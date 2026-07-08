Rejtélyes pusztulás nyomaira bukkantak az ősi sírokban

Egy friss régészeti felfedezés szerint ősi maradványok DNS-vizsgálata mutatta ki, hogy a kőkorszak végén jelentős népességcsere történhetett Európában. A kutatók megalitikus sírokban talált csontokat elemeztek, és arra jutottak, hogy egy ősi civilizáció eltűnése együtt járhatott a temetkezési szokások átalakulásával.

Ősi civilizáció pusztulását tárta fel egy DNS-alapú régészeti felfedezés Európában (A kép illusztráció egy megalitról)

Ősi DNS tárja fel egy eltűnt civilizáció pusztulását

Egy 5000 éves franciaországi megalitikus sír DNS-vizsgálata új magyarázatot adhat arra, miért tűntek el Európa ősi megalitépítő közösségei. A kutatók 132 ember maradványait elemezték egy Párizstól északra található sírban, és arra jutottak, hogy a területen élő népesség Kr. e. 3000 körül súlyos válságon ment keresztül.

Genetikai törést találtak a sírban

A sírt két külön időszakban használták, de az első és a későbbi temetkezések között látványos genetikai különbség mutatkozott. A korábbi csoport az észak-franciaországi és németországi kőkori földművesekre hasonlított, míg a későbbi emberek Dél-Franciaország és az Ibériai-félsziget népességével mutattak kapcsolatot. Ez arra utal, hogy a helyi közösség drámaian megfogyatkozhatott, majd új csoportok érkeztek a térségbe.

Genetikai vizsgálat mutatta meg, hogyan változhatott meg Európa ősi népessége a kőkorszak végén, amikor átalakultak a temetkezési szokások is (illusztráció) Fotó: Siglinde Kartscher Neuss

Betegség és válság pusztíthatta el őket

A kutatók több kórokozó nyomát is kimutatták az ősi csontokból, köztük a pestis baktériumát. A tudósok szerint azonban a járvány önmagában nem magyarázza a népesség összeomlását. A pusztulásban betegségek, környezeti stressz és más súlyos válságok együtt játszhattak szerepet.

A sírban különösen sok gyerek és fiatal maradványát találták meg, ami szintén rendkívüli krízisre utal.

Európa kőemlékeinek építői tűnhettek el

A népességcsere társadalmi változásokkal is együtt járt. A korábbi sírokban több nemzedéken át ugyanazon családok tagjai feküdtek, később viszont egyetlen férfiági vonal vált meghatározóvá.

A kutatás szerint ez a fordulat egybeeshetett azzal, hogy Európában véget ért a hatalmas megalitikus sírok és kőemlékek építésének korszaka – írja a Sciencedaily.com.