Nagy a baj: egyre gyorsabban fogy az oxigén a Föld vizeiből

A Kaliforniai Egyetem San Diegó-i kampuszához tartozó Scripps Oceanográfiai Intézet kutatói arra figyelmeztetnek, hogy az óceánok és az édesvízi rendszerek oxigénszintje gyorsuló ütemben csökken. Az ebből eredő változások egy része évszázadokon át fennmaradhat, emberi időléptékben mérve pedig akár visszafordíthatatlanná is válhat.

A vizek oxigénvesztése végzetes hatással lehet a tengerek és folyók élővilágára

Fotó: ARUN SANKAR / AFP

A vízi oxigénvesztés globális probléma

Az új áttekintő tanulmány a vízi rendszerek deoxigenációját, vagyis oldottoxigén-tartalmuk csökkenését vizsgálta. A folyamat az óceánokat, a part menti vizeket, a folyókat, a tavakat és a patakokat egyaránt érinti.

A szerzők azt elemezték, miként kapcsolódik a jelenség a bolygóhatárok rendszeréhez. A 2009-ben kidolgozott keretrendszer azokat a környezeti folyamatokat foglalja össze, amelyek nélkülözhetetlenek a Föld stabil működéséhez.

A bolygóhatárok közé tartozik többek között

az éghajlatváltozás,

az óceánok elsavasodása,

a biológiai sokféleség csökkenése,

az édesvízrendszerek átalakulása,

a földhasználat megváltozása

és a vegyi szennyezés.

A kutatók szerint a vízi rendszerek oxigénszintjét is fel kellene venni a vizsgált tényezők közé.

Erica Ferrer, a tanulmány vezető szerzője rámutatott, hogy a bolygó állapota szorosan függ a vízi ökoszisztémák egészségétől. Ezek megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen az oxigén. A kutatás célja ezért az volt, hogy a vízi oxigénvesztést ne különálló jelenségként, hanem globális környezeti problémaként mutassa be.

Miért csökken vizeink oxigénszintje?

A vízi rendszerek oxigénvesztését elsősorban

az ember okozta felmelegedés,

a túlzott tápanyag-terhelés,

valamint a mélyebb víztömegek mozgásának és átszellőzésének megváltozása idézi elő.

Az oxigénszint csökkenése megzavarhatja a Föld éghajlatának szabályozásában szerepet játszó biológiai és kémiai folyamatokat. Emellett a teljes vízi táplálékhálózatot veszélyezteti, a mikroszkopikus élőlényektől a halakon át egészen a cápákig.

A folyamat a tengeri emlősöket is érinti, bár ezek az állatok a vízfelszínen lélegeznek. Az oxigénhiány csökkentheti zsákmányállataik számát, más területekre kényszerítheti őket, károsíthatja élőhelyeiket, és átalakíthatja azokat a táplálékhálózatokat, amelyektől a fennmaradásuk függ.