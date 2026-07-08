Öt évig nem evett semmit, mégis életben maradt – most kiderült a titka

Mivel a tengerek mélyén rendkívül szűkös az élelem, az ott élő állatoknak hosszú, ínséges időszakokra kell berendezkedniük. Éppen ezért meglepő, hogy az óriás ászkarákok ilyen hatalmasra nőnek – a termetesebb példányok akár egy focilabdánál is méretesebbek lehetnek. A folyamatos koplalás és a tekintélyes testalkat közötti látszólag feloldhatatlan ellentmondás a kutatók fantáziáját is megmozgatta, így elkezdték vizsgálni, miként maradhat életben ez a faj egy ennyire kiszámíthatatlan élettérben.

Óriás ászkarák

Fotó: INSTITUTE OF OCEANOLOGY OF THE C / XINHUA

Az óriás ászkarák titka: nagy gyomor, lassú anyagcsere

A rejtély felderítése érdekében a Kínai Tudományos Akadémia munkatársai két mélytengeri ászkarákfajt vizsgáltak meg: az egyik mintegy 898 méteres, míg a másik nagyjából 300 méteres mélységben honos. A kutatók genetikai, anatómiai és élettani adatokat elemeztek, emellett részletesen tanulmányozták az ízeltlábúak viselkedését is.

Az eredmények alapján a megfigyelt állatok egy kétlépcsős stratégiára építenek:

amikor táplálékhoz jutnak, valósággal habzsolnak, ezt követően pedig drasztikusan visszafogják az energiafelhasználásukat.

Ebben kulcsszerep jut a hatalmas gyomruknak, amely a testük térfogatának nagyjából kétharmadát teszi ki.

A példányok teli gyomrában erősen lebontott, iszapszerű táplálékot találtak. Bár a szakértők viszonylag kevés emésztőbaktériumot azonosítottak benne, szép számmal mutattak ki olyan mikrobákat, amelyek a zsírraktározásért felelnek. Mindez egyértelműen bizonyítja, hogy az állatok képesek jelentős tartalékokat felhalmozni.

Egy különleges gén is segítheti a túlélést

Az óriás ászkarákok génkészletében azonosítottak egy ND1 nevű szakaszt is, amely eredetileg egy szimbiotikus baktériumfajból kerülhetett át az ízeltlábúak DNS-ébe. Ez a gén az anyagcserében játszhat fontos szerepet. A megfigyelések szerint az ND1 működését epigenetikai folyamatok szabályozzák, vagyis a gén aktivitása a DNS nukleotidsorrendjének tényleges módosulása nélkül is képes változni.

A kutatók azt is megvizsgálták, milyen hatást gyakorol az ND1 a zebradániók, a fonálférgek és az emberi sejtek működésére. Kiderült, hogy normál hőmérsékleten a gén felgyorsította az anyagcserét, és rontotta az éhezés elviselésének képességét. Hideg környezetben viszont épp az ellenkezőjét váltotta ki: ilyenkor jelentősen visszafogta az energiafelhasználást és a sejtek energiaközpontjainak, a mitokondriumoknak a működését.