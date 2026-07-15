Bizarr ötlettel álltak elő a tudósok: így védenék meg a Földet a napviharoktól

Nem újdonság, hogy a tudósok néha meglehetősen merész ötletekkel rukkolnak elő. Most például egy óriási „légzsák” felbocsátását javasolták az űrbe, hogy megvédjék a Földet a veszélyes napviharoktól.

„Légzsák” védené meg a Földet egy pusztító napvihartól. (Képünk illusztráció) Fotó: Google Gemini AI

„Légzsák” védené meg a Földet egy pusztító napvihartól

Bolygónkat rendszeresen bombázzák koronatömeg-kidobódások (CME-k), az az elektromosan töltött plazma óriási felhői, amelyeket a Napon történő erőteljes robbanások lövellnek ki az űrbe. Ezek a gyönyörű sarki fényjelenségekért felelősek, de időnként rádiókimaradásokat és áramkimaradásokat is okozhatnak.

Néhány száz évente a Nap egy túltöltött vihart lövell ki, amely képes megbénítani a műholdakat, halálos sugárzást adni az űrhajósoknak, károsítani az elektromos hálózatokat, sőt, még az internetet is kiiktatni. Épp ezért jobb előre felkészülni. A szakértők most egy radikálisan új módszert javasoltak ennek leküzdésére, amely hat busz méretű műholdat indít pályára, körülbelül 36 000 km-es magasságban a Föld felett.

A következő napvihar során ezek kiürítenék a gázpalackokat a Föld mágneses mezejének szélén. Ez egy óriási plazmafalat hozna létre, amely kipárnázná és átirányítaná a beérkező részecskéket - így a vihar intenzitása a felére csökkenne.

A védelem ezen megközelítése egy autó légzsákját utánozza – egyszer szerelik be, egy pillanat alatt kinyílik, és kevés karbantartást igényel

– magyarázták a kutatók.

A Michigani Egyetem csapata a Space Weather című folyóiratban ismertette javaslatát.

Miközben az emberek egyre inkább függnek a Föld űrkörnyezetétől, a súlyos űridőjárás jelentős kárainak lehetősége folyamatosan növekszik. Ahogy a Napból származó struktúrák elérik a Föld magnetoszféráját és űrkörnyezetét, energiát raknak le, amely táplálja a geomágneses viharokat.

- írták.

Jelenleg a kutatók az űridőjárási események időzítésének és intenzitásának előrejelzésén dolgozna, így akár több nappal egy geomágneses vihar előtt már ki tudnak adni egy figyelmeztetést.

A StormWall nevű műholdflotta mögött az a gondolat áll, hogy védőgátat hozzon létre egy közeledő napvihar érkezése előtt. Ennek érdekében nagy mennyiségű reaktív gázt, például nátriumot, báriumot, kalciumot vagy lítiumot szabadítanának fel a Föld magnetoszférájába, amikor egy nagy napkitörést észlelnek a Napon. Ez egy hatalmas plazmagátat hozna létre, amely visszaszorítaná a töltött részecskék beérkező bombázását, és segítene elterelni azt bolygónk körül.