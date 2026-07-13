A legtöbben úgy gondolják, hogy az afrikai szavannán az oroszlán jelenti a legnagyobb veszélyt az állatok számára. Egy tudományos kutatás azonban arra jutott, hogy a vadon élő emlősök még ennél is jobban félnek valaki mástól: az embertől.

Nem az oroszlán a legfélelmetesebb. Fotó: GERALD ANDERSON / ANADOLU

Nem az oroszlán a legfélelmetesebb: kiderült, kitől félnek igazán a vadállatok

A 2023-ban publikált vizsgálat során a kutatók a dél-afrikai Greater Kruger Nemzeti Park itatóinál különböző hangfelvételeket játszottak le, majd kamerákkal figyelték az állatok reakcióit. Emberi beszédet, vadászathoz kapcsolódó zajokat, például kutyaugatást és lövéseket, valamint oroszlánok morgását és kommunikációját is lejátszották.

Az eredmények meglepőek voltak.

A megfigyelt 19 emlősfaj 95 százaléka sokkal nagyobb félelemmel reagált az emberi hangokra, mint az oroszlánokra. Az állatok kétszer akkora eséllyel hagyták el az itatókat, amikor embereket hallottak beszélni.

A kutatásban elefántok, orrszarvúk, zsiráfok, zebrák, hiénák, leopárdok és varacskos disznók is szerepeltek. Az egyik elefánt ráadásul annyira feldühödött az oroszlánhangok lejátszásán, hogy nekirontott és összetörte a kutatók kamerarendszerét.

A kutatók később Ausztráliában is elvégezték a kísérletet kengurukkal, wallabikkal és más erszényesekkel. A 2024-ben megjelent eredmények ugyanarra a következtetésre jutottak:

ezek az állatok is sokkal jobban félnek az embertől, mint bármely természetes ragadozójuktól.

A tudósok szerint a jelenség világszerte megfigyelhető. Afrikában, Ázsiában, Európában, Észak-Amerikában és Ausztráliában végzett kutatások egyaránt azt mutatják, hogy a vadállatok az embert tekintik a legveszélyesebb „szuperragadozónak”.

A szakemberek szerint különösen beszédes, hogy már az egyszerű emberi beszélgetés hangja is erősebb félelmet váltott ki, mint a vadászkutyák ugatása vagy a fegyverropogás. Ez arra utal, hogy a vadon élő állatok magát az embert ismerik fel a legnagyobb fenyegetésként.

A kutatók ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy ez a félelem hosszú távon káros hatással lehet a veszélyeztetett fajokra, mivel a tartós stressz csökkentheti egyes populációk túlélési esélyeit. Ugyanakkor a jelenséget a természetvédelemben is hasznosíthatják: például emberi hangok lejátszásával távol tarthatják az orvvadászok által veszélyeztetett déli szélesszájú orrszarvúkat a kockázatos területektől.