Kegyetlen hatalomátvétel a hangyabolyban: így törlik el a riválisokat a mutáns királynők

Míg a legtöbb hangyakolóniában a szerepek élesen elkülönülnek – a királynő petéket rak, a dolgozók gondoskodnak a fészekről és az utódokról, a hímek pedig részt vesznek a szaporodásban –, ez a Japánban élő faj drasztikusan eltér a többitől, hiszen minden ismert egyede királynővé fejlődik – írja a Live Sicence.

Egy Temnothorax kinomurai királynő (balra) rátámad egy Temnothorax makora dolgozóra

Fotó: Kyoichi Kinomura

Királynőkből álló klónsereg mások kolóniáiban

Önálló kolónia fenntartására a T. kinomurai képtelen. A fiatal királynők ehelyett egy rokon hangyafaj, a Temnothorax makora fészkébe hatolnak be, ahol megpróbálják elűzni vagy megölni a gazdakirálynőt, és megtörni a helyi dolgozók ellenállását.

Amennyiben a hatalomátvétel sikeres, a gazdafaj dolgozói az idegen királynő utódait gondozzák tovább. Ők felelnek a táplálékszerzésért és a következő nemzedék felneveléséért is, így a T. kinomurai a túlélés érdekében teljes mértékben a megtámadott kolónia munkaerejére van utalva.

Laboratóriumi megfigyelések

A kutatók hat olyan kolóniát gyűjtöttek be, amelyeket T. kinomurai királynők vezettek, majd laboratóriumi körülmények között, dobozokban figyelték meg a viselkedésüket. Az első vizsgálati szakaszban 43 utód fejlődését követték nyomon, és a nemi szervek elemzése alapján bebizonyosodott: egyetlen hím vagy dolgozó sem volt köztük, mindegyikük királynő volt.

Ezt követően ezeket a fiatal, párosodás nélkül felnőtt királynőket új gazdakolóniákkal rakták össze. Közülük hét egyednek sikerült átvennie az irányítást. A sikeres királynők összesen 57 utódot hoztak a világra, és kivétel nélkül ezek mindegyike szintén királynővé vált.

Két ritka stratégia találkozása

A faj érdekessége, hogy két már ismert túlélési stratégiát kapcsol össze:

Ivartalan szaporodás (partenogenezis): A királynők hímek közreműködése nélkül hoznak létre utódokat.

A királynők hímek közreműködése nélkül hoznak létre utódokat. Szociális parazitizmus: A faj más hangyák dolgozóit használja fel saját utódainak felnevelésére.

A kutatók szerint ez a kombináció különösen ritkának számít. Bár más hangyafajoknál is előfordulhat önklónozás, és az élősködő életmód sem ismeretlen, a T. kinomurai esetében a vizsgálatok alapján e két jelenség együttesen van jelen, miközben a fajból teljesen hiányoznak a hímek és a saját dolgozók.