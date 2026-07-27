Ez a jól ismert táplálékkiegészítő turbózhatja fel a rákölő sejteket

A kreatint a szervezet természetes úton is elő tudja állítani, mégis leginkább izomtámogató étrend-kiegészítőként szerzett hírnevet, és régóta a testépítés elengedhetetlen kellékének számít. Segít növelni az adenozin-trifoszfát (ATP) készleteit, ami egy a sejtek működéséhez nélkülözhetetlen energiahordozó molekula. A Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem kutatói azt vizsgálták, milyen szerepet tölthet be a kreatin az immunrendszer daganatellenes működésében.
Nemcsak a T-sejteket támogathatja a kreatin
Korábbi eredmények már utaltak arra, hogy a kreatin hatékonyabbá teheti a citotoxikus T-sejteket, vagyis azt az immunsejt-típust, amely közvetlenül a daganatot támadja. Az iScience folyóiratban megjelent tanulmány szerint azonban a kreatin a dendritikus sejteket is elláthatja energiával.
A dendritikus sejtek felismerik a daganatból származó fehérjetöredékeket (antigéneket), majd aktiválják és a célpont felé irányítják a T-sejteket. Lili Yang immunológus szerint a kreatin így nemcsak a daganat ellen küzdő T-sejteket, hanem az őket támogató teljes rendszert segítheti.
Az immunterápiák – amelyek a T-sejtek felkészítésével járulnak hozzá a daganat megsemmisítéséhez – jelenleg csak a betegek mintegy 20-40 százalékánál eredményesek. A felfedezés azonban nagyot lendíthet a kezelések hatékonyságán.
Kulcsfontosságú lehet a kreatintranszporter szerepe
A kutatók elsőként egerek daganataiban vizsgálták a dendritikus sejtek legaktívabb, tápanyagfelvételhez kapcsolódó génjeit. Megfigyelték, hogy a kreatin bejuttatásáért felelős kreatintranszporter sokkal intenzívebben működött a tumoros környezetben, mint az egészséges szövetek azonos sejtjeiben.
Amikor laboratóriumi körülmények között kreatintranszporter nélküli dendritikus sejteket tenyésztettek, azok jóval hamarabb elpusztultak. Ráadásul kevésbé voltak hatékonyak a T-sejtek aktiválásában és felkészítésében, ami összességében gyengítette az immunrendszer tumorellenes működését.
Lassabban növekedtek a daganatok
A kutatók másik megközelítéssel is próbálkoztak: melanómát modellező egerek étrendjében megnövelték a kreatin mennyiségét, aminek következtében jelentősen lassult a daganatok növekedése. A dendritikus sejtek száma és aktivitása szintén emelkedett.
Az eredmények alapján a kreatin-anyagcsere fontos szerepet tölthet be a dendritikus sejtek működésében, a kreatinpótlás ezért fokozhatja a dendritikus sejtekre épülő daganatellenes immunterápiák hatását.
Embereken még nem igazolták a kreatin hatását
Egyelőre csak egérmodelleken, illetve laboratóriumban tenyésztett emberi sejteken tesztelték a kreatin hatását, így még nem tudni, hogy az emberekben is hasonló módon javítja-e az immunterápia eredményességét.
A következő lépés a klinikai vizsgálatok megtervezése: különböző kreatinadagokat próbálnak majd ki olyan betegeknél, akik már daganatellenes immunterápiában részesülnek, és így mérnék fel a kreatinpótlás lehetséges hatásait.
A tanulmány szerzői ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a daganatos betegeknek nem szabad orvosi egyeztetés nélkül kreatintartalmú étrend-kiegészítőt szedniük. Bár a kreatin az ajánlott mennyiségben általában biztonságos, alkalmazhatósága az egyén egészségi állapotától is függ.
Kétféle módon alkalmazhatnák a kreatint a rák ellen
Ha a klinikai vizsgálatok is megerősítik az eredményeket, a kreatin két területen kaphat kiemelt szerepet:
- Étrend-kiegészítőként erősíthetné az immunterápiában részesülő betegek immunválaszát.
- Emellett javíthatná a dendritikus sejtekre épülő vakcinák minőségét még azok beadása előtt.
A kreatin olcsón előállítható és széles körben hozzáférhető. Étrend-kiegészítőként már jelenleg is használják bizonyos ritka anyagcserezavarok és hiányállapotok kezelésében. Az azonban csak a további vizsgálatokból derülhet ki, hogy a daganatellenes immunterápiák eredményességét is képes-e növelni.