Sokan nem tudják: egy népszerű étrend-kiegészítő segíthet a depresszió leküzdésében

A kreatin nemcsak a sportolók körében népszerű étrend-kiegészítő lehet, hanem a jövőben a depresszió kezelésében is szerepet kaphat. Egy új, a Brain Medicine tudományos folyóiratban megjelent szisztematikus áttekintés szerint azonban a jelenlegi bizonyítékok még nem elegendők ahhoz, hogy a készítményt erre a célra rutinszerűen ajánlják.

A kreatin kutatásában szereplő klinikai vizsgálatok többségében a résztvevők nők voltak, ezért további kutatások szükségesek más csoportok bevonásával is (képünk illusztráció)

Fotó: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS / Pexels

A kanadai Ottawai Egyetem kutatói öt randomizált, kontrollált klinikai vizsgálat eredményeit elemezték. A kutatásokban összesen 238 résztvevő szerepelt, akik közül 126-an kreatint, 112-en pedig placebót kaptak.

A vizsgálatok Dél-Koreában, az Egyesült Államokban, Brazíliában, Izraelben és Indiában zajlottak. Négy kutatás súlyos depresszióban szenvedő betegeket vizsgált, egy pedig bipoláris zavar depressziós epizódjában részt vevő pácienseket.

Milyen eredményeket mutatott a kreatin?

Az öt vizsgálat közül kettő kedvező eredményeket mutatott – számolt be róla a ScienceDaily.

Az egyik kutatásban a napi öt gramm kreatint antidepresszáns kezelés mellett alkalmazták, és a résztvevőknél nagyobb mértékben csökkentek a depressziós tünetek, mint a placebót kapó csoportban. Egy másik vizsgálatban a kreatint kognitív viselkedésterápiával együtt adták, és szintén kedvezőbb eredményeket tapasztaltak.

A fennmaradó három vizsgálat ugyanakkor nem talált érdemi különbséget a kreatint és a placebót kapó betegek között.

Miért merült fel a kreatin szerepe a depresszióban?

A kutatók szerint az agy rendkívül nagy energiaigényű szerv, a kreatin pedig fontos szerepet játszik a sejtek energiaellátásában. Korábbi vizsgálatok arra is utaltak, hogy hangulatzavarok esetén megváltozhat az agy kreatin-anyagcseréje.

Emellett feltételezik, hogy a kreatin hatással lehet a dopamin és a szerotonin működésére is, amelyek a hangulatszabályozás szempontjából kiemelt jelentőségű ingerületátvivő anyagok.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezek az összefüggések egyelőre nem bizonyítják, hogy a kreatin közvetlenül javítaná a depresszió tüneteit.

A szerzők szerint a jelenlegi klinikai vizsgálatok kis létszámúak voltak, rövid ideig tartottak, és többségükben nőket vontak be. Emiatt a rendelkezésre álló bizonyítékok még nem elegendők ahhoz, hogy a kreatint a depresszió kezelésének bevett eszközeként alkalmazzák.