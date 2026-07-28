8000 éves sziklamenedék leplezte le az emberiség történelmének fordulópontját

Az emberek évezredeken át újra és újra visszatértek a Montsant folyó fölött fekvő Coves del Fem sziklamenedékhez. A neolitizáció nyomai itt ritka, csaknem folyamatos rétegsorban maradtak fenn, így a lelőhely részletesebb képet adhat arról, hogyan változott meg az élet az Ibériai-félsziget északkeleti részén – írja a SciTech Daily.

A sziklamenedékben található leletek a neolitizáció, vagyis a földművelésre és állattartásra való áttérés folyamatáról adnak pontos képet

Fotó: Autonomous University of Barcelona

Tárológödrök őrzik a neolitizáció nyomait

A legutóbbi ásatás 2026. május 30. és június 28. között zajlott. A munkát a Barcelonai Autonóm Egyetem és a Spanyol Nemzeti Kutatási Tanács szakemberei irányították. A négy hétig tartó feltárásban összesen huszonöt oktató, kutató és hallgató vett részt.

A régészek egy kora neolitikumból származó megtelepedés kiterjedt nyomaira bukkantak. Két tűzhely mellett nyolc, földbe mélyített gödröt találtak, ezek eredetileg valószínűleg tárolóvermekként funkcionáltak.

Később, amikor már nem használták őket tárolásra, háztartási hulladék került a gödrökbe. A régészek díszített kerámiatöredékeket, kovakő eszközöket és az eszközkészítésből származó hulladékot tártak fel bennük. Előkerültek még elfogyasztott állatok maradványai, valamint elszenesedett magvak és termések is.

A leletek részletesebb képet adnak arról, hogyan szervezték meg gazdasági életüket a térség első földművelő közösségei. Az is vizsgálhatóvá válik, miként szerezték meg és fogyasztották el élelmüket, illetve hogyan teltek a mindennapjaik.

A vermek kialakítása és használata ugyanakkor régebbi, kerámiát nem tartalmazó rétegeket is megbolygatott. Ezek nagy valószínűséggel mezolitikus megtelepedésekhez tartoztak.

Különleges mezolitikus rétegek kerültek elő

A feltárás egyik fontos eredménye két, szokatlanul jó állapotban megőrződött mezolitikus réteg azonosítása volt. Hasonló rétegeket a lelőhelyen zajló korábbi ásatásokon nem találtak. Három tűzhely és gazdag régészeti leletanyag maradt fenn bennük.

A kutatók kovakőből készült tárgyakat, állatmaradványokat és jelentős mennyiségű növényi leletet tártak fel. Ezek segítségével rekonstruálható lehet az egykori környezet. A maradványok alapján az is megállapítható, hogy a területen élő utolsó vadászó-gyűjtögető közösségek milyen tevékenységeket végeztek.