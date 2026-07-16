Különleges módszerrel mentenék meg a koalákat a kihalástól

A koalák száma egyes ausztrál területeken akár 80 százalékkal is csökkent az erdőirtás, a bozóttüzek, az aszály és a chlamydia miatt. A fajvédelem részeként a tudósok mínusz 196 Celsius-fokon tárolják a petesejteket és spermiumokat, hogy megőrizzék a genetikai sokféleséget és segítsék a kihalás megakadályozását.

Lefagyasztják a koalák ivarsejtjeit, hogy megmentsék a fajt a kihalástól (A kép illusztráció) Fotó: Snow Chang/Pexels

Lefagyasztják a koalák ivarsejtjeit, hogy megmentsék a fajt a kihalástól

Ausztrál tudósok folyékony nitrogénben fagyasztják le a koalák petesejtjeit és spermiumait, hogy évtizedekre megőrizzék a faj genetikai állományát. A mintákból a jövőben mesterséges megtermékenyítéssel vagy lombikprogrammal egészséges koalaembriókat hozhatnak létre.

Rohamosan csökken a koalák száma

Queensland és Új-Dél-Wales egyes területein az 1990-es évek vége óta akár 80 százalékkal is visszaesett a koalák száma. Az állomány csökkenéséhez az erdőirtás, a bozóttüzek, az aszály és a betegségek is hozzájárultak.

Az ausztrál kormány ezért 2022-ben veszélyeztetetté nyilvánította a keleti területeken élő koalákat.

Súlyos problémát jelent a Chlamydia pecorum nevű fertőzés is, amely húgyúti betegségeket, vakságot és terméketlenséget okozhat. A legsúlyosabban érintett állományokban a koalák csaknem 90 százaléka fertőzött lehet, ami jelentősen csökkenti a megszülető kölykök számát.

Genetikai tartalékot hoznak létre

A Queenslandi Egyetem kutatói mínusz 196 Celsius-fokon tárolják majd az ivarsejteket. A mintákat vadvilágkórházak biztosítják elpusztult, illetve betegség vagy sérülés miatt szaporodásképtelenné vált koalákból.

A kutatók a lefagyasztás előtt megvizsgálják a mintákat, és szükség esetén eltávolítják belőlük a chlamydiafertőzést. A genetikai tartalék megőrizheti azokat az egyedi tulajdonságokat, amelyek segíthetik a koalákat a változó környezethez való alkalmazkodásban.

A program nem helyettesíti az élőhelyek védelmét, a betegségek kezelését és az állományok megfigyelését. A kutatók szerint azonban gyorsan kell cselekedni, mert a koalák számának csökkenésével egyre több genetikai változatosság vész el – írja a Live Science.