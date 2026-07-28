8000 éves sziklamenedék leplezte le az emberiség történelmének fordulópontját

Az emberek évezredeken át újra és újra visszatértek a Montsant folyó fölött fekvő Coves del Fem sziklamenedékhez. A neolitizáció nyomai itt ritka, csaknem folyamatos rétegsorban maradtak fenn, így a lelőhely részletesebb képet adhat arról, hogyan változott meg az élet az Ibériai-félsziget északkeleti részén – írja a SciTech Daily.
Tárológödrök őrzik a neolitizáció nyomait
A legutóbbi ásatás 2026. május 30. és június 28. között zajlott. A munkát a Barcelonai Autonóm Egyetem és a Spanyol Nemzeti Kutatási Tanács szakemberei irányították. A négy hétig tartó feltárásban összesen huszonöt oktató, kutató és hallgató vett részt.
A régészek egy kora neolitikumból származó megtelepedés kiterjedt nyomaira bukkantak. Két tűzhely mellett nyolc, földbe mélyített gödröt találtak, ezek eredetileg valószínűleg tárolóvermekként funkcionáltak.
Később, amikor már nem használták őket tárolásra, háztartási hulladék került a gödrökbe. A régészek díszített kerámiatöredékeket, kovakő eszközöket és az eszközkészítésből származó hulladékot tártak fel bennük. Előkerültek még elfogyasztott állatok maradványai, valamint elszenesedett magvak és termések is.
A leletek részletesebb képet adnak arról, hogyan szervezték meg gazdasági életüket a térség első földművelő közösségei. Az is vizsgálhatóvá válik, miként szerezték meg és fogyasztották el élelmüket, illetve hogyan teltek a mindennapjaik.
A vermek kialakítása és használata ugyanakkor régebbi, kerámiát nem tartalmazó rétegeket is megbolygatott. Ezek nagy valószínűséggel mezolitikus megtelepedésekhez tartoztak.
Különleges mezolitikus rétegek kerültek elő
A feltárás egyik fontos eredménye két, szokatlanul jó állapotban megőrződött mezolitikus réteg azonosítása volt. Hasonló rétegeket a lelőhelyen zajló korábbi ásatásokon nem találtak. Három tűzhely és gazdag régészeti leletanyag maradt fenn bennük.
A kutatók kovakőből készült tárgyakat, állatmaradványokat és jelentős mennyiségű növényi leletet tártak fel. Ezek segítségével rekonstruálható lehet az egykori környezet. A maradványok alapján az is megállapítható, hogy a területen élő utolsó vadászó-gyűjtögető közösségek milyen tevékenységeket végeztek.
A mezolitikus rétegek ritka lehetőséget kínálnak a korszak társadalmi és gazdasági változásainak vizsgálatára. Megmutathatják, milyen folyamatok kísérték az első földművelő és állattartó közösségek megjelenését a Montsant-hegység belső területein.
Folyamatos emberi jelenlét a katalóniai sziklamenedékben
A Coves del Fem egy mintegy 300 négyzetméteres sziklaeresz Ulldemolins település területén, a Montsant folyó fölött. 2013 óta folyamatosan zajlanak itt feltárások, és idővel Katalónia korai őskorának egyik fontos kutatási helyszínévé vált.
Az eddigi ásatások csaknem folyamatos emberi jelenlét nyomait mutatták ki a késő mezolitikumtól, vagyis Kr. e. 6000-től kezdődően a kora neolitikumig, Kr. e. 4500-ig. A rétegsor az utolsó vadászó-gyűjtögető csoportok megtelepedésével kezdődik, amelyet a térség első földművelő közösségeinek megérkezése és letelepedése követ.
- A leletek további elemzése megmutathatja, hogyan szerezték élelmüket az egykori közösségek, miként vándoroltak, és hogyan használták a természeti erőforrásokat.
- Arra is fény derülhet, miként alakult át társadalmi életük a földművelés és az állattartás meghonosodásával.