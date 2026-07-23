Váratlan helyről érkezhet a Parkinson-kór ellenszere

A Parkinson-kór egy progresszív idegrendszeri betegség, amelyet a dopamint termelő idegsejtek pusztulása okoz. Legjellemzőbb tünetei a remegés, az izommerevség, a mozgások lelassulása és az egyensúlyzavar, de a betegség előrehaladtával a memória és más kognitív funkciók is romolhatnak. A jelenleg alkalmazott kezelések enyhítik a tüneteket, a betegség előrehaladását azonban nem képesek megállítani.

A méhméreggel kiegészített terápia hatékonyabbnak bizonyult a Parkinson-kór ellen

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A Parkinson-kór jelenlegi kezelésének megvannak a korlátai

A Parkinson-kór standard gyógyszeres kezelése a levodopa (L-DOPA), amelyet karbidopával együtt alkalmaznak. A terápia segít pótolni a dopamint, így javítja a mozgásfunkciókat. Hosszú távon azonban csökkenhet a hatékonysága, és olyan mellékhatások is jelentkezhetnek, mint a motoros fluktuációk vagy az akaratlan mozgások. Éppen ezért a kutatók olyan kiegészítő kezelési lehetőségeket keresnek, amelyek növelhetik a jelenlegi terápia hatékonyságát.

Méhméreggel egészítették ki a hagyományos terápiát

A Guadalajarai Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogy a méhméreg képes-e fokozni az L-DOPA és a karbidopa együttes alkalmazásának hatékonyságát egy Parkinson-kórt reprodukáló egérmodellben. Eredményeikről a Neuroprotection című szakfolyóiratban számoltak be.

A méhméreg több biológiailag aktív vegyületet is tartalmaz, köztük melittint, foszfolipáz A2-t és apamint. Ezekről korábban kimutatták, hogy gyulladáscsökkentő, antioxidáns és az idegrendszer működését befolyásoló tulajdonságokkal rendelkeznek.

A kutatók négy csoportba osztották a felnőtt hím laboratóriumi egereket.

Az egyik egészséges kontrollcsoport volt,

a másik kezeletlen Parkinson-kóros állatokból állt,

a harmadik kizárólag L-DOPA/karbidopa-kezelést kapott,

míg a negyedik csoport ugyanezt a terápiát liofilizált (fagyasztva szárított) méhméreggel kiegészítve kapta.

A kezeléseket a betegségmodell kialakítását követően, a 13. és a 30. nap között alkalmazták. A mozgásos és kognitív teljesítményt több viselkedési teszttel is értékelték.

A mozgás és a memória is javult

Az eredmények alapján a méhméreggel kiegészített kezelés több területen is kedvezőbb eredményt hozott, mint a hagyományos gyógyszeres terápia önmagában. A kombinált kezelést kapó egerek mozgása jobban megközelítette az egészséges állatokét. Mellső végtagjaikat szimmetrikusabban használták, és kevésbé húzták a mancsukat, ami jobb mozgásos teljesítményre utalt.