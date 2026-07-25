Istenként tisztelik a fertőzött hangyákat

A Temnothorax nylanderi lárvái akkor fertőződhetnek meg az Anomotaenia brevis nevű galandféreggel, ha harkályürüléket fogyasztanak. A parazita lárvái ezután a hangya testében fejlődnek, és több feltűnő változást is elindítanak.

Egy Temnothorax nylanderi hangya feje. A parazita galandféreg képes teljesen megszállni áldozatát, és módosítani annak viselkedését

Fotó: April Nobile / April Nobile/AntWeb/CC BY 4.0

Királynőként kezelik a parazita által megfertőzött hangyákat

A fertőzött hangyák sötétbarna színe halványsárgára változik. Rendszerint kisebbek maradnak fészektársaiknál, és a szaguk is megváltozik; olyan feromonokat bocsátanak ki, amelyeket a kolónia tagjai királynőtől származó jelzésként értelmeznek.

Ennek hatására a dolgozók táplálékot hordanak nekik, cipelik és tisztogatják őket. Mindezt részben a kolónia többi tagjának rovására teszik. A fertőzött hangyák közben felhagynak a feladataikkal, és ritkán hagyják el a fészket. Meghosszabbodott életük során az egészséges dolgozók egymást követő nemzedékei gondoskodnak róluk.

Miért van szüksége a parazitának arra, hogy trónra emelje a fertőzött hangyát?

A galandféreg lárvái közben a hangya testében várakoznak. Ha megjelenik egy harkály, az egészséges hangyák szétszélednek. A fertőzött egyedek viszont mozdulatlanul maradnak, ezért könnyű zsákmányt jelentenek a madárnak.

A lárvák a harkály bélrendszerében fejlődnek kifejlett galandférgekké. Ott szaporodnak és petéket raknak.

A peték a madár ürülékével távoznak, majd az életciklus újraindulhat, ha a hangyalárvák elfogyasztják a fertőzött ürüléket.

Génexpressziós vizsgálat tárta fel a változásokat

A németországi Mainzi Johannes Gutenberg Egyetem és a kínai Zhejiang Egyetem kutatói azt vizsgálták, miként képes a galandféreg ilyen jelentős változásokat előidézni. Összehasonlították a fertőzött és nem fertőzött dolgozók, valamint a királynők génexpresszióját.

A kutatók a hangyák agyát és zsírtestét elemezték. A zsírtest a rovarok anyagcseréjében és immunfolyamataiban fontos szerepet betöltő szövet.

E szövet génexpressziója a fertőzött dolgozóknál jobban hasonlított a királynőkéhez, mint a nem fertőzött dolgozókéhoz.

Susanne Foitzik, a tanulmány vezető szerzője szerint a fertőzés nem csupán megbetegíti a hangyákat, hanem célzottan változtatja meg élettani működésüket. Molekuláris szinten a fertőzött dolgozók profilja részben a királynőkéhez vált hasonlóvá.