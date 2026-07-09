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mélytenger

Hátborzongató lényt vettek filmre az óceán mélyén

23 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Most először sikerült természetes környezetében lefilmezni a tengerek mélyének egyik legbizarrabb külsejű teremtményét. A friss adatok alapján a koboldcápák a korábban véltnél kiterjedtebb területeken és lényegesen nagyobb mélységben élnek.
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A koboldcápák a mélytenger legritkábban megfigyelt ragadozói közé tartoznak. Korábban kizárólag olyan horogra akadt példányokról készültek felvételek, amelyek a felszínre húzva hamar elpusztultak, így valódi, természetes élőhelyükön mostanáig szinte lehetetlen volt tanulmányozni őket. 

koboldcápák
Egy koboldcápa feje oldalról fényképezve. A koboldcápák a mélytengerek titokzatos ragadozói, természetes élőhelyükön eddig nem sikerült őket lefilmezni
Fotó: VWPICS / Kelvin Aitken

Két ritka mélytengeri találkozás a koboldcápákkal

A Journal of Fish Biology című folyóiratban megjelent tanulmány – amelyet a Hawaii Egyetem (Mānoa) kutatói vezettek – két egészséges, szabadon úszó koboldcápa megfigyeléséről számol be. 

Az egyik állatot a Jarvis-sziget közelében, egy tenger alatti hegyháton, míg a másikat a Tonga-árok lejtőjénél rögzítették videóra. Mindkét észlelés a Csendes-óceán középső részén történt, egy olyan régióban, ahol korábban egyáltalán nem volt ismert a faj jelenléte. 

A koboldcápát a szakirodalom gyakran „élő kövületként” emlegeti. Ezt a jelzőt azzal érdemelte ki, hogy egy olyan ősi cápacsalád egyedüli ma is élő képviselője, amelynek története nagyjából 125 millió évre nyúlik vissza. 

Mélyebben élhet, mint eddig gondolták

A Tonga-ároknál készült felvételek tanúsága szerint a koboldcápa közel 700 méterrel mélyebben is előfordulhat, mint azt a kutatók eddig feltételezték. 

Aaron Judah, a tanulmány vezető szerzője elmondta: mindenkit meglepett, hogy ilyen extrém mélységben akadtak rá a fajra. A felfedezés ráadásul nemcsak a koboldcápák esetében számít újdonságnak, hanem a heringcápa-alakúak teljes rendjében is új mélységi rekordot jelenthet – ebbe a csoportba tartozik többek között a nagy fehércápa, az óriáscápa és a makócápa is. 

A mostani kutatást megelőzően koboldcápákat csak néhány, egymástól távol eső térségben észleltek. Előfordulásukat korábban a Csendes-óceánban az Egyesült Államok nyugati partjainál, Ausztrália és Japán környékén, valamint az Atlanti- és az Indiai-óceán bizonyos részein dokumentálták. 

Archív felvételen bukkantak rá az első példányra

A tanulmányban bemutatott első megfigyelés valójában nem egy friss merülés során történt. Aaron Judah még 2025-ben egyeztetett a Mélytengeri Állatkutató Központ munkatársaival, akik felhívták a figyelmét egy lehetséges koboldcápa-észlelésre. 

A szóban forgó felvételt az Ocean Exploration Trust 2019-es expedícióján rögzítették. Az E/V Nautilus kutatóhajó ekkor a csendes-óceáni Pacific Islands Heritage Marine National Monument térségében dolgozott; feladata a Kingman-zátony, a Palmyra-atoll és a Jarvis-sziget körüli mélytengeri ökoszisztémák vizsgálata volt. 

A kutatók a merüléseikhez a Hercules nevű távvezérelt kutatóeszközt (ROV) használták. A gép rengeteg videóanyagot készített, amelyeket később egy nyilvánosan elérhető archívumban tettek közzé. Judah ezeknek a felvételeknek az átböngészése után erősítette meg, hogy az egyik videón kétséget kizáróan egy koboldcápa látható. 

A második felvétel

A második észlelésre a 2024-es Inkfish Open Ocean Expedition során, a Tonga-árokban került sor. A tengerbiológusok az R/V Dagon kutatóhajóról egy csalizott kamerarendszert eresztettek a tengerfenékre, és ez rögzítette a nyugodtan úszkáló állatot. Alan Jamieson professzor, a kutatás társszerzője kiemelte: már önmagában az is rendkívüli pillanatnak számított, hogy élve figyelhettek meg egy ilyen ritka mélytengeri fajt. 

Ez a két, egymástól független észlelés egyértelműen megerősíti, hogy a koboldcápák élőhelye jóval kiterjedtebb lehet, mint azt korábban gondolták. 

A tengerek mélyének ismeretlen világa

A szakértők egyetértenek abban, hogy a folyamatosan bővülő tudásunk ellenére még mindig alig ismerjük a mélytengerek élővilágát. Számos faj elterjedéséről, életmódjáról és pontos élőhelyéről mindmáig csupán töredékes információkkal rendelkezünk. 

A koboldcápa esetében a mostani felvételek egyértelműen bizonyítják, hogy a faj a Csendes-óceán középső térségében is jelen van.

Ennek az új tudásnak a birtokában a kutatók a jövőben pontosabban felmérhetik a populáció elterjedését, ami végső soron a mélytengeri ökoszisztémák összetett működésének megértéséhez is közelebb visz.

Bizarr élőlények az óceán mélyén

A mélytengeri élőlények extrém körülményekhez való alkalmazkodása lenyűgöző evolúciós megoldásokat eredményezett. Alábbi galériánkban a legkülönlegesebb mélytengeri fajokat mutatjuk be.

Deep sea anglerfish, Lophiiformes
Deep sea anglerfish, Lophiiformes
Vampire squid, Vampyroteuthis infernalis
Vámpírtintahal (Vampyroteuthis infernalis)
Giant isopod, Bathynomus
Chimaera fish, ghost shark
Barreleye fish, Macropinna microstoma
Goblin shark, Mitsukurina owstoni
Koboldcápa (Mitsukurina owstoni)
Dumbo octopus, Grimpoteuthis
Dumbo-polip (Grimpoteuthis)
Gulper eel, pelican eel, Eurypharynx pelecanoides
Yeti crab, Kiwa hirsuta
Óriáskalmár (Architeuthis dux)
Atolla medúza (Atolla wyvillei)
Mélytengeri vipera hal (Chauliodus sloani)
Scotoplanes globosa
Galléros cápa (Chlamydoselachus anguineus)
Galléros cápa (Chlamydoselachus anguineus)
Óriás csőféreg (Riftia pachyptila)
Óriás csőféreg (Riftia pachyptila)
Fekete nyelőhal (Chiasmodon niger)
Galéria: Vérfagyasztó lényeket találtak az óceánban, a tudósok is elszörnyedtek
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Horgászhalalakúak (Lophiiformes): a mélytengerek egyik legismertebb ragadozója. A nőstények feje felett egy módosult hátúszósugár található, amelynek végén biolumineszcens baktériumok világítanak. A sötétben ez a fény vonzza magához a gyanútlan áldozatokat, egyenesen a hatalmas, tűéles fogakkal teli szájba

 

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