Pert indítottak a Meta dolgozói: mesterséges intelligencia felügyelte a leépítést

Egy 26 fős Meta alkalmazottból álló csoport beperelte a céget, azt állítva, hogy mesterséges intelligencia rendszereket használt az elbocsátandó emberek kiválasztásához, aránytalanul nagy mértékben azokat célozva, akik orvosi, szülői vagy családi szabadságon vannak.

Mesterséges intelligencia választotta ki, melyik Meta dolgozót bocsátják el. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Ők is részét képezik annak a 8000 alkalmazottnak, a munkaerő mintegy 10%-ának, akiknek az elbocsátását a Meta májusra jelezte. A kaliforniai Oakland szövetségi bíróságán hétfőn késő este benyújtott kereset szerint a vállalat belső MI-rendszereket, billentyűleütés- és aktivitásfigyelő adatokat, MI-tokenhasználati irányítópultokat, valamint algoritmusokkal támogatott teljesítmény-rangsorokat is felhasznált a leépítendő személyek meghatározásához.

A kereset szerint ezek közül a pontszámok és értékelések közül rengeteg nem gyűjthető össze egy olyan alkalmazott által, aki orvosi vagy családi szabadságon van, vagy akinek a teljesítményét fogyatékosság csökkenti. A kereset szerint a Meta nem vette figyelembe a törvény által védett szabadságokat a munkavállalók pontszámainak értékelésekor, és nem állította le a rendszert a törvény által előírt egyénre szabott, szabadság- és akadálymentesítési szempontból semleges felülvizsgálat érdekében.

A mesterséges intelligencia rendszerek adatai miatt az orvosi vagy családi szabadságon lévőket aránytalanul nagy számban választották ki elbocsátásra. A perben szereplő 26 névtelen alkalmazott mindegyike védett szabadságot vett igénybe, és ésszerű alkalmazkodást kért vagy kapott a rokkantság miatt.

Bár értesítették őket az elbocsátásaikról, a pert beadó személyek továbbra is a Meta alkalmazásában állnak, a felmondások július 22-én kezdődnek.

A Meta által kirúgott dolgozók közül sokan szülői szabadságon voltak

A perben szereplő alkalmazottak közül sokan terhességi vagy szülői szabadságot vettek igénybe, amely idő alatt nem dolgoztak volna, és így csökkent a mért teljesítményük. Mások orvosi szabadságot vettek igénybe, az egyikük súlyos egészségügyi állapotot jelentett be, amelyet a Meta saját szolgáltatója jóváhagyott. A kereset szerint azonban egy vezető eltántorította és lebeszélte a szabadság igénybevételéről, aki figyelmeztette, hogy ez a várható elbocsátásokhoz vezet.