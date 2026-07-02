460 éve halt meg Nostradamus, akinek a jóslatai a mai napig lázban tartják a világot

1503 decemberében jött a világra Michel de Nostredame, avagy ismertebb nevén Nostradamus Dél-Franciaországban, és 1566. július 2-án hunyt el. A francia reneszánsz neves alakja IX. Károly francia király udvari orvosa volt, képzett csillagász és asztrológus, valamint gyógyszerész, a hírnevét azonban elsősorban a különböző jóslatainak köszönheti. Ezeket az 1555-ben megjelent A próféciák című kötetében foglalta össze, amiket a hívei a mai napig szívesen értelmeznek.

460 éve hunyt el Nostradamus, akinek a jóslatai a mai napig sokakat izgatnak / Fotó: JEAN BERNARD / Bridgeman Images via AFP

Ki volt valójában Nostradamus?

Michel de Nostradame 1503 decemberében jött a világra a franciaországi Saint-Rémy-de-Provence-ban. A fiatal Nostradamus latint, görögöt, hébert és orvostudományt is tanult, majd az 1520-as években megszerezte az orvosi alapdiplomáját, habár az iskolája a bubópestis miatt bezárt, amikor még diák volt. Miután befejezte hivatalos tanulmányait, Nostradamus a gyógynövényeket tanulmányozta és a pestis áldozatait kezelte, amely a korszak egyik legfélelmetesebb betegsége volt. Élete során kétszer nősült és nyolc gyermeke született.

Nostradamus híres, költői jóslatai

Az orvos és francia asztrológus az 1550-es években kezdett évkönyveket írni, amelyekben a feltételezett tehetségére támaszkodva tett előrejelzéseket az elkövetkező év eseményeiről és időjárási viszonyairól. Ezek az olcsó, népszerű kiadványok a költői jóslatokról váltak ismertté, és a szélesebb közönség előtt is ismertté tették Nostradamus nevét, majd 1555-ben megjelent a kultikus műve, a Les Prophéties (A próféciák) című kötet első változata.

A jóslatokat négysoros, rímes versekben – kvatrainokban – fogalmazta meg, nagyjából 900–950 darabot, százanként „századokba”, azaz centuriákba rendezve. Ezeket a szövegeket nevezzük ma úgy, hogy Nostradamus jóslatai. A nyelvezet szándékosan kódolt és kevert: francia, latin, néha spanyol és más nyelvek elemei vegyülnek bennük, tele elírásokkal, rövidítésekkel, valamint homályos utalásokkal. Habár sokan szkeptikusan szemlélik őket, Nostradamus jövendöléseit manapság is gyakran értelmezik, olvassák és tanulmányozzák azok, akiket érdekelnek a jóslatok.