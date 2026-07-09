Hátborzongató lényt vettek filmre az óceán mélyén

A koboldcápák a mélytenger legritkábban megfigyelt ragadozói közé tartoznak. Korábban kizárólag olyan horogra akadt példányokról készültek felvételek, amelyek a felszínre húzva hamar elpusztultak, így valódi, természetes élőhelyükön mostanáig szinte lehetetlen volt tanulmányozni őket.
Két ritka mélytengeri találkozás a koboldcápákkal
A Journal of Fish Biology című folyóiratban megjelent tanulmány – amelyet a Hawaii Egyetem (Mānoa) kutatói vezettek – két egészséges, szabadon úszó koboldcápa megfigyeléséről számol be.
Az egyik állatot a Jarvis-sziget közelében, egy tenger alatti hegyháton, míg a másikat a Tonga-árok lejtőjénél rögzítették videóra. Mindkét észlelés a Csendes-óceán középső részén történt, egy olyan régióban, ahol korábban egyáltalán nem volt ismert a faj jelenléte.
A koboldcápát a szakirodalom gyakran „élő kövületként” emlegeti. Ezt a jelzőt azzal érdemelte ki, hogy egy olyan ősi cápacsalád egyedüli ma is élő képviselője, amelynek története nagyjából 125 millió évre nyúlik vissza.
Mélyebben élhet, mint eddig gondolták
A Tonga-ároknál készült felvételek tanúsága szerint a koboldcápa közel 700 méterrel mélyebben is előfordulhat, mint azt a kutatók eddig feltételezték.
Aaron Judah, a tanulmány vezető szerzője elmondta: mindenkit meglepett, hogy ilyen extrém mélységben akadtak rá a fajra. A felfedezés ráadásul nemcsak a koboldcápák esetében számít újdonságnak, hanem a heringcápa-alakúak teljes rendjében is új mélységi rekordot jelenthet – ebbe a csoportba tartozik többek között a nagy fehércápa, az óriáscápa és a makócápa is.
A mostani kutatást megelőzően koboldcápákat csak néhány, egymástól távol eső térségben észleltek. Előfordulásukat korábban a Csendes-óceánban az Egyesült Államok nyugati partjainál, Ausztrália és Japán környékén, valamint az Atlanti- és az Indiai-óceán bizonyos részein dokumentálták.
Archív felvételen bukkantak rá az első példányra
A tanulmányban bemutatott első megfigyelés valójában nem egy friss merülés során történt. Aaron Judah még 2025-ben egyeztetett a Mélytengeri Állatkutató Központ munkatársaival, akik felhívták a figyelmét egy lehetséges koboldcápa-észlelésre.
A szóban forgó felvételt az Ocean Exploration Trust 2019-es expedícióján rögzítették. Az E/V Nautilus kutatóhajó ekkor a csendes-óceáni Pacific Islands Heritage Marine National Monument térségében dolgozott; feladata a Kingman-zátony, a Palmyra-atoll és a Jarvis-sziget körüli mélytengeri ökoszisztémák vizsgálata volt.
A kutatók a merüléseikhez a Hercules nevű távvezérelt kutatóeszközt (ROV) használták. A gép rengeteg videóanyagot készített, amelyeket később egy nyilvánosan elérhető archívumban tettek közzé. Judah ezeknek a felvételeknek az átböngészése után erősítette meg, hogy az egyik videón kétséget kizáróan egy koboldcápa látható.
A második felvétel
A második észlelésre a 2024-es Inkfish Open Ocean Expedition során, a Tonga-árokban került sor. A tengerbiológusok az R/V Dagon kutatóhajóról egy csalizott kamerarendszert eresztettek a tengerfenékre, és ez rögzítette a nyugodtan úszkáló állatot. Alan Jamieson professzor, a kutatás társszerzője kiemelte: már önmagában az is rendkívüli pillanatnak számított, hogy élve figyelhettek meg egy ilyen ritka mélytengeri fajt.
Ez a két, egymástól független észlelés egyértelműen megerősíti, hogy a koboldcápák élőhelye jóval kiterjedtebb lehet, mint azt korábban gondolták.
A tengerek mélyének ismeretlen világa
A szakértők egyetértenek abban, hogy a folyamatosan bővülő tudásunk ellenére még mindig alig ismerjük a mélytengerek élővilágát. Számos faj elterjedéséről, életmódjáról és pontos élőhelyéről mindmáig csupán töredékes információkkal rendelkezünk.
A koboldcápa esetében a mostani felvételek egyértelműen bizonyítják, hogy a faj a Csendes-óceán középső térségében is jelen van.
Ennek az új tudásnak a birtokában a kutatók a jövőben pontosabban felmérhetik a populáció elterjedését, ami végső soron a mélytengeri ökoszisztémák összetett működésének megértéséhez is közelebb visz.
Bizarr élőlények az óceán mélyén
A mélytengeri élőlények extrém körülményekhez való alkalmazkodása lenyűgöző evolúciós megoldásokat eredményezett. Alábbi galériánkban a legkülönlegesebb mélytengeri fajokat mutatjuk be.