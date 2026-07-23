Megjósolhatóvá válhat, mikor csap le a következő napvihar

Régóta ismert, hogy a Nap aktivitása nagyjából 11 éves ciklust követ. Ezt naptevékenységi ciklusnak vagy röviden napciklusnak nevezzük. Ezalatt mágneses terének polaritása megfordul, miközben a napfoltok száma előbb növekszik, majd csökken. A napfoltok rendkívül aktív mágneses területek a Nap felszínén, erős napkitöréseket és koronakidobódásokat idézhetnek elő. Az általuk kiváltott napviharok megzavarhatják a műholdak, a kommunikációs és navigációs rendszerek, valamint az elektromos hálózatok működését.

Találtak egy módszert, amivel évekkel előre megjósolható a legdurvább napviharok kitörése

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / SPB

Hogyan jósolható meg a következő napvihar?

A csillagászok évszázadok óta figyelik a napfoltokat, de minden napciklus másként alakul. A ciklusok hossza és intenzitása egyaránt változhat, ezért nehéz előre megállapítani, mennyire lesz aktív a következő időszak.

Sandra Chapman, a Warwicki Egyetem fizikaprofesszora szerint a Nap aktivitásának elcsendesedése nem fokozatosan történik. A legsúlyosabb űridőjárási események a ciklusok egy meghatározott pontján viszonylag hirtelen szűnnek meg.

A kutatók ezt nevezik "kikapcsolási pontnak" (angolul switch-off point). Ennek az időpontnak az azonosításával évekkel korábban megbecsülhető, milyen erős lehet a következő napciklus.

A napfoltok száma árulhatja el, milyen lesz a következő ciklus

A Science Daily által ismertetett új eljárás Chapman korábbi, „napóra” (sunclock) elnevezésű rendszerére épül, amely a Nap szabálytalan ciklusait egységes időskálára vetíti. Segítségével a kutatók pontosan meghatározhatják azt a szakaszt, amelyben véget ér a szélsőséges űridőjárás.

Chapman és munkatársai megállapították, hogy az ebben a szakaszban látható napfoltok száma szorosan összefügg a következő napciklus során mért legmagasabb napfoltszámmal.

Így a ciklus erőssége már hat-hét évvel a maximum elérése előtt megbecsülhető.

A jelenlegi módszerekkel erre általában csak később nyílik lehetőség. A kutatóknak ugyanis meg kell várniuk a napminimumot, vagyis a ciklus legnyugodtabb fázisát.

Közepes erősségű lehet a 26. napciklus

Az első becslések szerint a 26. ciklus napfoltszáma 100 és 120 között alakulhat. Ez alapján a következő ciklus a jelenlegi, 25. napciklushoz hasonló vagy annál valamivel gyengébb lehet. Egyelőre azonban sem az erősebb, sem a gyengébb ciklus lehetősége nem zárható ki.