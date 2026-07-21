A mesterséges intelligencia valódi veszélye: nem kell zseninek lennie ahhoz, hogy bajt okozzon

Peter J. Denning informatikus szerint Alan Turing 1950-ben megfogalmazott egyik elképzelése téves irányba terelte a mesterséges intelligencia kutatását. Akkoriban sok tudós úgy vélte, hogy az emberi intelligencia a testtől függetlenül is létezhet, és számítógépen futó programként újraalkotható – írja a SciTech Daily.

A mesterséges intelligencia valószínűleg sohasem fog igazán emberivé válni

Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

A mesterséges intelligencia nagy problémája

Denning érvelésének központi eleme a hallgatólagos tudás. Ide tartoznak azok az ismeretek, tapasztalatok és képességek, amelyeket az emberek folyamatosan használnak, de nem tudnak teljes egészében szavakba önteni.

Ilyen például a józan ész, az intuíció, a környezet érzékelése és a másokkal való mindennapi interakció.

Ugyancsak ide sorolható a gyakorlati tudás, valamint a társadalmak közös kulturális és történelmi háttere.

A kutatók évtizedek óta próbálják a józan észt a számítógépek által feldolgozható formában rögzíteni. Az 1980-as években elindított Cyc projekt például 40 év alatt egy 25 millió bejegyzésből álló adatbázist hozott létre. Denning szerint azonban még ez sem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy a szakértői rendszerek valóban emberi módon használják a háttértudást.

Más tudni valamit, és más képesnek lenni rá

A gyakorlati készségek további akadályt jelentenek.

Egy gépben eltárolható annak leírása, milyen eredményt kell elérni. Azt azonban már jóval nehezebb kódolni, hogyan hajtja végre az ember az adott feladatot.

Ezt jól szemlélteti a zenélés. Egy virtuóz hegedűművész képes gyönyörű zenét játszani, de nem feltétlenül tudja pontosan elmagyarázni, hogyan lehet ugyanazokat a mozdulatokat és érzéseket létrehozni. Egy robot utánozhatná a zenész mozgását, biológiai test nélkül azonban nem élhetné át, mit érez a muzsikus játék közben, vagy milyen élményeket tapasztal a közönség a zene hallgatásakor.

Denning szerint az intuíció, a spontán kreativitás és a képzelőerő szintén nehezen alakítható át számítógépes utasításokká.

A szavak önmagukban nem hordozzák a teljes jelentést

A számítógépek csak olyan adatokat és utasításokat tudnak feldolgozni, amelyeket megfelelő formában kódoltak. Denning ezt nevezi reprezentációs problémának. A hallgatólagos tudás jelentős részét azonban nem lehet egyszerűen jelekké vagy számokká alakítani.

Érvelése alapján a szavak csupán utalnak a jelentésre, de nem azonosak azzal, hiszen tartalmukat a mélyen gyökerező emberi tapasztalatok és ismeretek töltik meg.

Denning szerint a legnépszerűbb nyelvi modellek (például a ChatGPT, a Claude és a Gemini) hiába használnak szavakat, azokat korántsem úgy fogják fel, mint mi. Mivel pedig a szakemberek számára is rejtély a saját, hallgatólagos tudásunk pontos működése, egyelőre arra sincs válasz, hogyan lehetne ezt átadni a mesterséges intelligenciának.