Nem lesz veszélytelen a Magyarországról is látható napfogyatkozás

A NASA szerint teljes napfogyatkozást csak azok figyelhetnek meg, akik a Hold árnyékának középső részén, a teljesség keskeny sávjában tartózkodnak. Ezeken a helyeken a Hold rövid időre teljesen eltakarja a Nap fényes korongját.
A teljes napfogyatkozás Grönlandon, Izlandon, Észak-Oroszország egy kisebb területén, az Atlanti-óceán felett, Spanyolországban és Portugália legészaknyugatibb csücskében lesz látható. Észak-Oroszországban dél körül, Grönlandon és Izlandon pedig késő délután vagy kora este következik be a teljes fázis. Spanyolországban és Portugáliában csak röviddel napnyugta előtt takarja el teljesen a Hold a Napot.
A teljesség a legtöbb helyen rövidebb ideig fog tartani két percnél. A sáv közepéhez közelebb eső területeken, Grönlandon, Oroszországban és az Atlanti-óceán északi részén valamivel hosszabb lesz a napfogyatkozás, de két és fél percnél ott sem tart majd tovább az esemény.
A teljesség sávján kívül részleges napfogyatkozás figyelhető meg. Ilyenkor a Hold csak a Nap korongjának egy részét takarja el. Az esemény Észak-Amerika északi területein, Kanada nagy részén, Európa jelentős részén és Északnyugat-Afrikában is látható lesz. Az Egyesült Államokban és Kanada déli részén csak egy kisebb „harapás” hiányzik majd a napkorongból. Európa nagy részén és Északnyugat-Afrikában ennél jóval nagyobb területet takarhat el a Hold.
Mikor lesz látható a részleges napfogyatkozás Magyarországon, és honnan érdemes figyelni?
Magyarországon a részleges napfogyatkozás a kora esti órákban lesz megfigyelhető; az esemény 19 óra 22 perckor kezdődik, majd a Nap lenyugvásához közeledve válik egyre látványosabbá.
A legnagyobb fedés éppen a Nap lenyugvásakor várható. Budapestről 19 óra 58 perckor a napfelszín 60,3 százalékát takarja majd el a Hold, így vöröses-narancsos, kifli alakú napsarló bukhat a horizont alá. Nyugat-Magyarországról még nagyobb fedés látható, mivel ott később nyugszik le a Nap.
A megfigyeléshez teljesen szabad, épületektől és fáktól mentes nyugati látóhatárra lesz szükség.
- Teljes napfogyatkozás utoljára 1999. augusztus 11-én volt Magyarországon.
A napfogyatkozás legnagyobb veszélye: nem mindegy, mivel figyeljük
Mind teljes, mind részleges napfogyatkozás idején még akkor sem szabad közvetlenül a Napba nézni, ha annak nagy részét eltakarja a Hold.
A biztonságos megfigyeléshez megfelelő szemüveg vagy kézi napnéző eszköz szükséges. Ezeknek meg kell felelniük az ISO 12312-2 nemzetközi szabványnak.
A hagyományos napszemüveg – bármilyen sötét is – nem nyújt elegendő védelmet.
Távcsövön, fényképezőgépen vagy teleszkópon keresztül napfogyatkozás-néző szemüvegben sem szabad a Napba nézni. Az optikai eszközök összegyűjtik és felerősítik a napsugarakat, amelyek átégethetik a szemüveg szűrőjét, és súlyos szemsérülést okozhatnak. Ilyen eszközökhöz kizárólag az objektív elé rögzített, kifejezetten erre a célra gyártott napszűrő használható.
Biztonságos megoldás lehet a közvetett megfigyelés is. Egy lyukkal ellátott kartonlap segítségével a Nap képe egy másik felületre vetíthető. Ilyenkor a megfigyelő háttal áll a Napnak, és csak a kivetített képet nézi. Magán a lyukon keresztül azonban tilos a Napba tekinteni.