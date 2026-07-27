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napfogyatkozás

Nem lesz veszélytelen a Magyarországról is látható napfogyatkozás

37 perce
Olvasási idő: 8 perc
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2026. augusztus 12-én a Hold árnyéka végighalad az északi félteke egy részén, de a látvány területenként jelentősen eltér majd. Magyarországon részleges napfogyatkozás lesz megfigyelhető: Budapestről napnyugtakor a napkorong 60,3 százalékát takarja el a Hold. Mutatjuk, hol lesz teljes a jelenség, mikor érdemes itthon az eget figyelni, és hogyan óvhatjuk meg közben a szemünket.
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A NASA szerint teljes napfogyatkozást csak azok figyelhetnek meg, akik a Hold árnyékának középső részén, a teljesség keskeny sávjában tartózkodnak. Ezeken a helyeken a Hold rövid időre teljesen eltakarja a Nap fényes korongját. 

napfogyatkozás, teljes napfogyatkozás
Felvétel egy korábbi teljes napfogyatkozás záró szakaszáról
Fotó: HANDOUT / NASA

A teljes napfogyatkozás Grönlandon, Izlandon, Észak-Oroszország egy kisebb területén, az Atlanti-óceán felett, Spanyolországban és Portugália legészaknyugatibb csücskében lesz látható. Észak-Oroszországban dél körül, Grönlandon és Izlandon pedig késő délután vagy kora este következik be a teljes fázis. Spanyolországban és Portugáliában csak röviddel napnyugta előtt takarja el teljesen a Hold a Napot. 

A teljesség a legtöbb helyen rövidebb ideig fog tartani két percnél. A sáv közepéhez közelebb eső területeken, Grönlandon, Oroszországban és az Atlanti-óceán északi részén valamivel hosszabb lesz a napfogyatkozás, de két és fél percnél ott sem tart majd tovább az esemény. 

A teljesség sávján kívül részleges napfogyatkozás figyelhető meg. Ilyenkor a Hold csak a Nap korongjának egy részét takarja el. Az esemény Észak-Amerika északi területein, Kanada nagy részén, Európa jelentős részén és Északnyugat-Afrikában is látható lesz. Az Egyesült Államokban és Kanada déli részén csak egy kisebb „harapás” hiányzik majd a napkorongból. Európa nagy részén és Északnyugat-Afrikában ennél jóval nagyobb területet takarhat el a Hold. 

napfogyatkozás, NASA
A térkép azt mutatja, hol lesz látható napfogyatkozás 2026. augusztus 12-én. A Grönlandot, Izlandot és Spanyolországot átszelő piros sáv azt jelöli, hol figyelhető meg teljes napfogyatkozás. A térképen átívelő sárga görbék mutatják, hol lesz látható részleges napfogyatkozás, a százalékos értékek pedig azt jelzik, hogy az adott vonalak mentén a Hold maximálisan mekkora területét takarja el a Napnak a fogyatkozás során
Fotó: NASA's Scientific Visualization Studio

Mikor lesz látható a részleges napfogyatkozás Magyarországon, és honnan érdemes figyelni?

Magyarországon a részleges napfogyatkozás a kora esti órákban lesz megfigyelhető; az esemény 19 óra 22 perckor kezdődik, majd a Nap lenyugvásához közeledve válik egyre látványosabbá. 

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A legnagyobb fedés éppen a Nap lenyugvásakor várható. Budapestről 19 óra 58 perckor a napfelszín 60,3 százalékát takarja majd el a Hold, így vöröses-narancsos, kifli alakú napsarló bukhat a horizont alá. Nyugat-Magyarországról még nagyobb fedés látható, mivel ott később nyugszik le a Nap. 

A megfigyeléshez teljesen szabad, épületektől és fáktól mentes nyugati látóhatárra lesz szükség. 

A napfogyatkozás legnagyobb veszélye: nem mindegy, mivel figyeljük

Mind teljes, mind részleges napfogyatkozás idején még akkor sem szabad közvetlenül a Napba nézni, ha annak nagy részét eltakarja a Hold. 

A biztonságos megfigyeléshez megfelelő szemüveg vagy kézi napnéző eszköz szükséges. Ezeknek meg kell felelniük az ISO 12312-2 nemzetközi szabványnak.

A hagyományos napszemüveg – bármilyen sötét is – nem nyújt elegendő védelmet. 

Távcsövön, fényképezőgépen vagy teleszkópon keresztül napfogyatkozás-néző szemüvegben sem szabad a Napba nézni. Az optikai eszközök összegyűjtik és felerősítik a napsugarakat, amelyek átégethetik a szemüveg szűrőjét, és súlyos szemsérülést okozhatnak. Ilyen eszközökhöz kizárólag az objektív elé rögzített, kifejezetten erre a célra gyártott napszűrő használható. 

Biztonságos megoldás lehet a közvetett megfigyelés is. Egy lyukkal ellátott kartonlap segítségével a Nap képe egy másik felületre vetíthető. Ilyenkor a megfigyelő háttal áll a Napnak, és csak a kivetített képet nézi. Magán a lyukon keresztül azonban tilos a Napba tekinteni. 

 

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