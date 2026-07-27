Nem lesz veszélytelen a Magyarországról is látható napfogyatkozás

A NASA szerint teljes napfogyatkozást csak azok figyelhetnek meg, akik a Hold árnyékának középső részén, a teljesség keskeny sávjában tartózkodnak. Ezeken a helyeken a Hold rövid időre teljesen eltakarja a Nap fényes korongját.

Felvétel egy korábbi teljes napfogyatkozás záró szakaszáról

Fotó: HANDOUT / NASA

A teljes napfogyatkozás Grönlandon, Izlandon, Észak-Oroszország egy kisebb területén, az Atlanti-óceán felett, Spanyolországban és Portugália legészaknyugatibb csücskében lesz látható. Észak-Oroszországban dél körül, Grönlandon és Izlandon pedig késő délután vagy kora este következik be a teljes fázis. Spanyolországban és Portugáliában csak röviddel napnyugta előtt takarja el teljesen a Hold a Napot.

A teljesség a legtöbb helyen rövidebb ideig fog tartani két percnél. A sáv közepéhez közelebb eső területeken, Grönlandon, Oroszországban és az Atlanti-óceán északi részén valamivel hosszabb lesz a napfogyatkozás, de két és fél percnél ott sem tart majd tovább az esemény.

A teljesség sávján kívül részleges napfogyatkozás figyelhető meg. Ilyenkor a Hold csak a Nap korongjának egy részét takarja el. Az esemény Észak-Amerika északi területein, Kanada nagy részén, Európa jelentős részén és Északnyugat-Afrikában is látható lesz. Az Egyesült Államokban és Kanada déli részén csak egy kisebb „harapás” hiányzik majd a napkorongból. Európa nagy részén és Északnyugat-Afrikában ennél jóval nagyobb területet takarhat el a Hold.

A térkép azt mutatja, hol lesz látható napfogyatkozás 2026. augusztus 12-én. A Grönlandot, Izlandot és Spanyolországot átszelő piros sáv azt jelöli, hol figyelhető meg teljes napfogyatkozás. A térképen átívelő sárga görbék mutatják, hol lesz látható részleges napfogyatkozás, a százalékos értékek pedig azt jelzik, hogy az adott vonalak mentén a Hold maximálisan mekkora területét takarja el a Napnak a fogyatkozás során

Fotó: NASA's Scientific Visualization Studio

Mikor lesz látható a részleges napfogyatkozás Magyarországon, és honnan érdemes figyelni?

Magyarországon a részleges napfogyatkozás a kora esti órákban lesz megfigyelhető; az esemény 19 óra 22 perckor kezdődik, majd a Nap lenyugvásához közeledve válik egyre látványosabbá.