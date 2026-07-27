Ez a jól ismert táplálékkiegészítő turbózhatja fel a rákölő sejteket

A kreatint a szervezet természetes úton is elő tudja állítani, mégis leginkább izomtámogató étrend-kiegészítőként szerzett hírnevet, és régóta a testépítés elengedhetetlen kellékének számít. Segít növelni az adenozin-trifoszfát (ATP) készleteit, ami egy a sejtek működéséhez nélkülözhetetlen energiahordozó molekula. A Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem kutatói azt vizsgálták, milyen szerepet tölthet be a kreatin az immunrendszer daganatellenes működésében.

A kreatin javíthatja a rákellenes immunterápiák hatékonyságát

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Nemcsak a T-sejteket támogathatja a kreatin

Korábbi eredmények már utaltak arra, hogy a kreatin hatékonyabbá teheti a citotoxikus T-sejteket, vagyis azt az immunsejt-típust, amely közvetlenül a daganatot támadja. Az iScience folyóiratban megjelent tanulmány szerint azonban a kreatin a dendritikus sejteket is elláthatja energiával.

A dendritikus sejtek felismerik a daganatból származó fehérjetöredékeket (antigéneket), majd aktiválják és a célpont felé irányítják a T-sejteket. Lili Yang immunológus szerint a kreatin így nemcsak a daganat ellen küzdő T-sejteket, hanem az őket támogató teljes rendszert segítheti.

Az immunterápiák – amelyek a T-sejtek felkészítésével járulnak hozzá a daganat megsemmisítéséhez – jelenleg csak a betegek mintegy 20-40 százalékánál eredményesek. A felfedezés azonban nagyot lendíthet a kezelések hatékonyságán.

Kulcsfontosságú lehet a kreatintranszporter szerepe

A kutatók elsőként egerek daganataiban vizsgálták a dendritikus sejtek legaktívabb, tápanyagfelvételhez kapcsolódó génjeit. Megfigyelték, hogy a kreatin bejuttatásáért felelős kreatintranszporter sokkal intenzívebben működött a tumoros környezetben, mint az egészséges szövetek azonos sejtjeiben.

Amikor laboratóriumi körülmények között kreatintranszporter nélküli dendritikus sejteket tenyésztettek, azok jóval hamarabb elpusztultak. Ráadásul kevésbé voltak hatékonyak a T-sejtek aktiválásában és felkészítésében, ami összességében gyengítette az immunrendszer tumorellenes működését.

Lassabban növekedtek a daganatok

A kutatók másik megközelítéssel is próbálkoztak: melanómát modellező egerek étrendjében megnövelték a kreatin mennyiségét, aminek következtében jelentősen lassult a daganatok növekedése. A dendritikus sejtek száma és aktivitása szintén emelkedett.