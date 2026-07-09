Hátborzongató lényt vettek filmre az óceán mélyén

A koboldcápák a mélytenger legritkábban megfigyelt ragadozói közé tartoznak. Korábban kizárólag olyan horogra akadt példányokról készültek felvételek, amelyek a felszínre húzva hamar elpusztultak, így valódi, természetes élőhelyükön mostanáig szinte lehetetlen volt tanulmányozni őket.

Egy koboldcápa feje oldalról fényképezve. A koboldcápák a mélytengerek titokzatos ragadozói, természetes élőhelyükön eddig nem sikerült őket lefilmezni

Fotó: VWPICS / Kelvin Aitken

Két ritka mélytengeri találkozás a koboldcápákkal

A Journal of Fish Biology című folyóiratban megjelent tanulmány – amelyet a Hawaii Egyetem (Mānoa) kutatói vezettek – két egészséges, szabadon úszó koboldcápa megfigyeléséről számol be.

Az egyik állatot a Jarvis-sziget közelében, egy tenger alatti hegyháton, míg a másikat a Tonga-árok lejtőjénél rögzítették videóra. Mindkét észlelés a Csendes-óceán középső részén történt, egy olyan régióban, ahol korábban egyáltalán nem volt ismert a faj jelenléte.

A koboldcápát a szakirodalom gyakran „élő kövületként” emlegeti. Ezt a jelzőt azzal érdemelte ki, hogy egy olyan ősi cápacsalád egyedüli ma is élő képviselője, amelynek története nagyjából 125 millió évre nyúlik vissza.

Mélyebben élhet, mint eddig gondolták

A Tonga-ároknál készült felvételek tanúsága szerint a koboldcápa közel 700 méterrel mélyebben is előfordulhat, mint azt a kutatók eddig feltételezték.

Aaron Judah, a tanulmány vezető szerzője elmondta: mindenkit meglepett, hogy ilyen extrém mélységben akadtak rá a fajra. A felfedezés ráadásul nemcsak a koboldcápák esetében számít újdonságnak, hanem a heringcápa-alakúak teljes rendjében is új mélységi rekordot jelenthet – ebbe a csoportba tartozik többek között a nagy fehércápa, az óriáscápa és a makócápa is.

A mostani kutatást megelőzően koboldcápákat csak néhány, egymástól távol eső térségben észleltek. Előfordulásukat korábban a Csendes-óceánban az Egyesült Államok nyugati partjainál, Ausztrália és Japán környékén, valamint az Atlanti- és az Indiai-óceán bizonyos részein dokumentálták.

Archív felvételen bukkantak rá az első példányra

A tanulmányban bemutatott első megfigyelés valójában nem egy friss merülés során történt. Aaron Judah még 2025-ben egyeztetett a Mélytengeri Állatkutató Központ munkatársaival, akik felhívták a figyelmét egy lehetséges koboldcápa-észlelésre.