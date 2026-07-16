Pert indítottak a Meta dolgozói: mesterséges intelligencia felügyelte a leépítést

Egy 26 fős Meta alkalmazottból álló csoport beperelte a céget, azt állítva, hogy mesterséges intelligencia rendszereket használt az elbocsátandó emberek kiválasztásához, aránytalanul nagy mértékben azokat célozva, akik orvosi, szülői vagy családi szabadságon vannak.
Ők is részét képezik annak a 8000 alkalmazottnak, a munkaerő mintegy 10%-ának, akiknek az elbocsátását a Meta májusra jelezte. A kaliforniai Oakland szövetségi bíróságán hétfőn késő este benyújtott kereset szerint a vállalat belső MI-rendszereket, billentyűleütés- és aktivitásfigyelő adatokat, MI-tokenhasználati irányítópultokat, valamint algoritmusokkal támogatott teljesítmény-rangsorokat is felhasznált a leépítendő személyek meghatározásához.
A kereset szerint ezek közül a pontszámok és értékelések közül rengeteg nem gyűjthető össze egy olyan alkalmazott által, aki orvosi vagy családi szabadságon van, vagy akinek a teljesítményét fogyatékosság csökkenti. A kereset szerint a Meta nem vette figyelembe a törvény által védett szabadságokat a munkavállalók pontszámainak értékelésekor, és nem állította le a rendszert a törvény által előírt egyénre szabott, szabadság- és akadálymentesítési szempontból semleges felülvizsgálat érdekében.
A mesterséges intelligencia rendszerek adatai miatt az orvosi vagy családi szabadságon lévőket aránytalanul nagy számban választották ki elbocsátásra. A perben szereplő 26 névtelen alkalmazott mindegyike védett szabadságot vett igénybe, és ésszerű alkalmazkodást kért vagy kapott a rokkantság miatt.
Bár értesítették őket az elbocsátásaikról, a pert beadó személyek továbbra is a Meta alkalmazásában állnak, a felmondások július 22-én kezdődnek.
A Meta által kirúgott dolgozók közül sokan szülői szabadságon voltak
A perben szereplő alkalmazottak közül sokan terhességi vagy szülői szabadságot vettek igénybe, amely idő alatt nem dolgoztak volna, és így csökkent a mért teljesítményük. Mások orvosi szabadságot vettek igénybe, az egyikük súlyos egészségügyi állapotot jelentett be, amelyet a Meta saját szolgáltatója jóváhagyott. A kereset szerint azonban egy vezető eltántorította és lebeszélte a szabadság igénybevételéről, aki figyelmeztette, hogy ez a várható elbocsátásokhoz vezet.
A Meta egy nyilatkozatban azt állította, hogy az állítások alaptalanok és nem tényeken alapulnak. A munkaerő-gazdálkodási és szervezeti döntéseket emberek hozták és hozzák, nem pedig mesterséges intelligencia.
A kereset szerint az elbocsátások több állami és szövetségi törvényt is sértettek, beleértve a családi és egészségügyi szabadságról szóló törvényt, a fogyatékkal élő amerikaiakról szóló törvényt, a terhességi diszkriminációról szóló törvényt, valamint a terhes munkavállalók méltányos ügyintézéséről szóló törvényt - írta az AP News.