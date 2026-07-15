Bizarr ötlettel álltak elő a tudósok: így védenék meg a Földet a napviharoktól

Nem újdonság, hogy a tudósok néha meglehetősen merész ötletekkel rukkolnak elő. Most például egy óriási „légzsák” felbocsátását javasolták az űrbe, hogy megvédjék a Földet a veszélyes napviharoktól.
„Légzsák” védené meg a Földet egy pusztító napvihartól
Bolygónkat rendszeresen bombázzák koronatömeg-kidobódások (CME-k), az az elektromosan töltött plazma óriási felhői, amelyeket a Napon történő erőteljes robbanások lövellnek ki az űrbe. Ezek a gyönyörű sarki fényjelenségekért felelősek, de időnként rádiókimaradásokat és áramkimaradásokat is okozhatnak.
Néhány száz évente a Nap egy túltöltött vihart lövell ki, amely képes megbénítani a műholdakat, halálos sugárzást adni az űrhajósoknak, károsítani az elektromos hálózatokat, sőt, még az internetet is kiiktatni. Épp ezért jobb előre felkészülni. A szakértők most egy radikálisan új módszert javasoltak ennek leküzdésére, amely hat busz méretű műholdat indít pályára, körülbelül 36 000 km-es magasságban a Föld felett.
A következő napvihar során ezek kiürítenék a gázpalackokat a Föld mágneses mezejének szélén. Ez egy óriási plazmafalat hozna létre, amely kipárnázná és átirányítaná a beérkező részecskéket - így a vihar intenzitása a felére csökkenne.
A védelem ezen megközelítése egy autó légzsákját utánozza – egyszer szerelik be, egy pillanat alatt kinyílik, és kevés karbantartást igényel
– magyarázták a kutatók.
A Michigani Egyetem csapata a Space Weather című folyóiratban ismertette javaslatát.
Miközben az emberek egyre inkább függnek a Föld űrkörnyezetétől, a súlyos űridőjárás jelentős kárainak lehetősége folyamatosan növekszik. Ahogy a Napból származó struktúrák elérik a Föld magnetoszféráját és űrkörnyezetét, energiát raknak le, amely táplálja a geomágneses viharokat.
- írták.
Jelenleg a kutatók az űridőjárási események időzítésének és intenzitásának előrejelzésén dolgozna, így akár több nappal egy geomágneses vihar előtt már ki tudnak adni egy figyelmeztetést.
A StormWall nevű műholdflotta mögött az a gondolat áll, hogy védőgátat hozzon létre egy közeledő napvihar érkezése előtt. Ennek érdekében nagy mennyiségű reaktív gázt, például nátriumot, báriumot, kalciumot vagy lítiumot szabadítanának fel a Föld magnetoszférájába, amikor egy nagy napkitörést észlelnek a Napon. Ez egy hatalmas plazmagátat hozna létre, amely visszaszorítaná a töltött részecskék beérkező bombázását, és segítene elterelni azt bolygónk körül.
Hogy teszteljék ezt a merész védelmi rendszert a kutatók szimulációkat végeztek egy 2024 májusában bekövetkezett jelentős geomágneses viharról. Ez volt a legerősebb zavar 20 év alatt. Az elemzés kimutatta, hogy a javasolt „légzsák” akár 84 százalékkal is csökkenthette volna a keletkező geomágneses zavar intenzitását.
A tanulmány kimutatta, hogy az emberek képesek és rendelkeznek a technológiával ahhoz, hogy aktívan megállítsák vagy csökkentsék egy geomágneses vihar intenzitását. Az űrkörnyezet emberi életre és technológiára gyakorolt veszélye továbbra is jelentős kockázatot jelent nemzetközi szinten, és ezzel az új műholdflottával végre egy védekezési rendszert kaphat a bolygónk - írta a Daily Mail.