Sokan nem tudják: egy népszerű étrend-kiegészítő segíthet a depresszió leküzdésében

A kreatin nemcsak a sportolók körében népszerű étrend-kiegészítő lehet, hanem a jövőben a depresszió kezelésében is szerepet kaphat. Egy új, a Brain Medicine tudományos folyóiratban megjelent szisztematikus áttekintés szerint azonban a jelenlegi bizonyítékok még nem elegendők ahhoz, hogy a készítményt erre a célra rutinszerűen ajánlják.
A kanadai Ottawai Egyetem kutatói öt randomizált, kontrollált klinikai vizsgálat eredményeit elemezték. A kutatásokban összesen 238 résztvevő szerepelt, akik közül 126-an kreatint, 112-en pedig placebót kaptak.
A vizsgálatok Dél-Koreában, az Egyesült Államokban, Brazíliában, Izraelben és Indiában zajlottak. Négy kutatás súlyos depresszióban szenvedő betegeket vizsgált, egy pedig bipoláris zavar depressziós epizódjában részt vevő pácienseket.
Milyen eredményeket mutatott a kreatin?
Az öt vizsgálat közül kettő kedvező eredményeket mutatott – számolt be róla a ScienceDaily.
Az egyik kutatásban a napi öt gramm kreatint antidepresszáns kezelés mellett alkalmazták, és a résztvevőknél nagyobb mértékben csökkentek a depressziós tünetek, mint a placebót kapó csoportban. Egy másik vizsgálatban a kreatint kognitív viselkedésterápiával együtt adták, és szintén kedvezőbb eredményeket tapasztaltak.
A fennmaradó három vizsgálat ugyanakkor nem talált érdemi különbséget a kreatint és a placebót kapó betegek között.
Miért merült fel a kreatin szerepe a depresszióban?
A kutatók szerint az agy rendkívül nagy energiaigényű szerv, a kreatin pedig fontos szerepet játszik a sejtek energiaellátásában. Korábbi vizsgálatok arra is utaltak, hogy hangulatzavarok esetén megváltozhat az agy kreatin-anyagcseréje.
Emellett feltételezik, hogy a kreatin hatással lehet a dopamin és a szerotonin működésére is, amelyek a hangulatszabályozás szempontjából kiemelt jelentőségű ingerületátvivő anyagok.
A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezek az összefüggések egyelőre nem bizonyítják, hogy a kreatin közvetlenül javítaná a depresszió tüneteit.
A szerzők szerint a jelenlegi klinikai vizsgálatok kis létszámúak voltak, rövid ideig tartottak, és többségükben nőket vontak be. Emiatt a rendelkezésre álló bizonyítékok még nem elegendők ahhoz, hogy a kreatint a depresszió kezelésének bevett eszközeként alkalmazzák.
Az áttekintés szerint a kreatin alkalmazása során elsősorban enyhe emésztőrendszeri panaszokat figyeltek meg mellékhatásként. Ugyanakkor a bipoláris zavarban szenvedő résztvevők közül két esetben hipomániás vagy mániás epizód alakult ki, ezért ezen a területen további kutatásokra van szükség.