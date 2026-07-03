Új szerepet kap a petefészek a menopauza után

Eddig úgy gondolták, hogy a petefészek a menopauza után lényegében befejezi a működését, Francesca Duncan reprodukcióbiológus és kutatócsoportja azonban kiderítette: a szerv egészen más jellegű feladatokat láthat el.

Több jel arra utal, hogy a petefészek működése nem áll le a menopauza után sem, hanem másfajta funkciókat lát el

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A petefészek új szerepe a menopauza után

A Northwestern Egyetem munkatársa régóta vizsgálja, hogyan változik a petefészek a peteérés leállása után. A legújabb egérkísérletek is megerősítik, hogy a szerv a reproduktív funkciók visszaszorulásával sem válik inaktívvá, hanem másfajta működésre áll át. Ennek megértése azért lényeges, mert napjainkban a nők várható élettartama egyre hosszabb, és kevéssé ismert, mi történik a testtel a későbbi életszakaszban.

Duncan egy korábbi – egyelőre szakmai bírálat előtt álló – vizsgálatában menopauzán átesett nők petefészekszövetét is elemezte. Eredményei szerint a szövetek által termelt fehérjék összetétele az életkorral változik. Ha a petefészek a termékeny évek után valóban tétlenné válna, nem tapasztalnánk ilyen különbségeket.

Egereken vizsgálták a változásokat

Az új tanulmány során a kutatók 2, 18 és 24 hónapos egerek petefészkeit vizsgálták. Az állatok petefészkének működése jellemzően kétéves kor körül áll le. Bár ez a folyamat nem teljesen azonos az emberi menopauzával – mivel az egereknél elmarad az embereknél tapasztalható hirtelen ösztrogénszint-csökkenés –, a szakemberek szerint a hasonlóságok miatt az állatkísérletek így is fontos támpontot nyújtanak.

A vizsgálat során az egyik petefészek szövetét mikroszkóp alatt elemezték, hogy feltérképezzék, miként változik a szerv felépítése az életkor előrehaladtával. A másikon RNS-szekvenálást végeztek, amellyel megfigyelhették az aktív, fehérjetermelésben részt vevő gének működését.

Kevesebb tüsző, eltérő szöveti szerkezet

Világosan látszott, hogy a reproduktív működés az életkor előrehaladtával fokozatosan visszaszorul: az idősebb egerek petefészkében csökkent a tüszők száma, emellett megváltozott a szöveti szerkezet és a kollagén elrendeződése is. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a szerv minden funkciója megszűnne; sokkal inkább arról van szó, hogy új feladatot vehet át.

A génaktivitási mintázatok azt mutatják, hogy az idősödő petefészek a fajfenntartás helyett immunológiai és gyulladásos folyamatok helyszínévé válik. A reproduktív időszakot követően a szervben felszaporodtak az immunsejtek, például a T-sejtek, a makrofágok és a többmagvú óriássejtek.

A kutatócsoport szerint a megfigyelt folyamat arra enged következtetni, hogy a petefészek idős korban egyfajta immunológiailag aktív szervként funkcionálhat tovább.