze kávé megnövelheti a betegség kockázatát, érdekes módon azonban a három adagot meghaladó fogyasztásnál már alacsonyabb volt a magas vérnyomás kialakulásának esélye.
Az energiaitalok ezzel párhuzamosan egyértelműen emelték a vérnyomást, míg a kávénál kedvezőbb képet kaptak a kutatók.
Ezt a különbséget részben a termékek eltérő összetétele és hatóanyag-tartalma magyarázhatja.
Csökkenhet a cukorbetegség kockázata
Az elemzett publikációk összefüggést mutattak ki a rendszeres kávézás és a 2-es típusú diabétesz alacsonyabb rizikója között.
- Egy felmérés során a napi legalább három adag kávét fogyasztó nőknél 27 százalékkal kisebb eséllyel alakult ki a kórkép a kávét egyáltalán nem fogyasztókhoz képest.
- Egy másik kutatás pedig a naponta öt csésze feketekávét fogyasztóknál már 30 százalékos kockázatcsökkenést igazolt.
Mi a helyzet a szív- és érrendszerrel?
Egy harminc korábbi tanulmányt összegző elemzés alapján legfeljebb napi 3,5 csésze kávé mintegy 10 százalékkal mérsékelte a koszorúér-betegségek előfordulását.
A UK Biobank adatain alapuló vizsgálat is hasonló konklúzióra jutott: a kutatás során a legkedvezőbb hatást a napi két-három adagot fogyasztóknál figyelték meg.
A szakemberek úgy vélik, a pozitív élettani hatásért nem maga a koffein, hanem az italban található egyéb összetevők a felelősek.
A szélütés kapcsán szintén hasonló mintázat rajzolódott ki. Egy metaanalízis arra világított rá, hogy a napi három-négy csészényi mennyiség 21 százalékkal csökkentette a stroke esélyét.
További kutatásokra van szükség a tényleges hatások tisztázásához
A szövetség szerint egyre több bizonyíték támasztja alá a mérsékelt koffein- és kávébevitel biztonságosságát. Emellett a mértékletes kávéfogyasztás javíthatja a kardiovaszkuláris rendszer állapotát, valamint gátolhatja mind a magas vérnyomás, mind pedig a 2-es típusú diabétesz kialakulását.
A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: a biztos konklúziókhoz folytatni kell a vizsgálatokat.
Jelenleg az egyik legfőbb feladat a kávéban lévő vegyületek alapos azonosítása, hogy pontosan elkülöníthetők és meghatározhatók legyenek a szervezet számára ténylegesen hasznos alkotóelemek.
Továbbá részletesebben is fel kell tárni, miként befolyásolja ez a népszerű ital a már eleve magas vérnyomással, illetve egyéb alapbetegséggel élők állapotát.